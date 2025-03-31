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蔣萬安推生生喝鮮奶 有18萬學童兌換挑戰 業者祭秘密武器

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（後中）上午出席生生喝鮮乳政策說明會。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安（後中）上午出席生生喝鮮乳政策說明會。記者曾吉松／攝影

北市長蔣萬安生生喝鮮奶4月14日正式上路，因應18.4萬學童每周兌換，業者也模擬可能狀況、提出因應的「秘密武器」。萊爾富表示，若兌換集中在學校旁某門市，為避免架上貨品不足兌換不到，總公司會即時監控庫存水位，啟動補貨與調撥。

另外，業者也評估，也有可能發生學生忘記帶數位學生證要領鮮乳，萊爾富也針對如果忘了帶數位學生證，學生可以到Life-ET的機器輸入卡號及學號，就可以「拉單」兌換。

台北市長蔣萬安推動生生喝鮮乳，今天與六大通路舉辦政策說明記者會。萊爾富數位行銷處長楊子緯表示，針對生生喝鮮乳政策，他們已經針對店長安排四天、八場會議，由總公司後勤人員向店長一一說明生生喝鮮乳專案，確保門市端在訂貨方面充足。

「要完美呈現生生喝鮮乳專案」，楊子緯說，業者已經開始模擬可能發生的狀況，由於鮮乳是每天配送上架，若某家店的鮮乳被兌換完，門市與門市也會啟動調貨、相互配合，尤其針對附近有校區的門市，啟動補貨與調撥方式。

目前以萊爾富為例，業者大概盤點了有校區附近的門市約有十多家，預判可能會有比較大量的兌換狀況，所以針對這些店家，不僅給予店長專案說明，後勤也都會有「即時後台數據系統」的庫存銷售數據，當某店家兌換踴躍，單店鮮乳等庫存低於水位，總公司就會透過即時庫存系統，通知店家即時補貨。

目前業者預估，生生喝鮮乳政策，鮮奶的兌換應該會高於豆漿，不過還是要看台北市學童隊鮮奶的接受程度，業者都會針對即時後台的兌換狀況，即時因應。

庫存 鮮奶

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