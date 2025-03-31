聽新聞
0:00 / 0:00
可樂旅遊「愚人節真搶節」快閃優惠 日本環球影城門票買1送1
可樂旅遊限時推出「愚人節真搶節」快閃優惠，4月1日上午9時至晚上7時開賣，旅遊商品最低下殺約34折起，包含日本環球影城門票買1送1、國外自由行全面9折、國內飯店最低千元有找、高鐵旅遊商品69折等優惠。
可樂旅遊指推出，「愚人節真搶節」快閃優惠，開賣時間從4月1日上午9時至晚上7時止，登入可樂旅遊會員即可一鍵領取優惠代碼，可享國外自由行9折、指定Club Med商品9折、全球訂房及指定國外票券單筆9折（折抵上限1000元）、高鐵旅遊商品69折（折抵上限1000元），優惠代碼每位會員、每個項目限用1次。
另外，也提供熱門商品限量搶購活動，首推日本環球影城門票買一送一，日、韓、東南亞、歐洲、美國網卡每張99元，以及釜山海雲台天空膠囊之旅、香港昂坪360大澳通套票、香港鴨靈號船遊體驗買1送1等。
飯店部分，除可使用優惠代碼享全球訂房9折外（折抵上限1000元），加碼推出一口價促銷，國旅包含澎湖海邊民宿、嘉義蘭桂坊花園酒店、台南天下南隅指定日期每晚999元起，國外推薦大阪御堂筋智選假日飯店3111元起、澳門新濠影滙酒店5111元起、香港迪士尼探索家度假酒店6111元起，詳情可至網頁（https://colatour.tw/74vzvjq）查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言