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PORTER 25周年包款 NEW HEAT換上森林綠RENEW雷雕設計

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
PORTER 25周年，經典系列NEW HEAT推出森林綠包款。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER 25周年，經典系列NEW HEAT推出森林綠包款。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

自2000年開始，PORTER INTERNATIONAL以「實用主義」展開品牌精神，今年品牌迎來25周年重要里程碑，特別將經典系列NEW HEAT開啟森林綠革新，還有周年紀念款RENEW系列限定登場​。

NEW HEAT自2003年首度推出後，成為PORTER經典且長年熱銷系列，今年在品牌25周年之際推出「森林綠」配色展開新篇章，為系列注入更多生命力。這次全新色調靈感源自自然的平靜與力量，呼應當代對環保與永續生活的重視，展現出自然與城市交融的設計理念。NEW HEAT系列以硬挺耐用的面料與俐落設計著稱，融合森林綠配色貫穿袋身、內裡與五金細節，搭配系列標誌性MAGLITE手電筒與真皮鑰匙圈，全新森林綠款式包含經典郵差包與後背包，專為現代城市旅者設計。

PORTER 25周年限定推出全新RENEW系列，袋身採用雷雕設計，刻畫出PORTER LOGO字樣的線條。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER 25周年限定推出全新RENEW系列，袋身採用雷雕設計，刻畫出PORTER LOGO字樣的線條。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

另外，作為25周年限定推出的全新RENEW系列，以品牌暢銷的GAP系列為基石，賦予嶄新的設計語彙。袋身採用雷雕設計，刻畫出PORTER LOGO字樣的線條，交織的線條也呼應品牌與消費者之間緊密相連的情感，訴說25年來共同經歷的歲月與記憶，包款內裡則點綴專屬25周年織標。25周年新品於4月1日搶先在PORTER INTERNATIONAL官網發售，並於4月3日於全台PORTER INTERNATIONAL門市上市。

NEW HEAT系列全新森林綠款式。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
NEW HEAT系列全新森林綠款式。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER 25周年限定推出全新RENEW系列，袋身採用雷雕設計，刻畫出PORTER LOGO字樣的線條。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER 25周年限定推出全新RENEW系列，袋身採用雷雕設計，刻畫出PORTER LOGO字樣的線條。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

法國運動時尚品牌LACOSTE於2025春季推出亮眼新作，結合品牌網球基因與LACOSTE⼥性服飾中的經典元素「褶襇⼯藝」，運⽤到包款設計中，LENGLEN全新包款又被稱為「百褶裙包」，呈現線條感⼗⾜的包款造型。

LACOSTE女裝系列設計靈感，根植於運動與球場。回溯至1973年品牌創始人René Lacoste為網球名將Suzanne Lenglen改造全新戰袍、一款

百褶網球裙，自此褶襇元素被LACOSTE運用至運動服飾中。2025年，LACOSTE再度演繹這一經典元素，推出標誌性包款「LENGLEN」續寫褶襇的故事。

LACOSTE結合品牌網球基因與LACOSTE⼥性服飾中的經典元素「褶襇⼯藝」，推出LENGLEN全新包款。圖／LACOSTE提供
LACOSTE結合品牌網球基因與LACOSTE⼥性服飾中的經典元素「褶襇⼯藝」，推出LENGLEN全新包款。圖／LACOSTE提供

LACOSTE結合品牌網球基因與LACOSTE⼥性服飾中的經典元素「褶襇⼯藝」，推出LENGLEN全新包款。圖／LACOSTE提供
LACOSTE結合品牌網球基因與LACOSTE⼥性服飾中的經典元素「褶襇⼯藝」，推出LENGLEN全新包款。圖／LACOSTE提供

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