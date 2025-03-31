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童樂狂歡假期開跑 新悦花園酒店推親子住房專案搶商機

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
讓許多小朋友欲罷不能的極速寶貝賽車場，感受奔馳的快感。業者提供
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2025年兒童連假四天假期即將登場，新悦花園酒店特別推出「童樂狂歡假期」住房專案，為大小朋友打造專屬的繽紛假期。4月2日至4月6日，凡入住標準雙床房只要4,399元起；並結合嘉義著名的親子景點粉牛樂園，住房贈送入園券，讓爸媽能安排更多不一樣的行程規劃。

4月3日至4月6日到新悦頤粵軒用餐，也能享有三大好康優惠，為了給大小朋友一個難忘的兒童節，館內最受歡迎設施之一的旋轉木馬，更是加碼延長開放時間，自早上九點一路玩到晚上九點，歡迎所有爸媽在兒童連假期間帶小孩來新悦，度過一個難忘的兒童連假。

新悦花園酒長年耕耘在親子市場上，館內不僅設有多項遊樂設施，更是因應市場推出不同主題的熊家族親子主題房，兒童連假期間並推出「童樂狂歡假期」住房專案，結合嘉義著名的親子景點粉牛樂園，住房贈送入園券，讓爸媽能夠安排更多不一樣的行程規劃。

前身為綠盈牧場的粉牛樂園，經歷休園整修，重新開幕，園內增設多項動物及蝴蝶館，還能讓小朋友體驗餵羊的樂趣，假日更有緊張又刺激的「賽鵝」活動，讓現場民眾進行押注，猜中者可獲得精美好禮乙份。豐富多元的園區，讓小孩子盡情放電遊玩，同時也能讓爸媽與孩子們共度溫馨的時光。

新悦花園酒店董事長蕭友信表示，為了讓父母更加輕鬆地帶孩子出遊，新悦頤粵軒也順勢推出兒童連假優惠方案，爸媽不用擔心帶孩子們出外用餐不方便。

4月3日至4月6日到新悦頤粵軒用餐，12歲(含)以下孩童，即贈草莓義式鮮奶酪乙份，酸甜的口感，讓孩子們能夠開心用餐，搭配多元化的精緻港式小點，以及舒適典雅的用餐環境，也讓爸媽安心用餐。

4月3日至4月5日，新悦吉祥物熊爸爸也會現身與小朋友進行玩耍互動，下午三點半至四點半更是貼心推出趣味闖關遊戲，要讓親子間的情感更加升溫。蕭友信說，多樣化的遊樂設施，精彩刺激的闖關活動，讓孩子們能在玩樂中，也能發揮創意思考，無形間培養孩子們的認知發展。

4月2日至4月6日入住標準雙床房只要 4,399元起，享多重優惠好康。業者提供
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熊寶貝足球場腹地廣大，適合親子家庭遊玩。業者提供
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能勾起大人小孩童年回憶的旋轉木馬，兒童節當天延長放時間。業者提供
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兒童節 親子

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