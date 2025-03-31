限時4天！全家霜淇淋買1送1 「玩具總動員」盲盒必收藏

迎接兒童節、清明連假，全家便利商店推玩具總動員盲盒及多款聯名商品，4月2日至4月6日還有4重超值優惠，祭祖、出遊輕鬆打理。

適逢玩具總動員30周年，全家再度推出「盲盒系」餐盒，共推出2款盲盒餐盒，青醬起司燴飯與內含紅醬玉米或白醬蘑菇飯捲的壽司餐盒，都是孩子喜歡的餐點與配菜，還隨機贈送角色貼紙、造型吊飾、票卡夾或餐具等超萌周邊商品。

鮮食、甜點同步推出火腿豬黃金玉米飯糰與熊抱哥草莓風味泡芙，讓兒童節餐桌萌度加倍，活動期間購買任一款鮮食商品，還可加價149元獲得7款玩具總動員角色盲盒，以「夾娃娃機」為主題設計，還能自由拆解動手玩。此外，「全+1社群電商」推出熊抱哥草莓風味與巴斯光年珍珠奶茶風味爆爆棉花糖，隨附跳跳糖，嗶啵口感超有趣。

喜歡公主系列的小朋友，更不能錯過換上迪士尼公主包裝的3款經典兒童麵包，巧克力捲、蜂蜜牛奶球、草莓夾心，大小朋友都不能錯過。