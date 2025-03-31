春遊何處去？參加愛情攻略活動抽LINE POINTS！

連假即將到來！你還沒有出遊的規劃嗎？不妨來看看推薦吧！喜歡寓教於樂的行程，千萬不要錯過《史前巨獸泰坦恐龍展》，帶著好奇心，從城市踏入史前，感受最原始的震撼與驚奇，現正在士林科教館展出。若你喜歡吉卜力動畫，一定要來看《Animage雜誌和吉卜力展》，包含上百件手稿畫、立體模型重現工作室的誕生故事。兩大熱門展覽即將在4月6日閉展，記得把握入場時間！

《鐵達尼號電影音樂會》在管弦樂團與合唱團、風笛手、女歌手的現場演出下，搭配巨幅螢幕播放電影，逐步推動劇情，帶領觀眾沉浸在《鐵達尼號》的動人旋律與震撼畫面之中，這次讓百人編制的交響樂團與合唱團帶你重溫這部永垂不朽的經典電影，再次感受那超越生命的真摯情感！除了首站在高雄衛武營國家歌劇院，亦將造訪臺中國家歌劇院和臺北流行音樂中心。邀請影迷與愛樂者親臨現場，感受這部影史經典透過音樂會全新詮釋後，在舞台上帶來的非凡感動。

「愛情究竟是命中註定，還是需要勇敢追愛？」林奕嵐、詹懷雲主演的青春奇幻愛情片《命中註定那頭鵝》，以企鵝「一生只愛一頭鵝」的情感觀點為靈感， 敘事風格幽默輕快，「不少女性觀眾對於跟傳統戀愛環節中男追女完全相反的設定，覺得很新鮮。無論你在什麼年紀，都希望可以無畏他人眼光，有堅持做自己的熱情與勇氣。」3月14日白色情人節上映後，粉紅泡泡、勇敢追夢與追愛的情節深獲共鳴，推薦給假日想要輕鬆一下的觀眾。

歡迎踏入這場以愛為名的派對，親身感受愛的流動與變化。圖／聯合數位文創提供

在台北信義區的夜晚，隨著街頭音樂響起，每一晚，城市都在上演都不同的故事。「今晚發生的事，就留在愛情城市。」驚喜製造團隊首次以愛情為題打造的戲劇型沉浸式體驗，以愛與情感的多重樣貌為核心，引領觀眾走入以變裝皇后表演為名的 Belle’s in Taipei，走入一場熱鬧的百人派對，親身感受 7 位角色之間的愛恨糾葛，在流動與拉扯之間，體會愛的複雜與矛盾，在狂歡中看見愛情的各種樣貌！

「一起開啟關於愛，無限的創造力。」跨越海、陸、空的界線，展現你自由的靈魂！《teamLab共創！未來園 高雄》即將在今年6月於高雄科工館和大家見面，以「共同創造：共創」理念，包含多種互動體驗作品，並將自然生態元素融入展覽，帶來綺麗迷幻的視覺，是一個能夠享受與他人一同自由地創造遊樂世界的「未來園」。不論是和閨蜜好友一起來拍美照，或者是帶小孩同樂，都能在你的世界留下美麗記憶，共同創造無可限量的未來！

近期即將開賣，最新消息敬請關注teamLab台灣展覽官方社群。圖／聯合數位文創提供