世界蔬菜中心升級種原庫落成 友邦史瓦帝尼感謝台灣助改善生活

設在台南的世界蔬菜中心（亞蔬）「種原庫」翻新升級，今天落成。舉行-「亞蔬種原庫翻新落成儀式」，象徵「全球最重要的蔬菜種原庫、全球作物多樣性邁入新里程碑」。

亞蔬50年前建立種子收藏並逐步升級，2010年獲外交部資助建設成專業種原庫。經過多年運作，老化的儲藏設施影響種子保存條件與能源效率，因而現代化改造。

世界蔬菜中心主任沃培睿表示，土壤酸化、氣候變遷造成農作物越來越難生長，「我們需要更多的作物，更多樣化、能更短期生產，生產更多的良好作物，能夠造福這一代人還有下一代人，這是應該要做的。」

友邦史瓦帝尼農業部常務常務次長 Gugu shabangu說，史瓦帝尼感謝台灣協助建立種原庫、派遣顧問指導當地農民種植培養適合當地種植生產的農作物，改善無數兒童以及人民的營養，為該國的未來百年樹人奠定良好的基礎。

亞蔬表示，過去50年來以台灣為基地，向全球200多個地區與國家的農業研究人員、育種家、私部門與農民提供超過70萬分種子樣本，促成數百個新蔬菜品種的誕生，強化全球農業發展、人民生計與營養攝取，為全球糧食安全做出卓越貢獻。

世界蔬菜中心強調種原庫現代化升級的重要，因為基因多樣性是確保證食與營養安全的關鍵，亞蔬種原庫長期保存蔬菜遺傳資源，目前已累積155國涵蓋330個蔬菜物種、超過5萬5千分種子，並在坦尚尼亞非洲蔬菜種原庫額外保存6千分非洲原生蔬菜種子，構成全球最大規模蔬菜種原庫。

亞蔬表示，過去50年來以台灣為基地，向全球200多個地區與國家的農業研究人員、育種家、私部門與農民提供超過70萬分種子樣本，促成數百個新蔬菜品種的誕生，強化全球農業發展、人民生計與營養攝取，為全球糧食安全做出貢獻。

農業部長陳駿季、全球作物多樣性信託基金（Crop Trust）執行董事Stefan Schmitz、史瓦帝尼與韓、菲律賓等國代表、農業研究機構與各相關民間部門出席典禮，見證翻新後的種原庫啟用。

陳駿季表示，亞蔬國際蔬菜種原庫翻新，與台灣對全球糧食安全與永續農業的承諾相契合，保存與共享重要的蔬萊種子資源，為未來世代提供應對氣候變遷、提升營養價值，是對全球種原體系韌性的有力支持。

Stefan Schmitz 指出，亞蔬國際蔬莱種原庫在保護蔬菜多樣性的未來發展扮演關鍵角色。這次現代化升級，亞蔬確保這些珍貴種子資源能持續供應給育種專家、研究人員與農民，協助他們培育更具氣候適應力且高產量作物，強化全球糧食體系。

都市化、氣候變遷、生物多樣性喪失與新興病蟲害威脅日益加劇，保護與積極應用作物基因多樣性已成當務之急。亞疏表示，將擴展種原庫的國際合作網絡，強化作為全球蔬菜遺傳資源保存與研究中心的角色，並深化與國際夥伴合作。開發更具韌性的蔬菜品種，提升作物對氣候變遷的適應能力。