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可樂旅遊「愚人節真搶節」快閃優惠 日本環球影城門票買1送1

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
可樂旅遊限時推出「愚人節真搶節」快閃優惠，旅遊商品最低下殺約34折起，包含日本環球影城門票買1送1、國外自由行全面9折、國內飯店最低千元有找、高鐵旅遊商品69折等優惠。圖／可樂旅遊提供
可樂旅遊限時推出「愚人節真搶節」快閃優惠，旅遊商品最低下殺約34折起，包含日本環球影城門票買1送1、國外自由行全面9折、國內飯店最低千元有找、高鐵旅遊商品69折等優惠。圖／可樂旅遊提供

可樂旅遊限時推出「愚人節真搶節」快閃優惠，4月1日上午9時至晚上7時開賣，旅遊商品最低下殺約34折起，包含日本環球影城門票買1送1、國外自由行全面9折、國內飯店最低千元有找、高鐵旅遊商品69折等優惠。

可樂旅遊指推出，「愚人節真搶節」快閃優惠，開賣時間從4月1日上午9時至晚上7時止，登入可樂旅遊會員即可一鍵領取優惠代碼，可享國外自由行9折、指定Club Med商品9折、全球訂房及指定國外票券單筆9折（折抵上限1000元）、高鐵旅遊商品69折（折抵上限1000元），優惠代碼每位會員、每個項目限用1次。

另外，也提供熱門商品限量搶購活動，首推日本環球影城門票買一送一，日、韓、東南亞、歐洲、美國網卡每張99元，以及釜山海雲台天空膠囊之旅、香港昂坪360大澳通套票、香港鴨靈號船遊體驗買1送1等。

飯店部分，除可使用優惠代碼享全球訂房9折外（折抵上限1000元），加碼推出一口價促銷，國旅包含澎湖海邊民宿、嘉義蘭桂坊花園酒店、台南天下南隅指定日期每晚999元起，國外推薦大阪御堂筋智選假日飯店3111元起、澳門新濠影滙酒店5111元起、香港迪士尼探索家度假酒店6111元起，詳情可至網頁（https://colatour.tw/74vzvjq）查詢。

可樂旅遊限時推出「愚人節真搶節」快閃優惠，旅遊商品最低下殺約34折起，包含日本環球影城門票買1送1、國外自由行全面9折、國內飯店最低千元有找、高鐵旅遊商品69折等優惠。圖／可樂旅遊提供
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可樂旅遊限時推出「愚人節真搶節」快閃優惠，旅遊商品最低下殺約34折起，包含日本環球影城門票買1送1、國外自由行全面9折、國內飯店最低千元有找、高鐵旅遊商品69折等優惠。圖／可樂旅遊提供

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