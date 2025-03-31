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酸菜魚全台20品牌大亂鬥！漢來旗下溜溜酸菜魚轉型應戰

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
酸菜魚市場競爭白熱化，溜溜酸菜魚戰力爆棚，富民旗艦店2.0升級版增加20餘道菜色。漢來美食／提供
酸菜魚市場競爭白熱化，溜溜酸菜魚戰力爆棚，富民旗艦店2.0升級版增加20餘道菜色。漢來美食／提供

隨著酸菜魚在大陸盛行，台灣的餐飲集團隨之引進開設新品牌，統計到2024年底，全台酸菜魚餐飲品牌已多達20餘支。然而，產品單純、口味偏重的酸菜魚，畢竟無法滿足經常外食的族群，漢來美食（1268）對此以升級、轉型因應，旗下首家街邊店-溜溜富民店在主力商品酸菜魚之外，增加了20餘道主廚拿手菜，朝「外食族的廚房」方向華麗轉身。

漢來美食旗下「溜溜酸菜魚專賣店」自2022年9月在高雄遠東SOGO百貨開出第一家店，短短2年時間快速擴展；目前全台共4家店，其中位於高雄裕誠商圈的富民旗艦店，更是漢來美食的首間街邊店，因為口味好、餐點上菜快，加上客單價相對低，品牌在短短不到3年時間，在市場上擄獲不少年輕客群的胃。但是隨著餐飲市場不斷的轉變，消費者喜歡嘗鮮，台灣也因為雙薪小家庭居多，而這些小家庭成了外食需求最高的族群。看準消費市場的轉變，「溜溜」這次的升級改版最主要就是加入了主廚擅長的下飯菜，包括文火炆牛肉、金沙魚皮、麻辣水煮牛、干烹辣子雞等。

此次主廚端出的壓箱底好口味「麻辣水煮牛/豬/魚」，使用不同品種的辣椒粉，加入花椒油翻炒提煉，佐以與招牌酸菜魚相同鍋底的大骨湯，辛香濃郁、麻辣過癮，且與一般市面上的做法不同，不再額外淋上花椒油，讓湯頭清爽不油膩，更適合喜歡喝湯的台灣人。另外幾道主廚的功夫菜；像是使用最柔軟的牛頰肉以紅酒小火燉製的「文火炆牛肉」，以及有別於一般市面上現成製品，而是以自製蛋黃金沙醬拌炒均勻裹上魚皮的酥脆「金沙魚皮」，香氣更加濃郁，嘠嘠脆的口感，讓人忍不住一口接著一口。另外一道乾香與鑊氣並存的「干烹辣子雞」，嚴選軟嫩雞腿肉先以辛香料醃漬，再淋上花椒油、辣椒油增香，油炸至表面金黃上色，保留了雞腿肉的鮮嫩，最後與乾辣椒一同翻炒，噴香下飯，道道都是主廚拿手的手路菜。

據調查，2024年國人外食比例已超過七成；天天在外用餐的也近二成，主要的外食喜好以鍋類品項為第一名，同時消費者用餐習慣也趨向找尋擁有豐富性跟便利性的餐館。因此漢來美食讓「溜溜」的招牌不只是酸菜魚；而是成為上班族下班後，可以和好友和家人滿足吃頓晚餐；甚至是假日親朋好友開心品嘗多種料理的小餐館。

外食族 漢來美食

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