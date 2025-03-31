可樂旅遊「愚人節真搶節」快閃優惠 日本環球影城門票買1送1

可樂旅遊限時推出「愚人節真搶節」快閃優惠，4月1日上午9時至晚上7時開賣，旅遊商品最低下殺約34折起，包含日本環球影城門票買1送1、國外自由行全面9折、國內飯店最低千元有找、高鐵旅遊商品69折等優惠。

可樂旅遊指推出，「愚人節真搶節」快閃優惠，開賣時間從4月1日上午9時至晚上7時止，登入可樂旅遊會員即可一鍵領取優惠代碼，可享國外自由行9折、指定Club Med商品9折、全球訂房及指定國外票券單筆9折（折抵上限1000元）、高鐵旅遊商品69折（折抵上限1000元），優惠代碼每位會員、每個項目限用1次。

另外，也提供熱門商品限量搶購活動，首推日本環球影城門票買一送一，日、韓、東南亞、歐洲、美國網卡每張99元，以及釜山海雲台天空膠囊之旅、香港昂坪360大澳通套票、香港鴨靈號船遊體驗買1送1等。