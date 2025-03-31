DAMIANI含羞草煥新V型輪廓 獨門鑲嵌密技展現生命力

在義大利的文化中，名喚Mimosa的含羞草，生命力豐沛，是能夠在任何天氣開花的多年生草本植物，可以說是女性氣質的完美象徵。義大利的珠寶品牌DAMIANI，以這款充滿力量和任性的耐寒植物為靈感創作出Mimosa含羞草系列珠寶，以璀璨鑽石象徵著女性即使在最困難的情況下，也能閃閃發光，並且絕不輕言放棄。同時，含羞草也象徵著女人味與女性氣質，義大利人在重要時刻會獻給女性含羞草花，代表敬愛或感謝之意。

為了能呈現含羞草花的輕盈優雅，DAMIANI瓦倫扎的金匠大師以非凡匠心創意，透過對於鑽石形狀、大小和比例進行仔細研究，精選不同小大和車工的鑽石，採用獨特的「明顯混亂」方式排列，複雜結構在豐富與留白之間展現和諧平衡，成為Mimosa含羞草系列珠寶最具辨識度的設計元素，也彰顯品牌精湛的珠寶技藝。

今年四月以Mimosa含羞草系列珠寶所延伸發表的高級珠寶腕表作品及新品Mimosa V sharp珠寶作品全面抵台，於 DAMIANI台中大遠百、微風廣場、台北101及麗晶精品珠寶精品旗艦店試戴，還可獲得限量鑑賞禮。

DAMIANI Mimosa含羞草系列珠寶嶄新的V sharp，融合含羞草花瓣向陽舒展的V型輪廓，透過層疊美鑽錯落排列的鑲嵌手法，將象徵勝（Victory）、力量（Vitality）與女性無畏前行的優雅姿態，化作一系列戒指、耳環、鍊墜、與手鍊，豐富立體感與流暢動感在身上隨時綻放出優雅靈動之美。不論是單獨配戴或是搭配表款，無疑是DAMIANI獻給自信而從容的當代女性的永恆之花。

Mimosa含羞草系列珠寶所延伸出的Mimosa含羞草系列鑽表，揉合卓越義式設計與瑞士製表工藝，18K金表圈由璀璨迷人的含羞草花圈簇擁，搭配不同鮮艷色彩的表盤與緞面表帶，有的表盤裝飾太陽放射紋（Soleillé），綻放華麗光彩，有的密鑲滿滿鑽石如滿天繁星，更為華麗奪目。從經典雋永的黑色、巧克力色、藍色，到罕見的火紅色和深綠色，兩種款式皆備有多種色彩可供選擇。