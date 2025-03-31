快訊

好市多熟食區添新品！ 2款人氣台日小吃開賣「百元有找」

14片櫛瓜880元客人傻眼 牛五蔵聲明：虛心致歉「保留法律追訴權」

緬甸強震逾5千死傷…遺屬被迫街頭火化 遺體腐敗「死亡氣味」瀰漫

聽新聞
0:00 / 0:00

DAMIANI含羞草煥新V型輪廓 獨門鑲嵌密技展現生命力

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金高級珠寶鑽表，335萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金高級珠寶鑽表，335萬元。圖／DAMIANI提供

義大利的文化中，名喚Mimosa的含羞草，生命力豐沛，是能夠在任何天氣開花的多年生草本植物，可以說是女性氣質的完美象徵。義大利的珠寶品牌DAMIANI，以這款充滿力量和任性的耐寒植物為靈感創作出Mimosa含羞草系列珠寶，以璀璨鑽石象徵著女性即使在最困難的情況下，也能閃閃發光，並且絕不輕言放棄。同時，含羞草也象徵著女人味與女性氣質，義大利人在重要時刻會獻給女性含羞草花，代表敬愛或感謝之意。

為了能呈現含羞草花的輕盈優雅，DAMIANI瓦倫扎的金匠大師以非凡匠心創意，透過對於鑽石形狀、大小和比例進行仔細研究，精選不同小大和車工的鑽石，採用獨特的「明顯混亂」方式排列，複雜結構在豐富與留白之間展現和諧平衡，成為Mimosa含羞草系列珠寶最具辨識度的設計元素，也彰顯品牌精湛的珠寶技藝。

今年四月以Mimosa含羞草系列珠寶所延伸發表的高級珠寶腕表作品及新品Mimosa V sharp珠寶作品全面抵台，於 DAMIANI台中大遠百、微風廣場、台北101及麗晶精品珠寶精品旗艦店試戴，還可獲得限量鑑賞禮。

DAMIANI Mimosa含羞草系列珠寶嶄新的V sharp，融合含羞草花瓣向陽舒展的V型輪廓，透過層疊美鑽錯落排列的鑲嵌手法，將象徵勝（Victory）、力量（Vitality）與女性無畏前行的優雅姿態，化作一系列戒指、耳環、鍊墜、與手鍊，豐富立體感與流暢動感在身上隨時綻放出優雅靈動之美。不論是單獨配戴或是搭配表款，無疑是DAMIANI獻給自信而從容的當代女性的永恆之花。

Mimosa含羞草系列珠寶所延伸出的Mimosa含羞草系列鑽表，揉合卓越義式設計與瑞士製表工藝，18K金表圈由璀璨迷人的含羞草花圈簇擁，搭配不同鮮艷色彩的表盤與緞面表帶，有的表盤裝飾太陽放射紋（Soleillé），綻放華麗光彩，有的密鑲滿滿鑽石如滿天繁星，更為華麗奪目。從經典雋永的黑色、巧克力色、藍色，到罕見的火紅色和深綠色，兩種款式皆備有多種色彩可供選擇。

而華麗至極的Masterpiece大師傑作高級珠寶腕表作品全鑽款式，更將表殼、表圈、表盤與18K金鍊帶所有可見之處，以含羞草花獨特的鑲嵌技藝綴上璀璨的鑽石，表盤上的時間猶如被花叢簇擁，鑽石鍊帶由寬至窄環繞手腕，彷彿將整圈含羞草花圈戴在手上，360度呈現華麗的光彩和無比優雅的女性魅力。

