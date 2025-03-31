愚人節限定！「再睡5分鐘」推出「牛肉麵奶蓋」
「頂呱呱」與眼鏡品牌「KlassiC.」跨界合作，以「藍莓」做為品牌ICON，於愚人節推出聯名主題「莓開玩笑」。4月1日至4月15日期間，全台頂呱呱推出「藍莓優格雪泥」及「莓開玩笑聯名餐」。其中藍莓優格雪泥擁有自然的藍莓果香，酸甜平衡，每杯 75元起。「莓開玩笑聯名餐」則是內含藍莓優格雪泥、呱呱包、原味炸雞、波浪薯條，每套原價269元，優惠價199元。忠孝旗艦店再加碼新品「藍莓吉拿棒組」及「藍莓紫薯薯條組」，各為95、90元。
KlassiC.門市及指定6間頂呱呱門市，加碼推出「潮趣聯名周邊」，用頂呱呱吉祥物「Mr.TKK-阿勇」為元素，並結合視力測量表，推出聯名T-shirt、購物袋、杯墊。指定門市購買聯名餐再送「KlassiC. x 頂呱呱 眼鏡布」，數量有限，贈完為止！4月4日至4月5日於音樂酒吧WTNC打卡，即可享免費調酒，限量50份。活動期間凡點2杯調酒再送頂呱呱餐點。
同樣為愚人節餐點，百萬YouTuber滴妹創立「再睡5分鐘」攜手阿滴，推出「牛肉麵奶蓋」，將棉被厚奶蓋調配出超仿真的牛肉湯頭風味，搭配如麵條般的手工煮製粉條，以及深焙烏龍茶為茶底，於4月1日起於全台門市限時限量開賣，每杯售價70元，還可灑上乾燥蔥花，更添還原感。另外於4月1日至4月30日期間，凡於門市購買任一品項，即免費加購「粉條」1份，售完為止。
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