DAMIANI Mimosa含羞草系列涵蓋腕表與珠寶。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列涵蓋腕表與珠寶。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，黑色與綠色太陽紋表盤款。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，黑色與綠色太陽紋表盤款。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K黃金V型鑽石戒指，75,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K黃金V型鑽石戒指，75,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金鑽表，巧克力色太陽紋表盤與巧克力色緞面表帶，85萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金鑽表，巧克力色太陽紋表盤與巧克力色緞面表帶，85萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金高級珠寶鑽表，335萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金高級珠寶鑽表，335萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金V型鑽石項鍊，10萬6,400元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金V型鑽石項鍊，10萬6,400元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，火紅色太陽紋表盤與火紅色緞面表帶，85萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，火紅色太陽紋表盤與火紅色緞面表帶，85萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K黃金V型鑽石手鍊，86,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K黃金V型鑽石手鍊，86,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金V型鑽石耳環，89,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金V型鑽石耳環，89,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金V型鑽石手鍊，86,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金V型鑽石手鍊，86,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金高級珠寶鑽表，335萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金高級珠寶鑽表，335萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，藍色太陽紋表盤與藍色緞面表帶，85萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，藍色太陽紋表盤與藍色緞面表帶，85萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K黃金V型鑽石項鍊，10萬6,400元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K黃金V型鑽石項鍊，10萬6,400元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金V型鑽石手鍊，86,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金V型鑽石手鍊，86,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金V型鑽石耳環，89,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金V型鑽石耳環，89,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K黃金V型鑽石耳環，89,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K黃金V型鑽石耳環，89,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，銀灰色太陽紋表盤與白色緞面表帶，85萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，銀灰色太陽紋表盤與白色緞面表帶，85萬元。圖／DAMIANI提供
代言人潔西卡雀絲坦配戴DAMIANI Mimosa含羞草系列高級珠寶腕表。圖／DAMIANI提供
代言人潔西卡雀絲坦配戴DAMIANI Mimosa含羞草系列高級珠寶腕表。圖／DAMIANI提供
代言人潔西卡雀絲坦配戴DAMIANI Mimosa含羞草系列珠寶與腕表。圖／DAMIANI提供
代言人潔西卡雀絲坦配戴DAMIANI Mimosa含羞草系列珠寶與腕表。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，黑色太陽紋表盤與黑色緞面表帶。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，黑色太陽紋表盤與黑色緞面表帶。圖／DAMIANI提供
代言人潔西卡雀絲坦配戴DAMIANI Mimosa含羞草系列珠寶與腕表。圖／DAMIANI提供
代言人潔西卡雀絲坦配戴DAMIANI Mimosa含羞草系列珠寶與腕表。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金鑽表，巧克力色太陽紋表盤與巧克力色緞面表帶，85萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金鑽表，巧克力色太陽紋表盤與巧克力色緞面表帶，85萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金V型鑽石戒指，75,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金V型鑽石戒指，75,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，深綠色太陽紋表盤與深綠色緞面表帶。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，深綠色太陽紋表盤與深綠色緞面表帶。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金V型鑽石戒指，75,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金V型鑽石戒指，75,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金鑽表，密鑲鑽石表盤與白色緞面表帶，108萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金鑽表，密鑲鑽石表盤與白色緞面表帶，108萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金V型鑽石項鍊，10萬6,400元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金V型鑽石項鍊，10萬6,400元。圖／DAMIANI提供

珠寶 義大利 鑽石

延伸閱讀

獻給在逆境中也閃閃發光的母親！DAMIANI Mimosa表愛意

被口臭臭到變臉？潤娥表情「🥰→🫢→😠」出道17年首次失控　現場影片荒唐到好笑

如纏繞在手腕上的華麗鑽石！Chaumet最新藍色腕表來囉

金智媛絕美演繹寶格麗金蛇 休閒搭機也穿出時尚感

相關新聞

DAMIANI含羞草煥新V型輪廓 獨門鑲嵌密技展現生命力

在義大利的文化中，名喚Mimosa的含羞草，生命力豐沛，是能夠在任何天氣開花的多年生草本植物，可以說是女性氣質的完美象徵...

限時4天！全家霜淇淋買1送1 「玩具總動員」盲盒必收藏

迎接兒童節、清明連假，全家便利商店推玩具總動員盲盒及多款聯名商品，4月2日至4月6日還有4重超值優惠，祭祖、出遊輕鬆打理...

世界蔬菜中心升級種原庫落成 友邦史瓦帝尼感謝台灣助改善生活

設在台南的世界蔬菜中心（亞蔬）「種原庫」翻新升級，今天落成。舉行-「亞蔬種原庫翻新落成儀式」，象徵「全球最重要的蔬菜種原...

隨機4口味+隱藏版！必勝客「芝心蛇圈圈盲盒」只賣1週

繼推出芝心蛇圈圈、玄武比薩之後，「必勝客」繼續挑戰極限，在愚人節推出「盲盒芝心蛇圈圈」，包括有酸、甜、苦、辣與隱藏版等五...

PORTER 25周年包款 NEW HEAT換上森林綠RENEW雷雕設計

自2000年開始，PORTER INTERNATIONAL以「實用主義」展開品牌精神，今年品牌迎來25周年重要里程碑，特...

可樂旅遊「愚人節真搶節」快閃優惠 日本環球影城門票買1送1

可樂旅遊限時推出「愚人節真搶節」快閃優惠，4月1日上午9時至晚上7時開賣，旅遊商品最低下殺約34折起，包含日本環球影城門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。