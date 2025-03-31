獻給在逆境中也閃閃發光的母親！DAMIANI Mimosa表愛意

在義大利的文化中，名喚Mimosa的含羞草，生命力豐沛，是能夠在任何天氣開花的多年生草本植物，可以說是女性氣質的完美象徵。義大利的珠寶品牌DAMIANI品牌第二代傳人Damiano，就以這款充滿力量和韌性的耐寒植物為靈感創作出Mimosa含羞草系列珠寶，向他生命中最重要兩個女人 – 他的妻子Gabriella和女兒Silvia – 致敬。

如今，Mimosa含羞草系列珠寶與腕表已延伸出全系列豐富設計，而每年春天重生的含羞草，更在歐洲與3月8日國際婦女節有了緊密連結，象徵著女性即使在最困難的情況下、也能閃閃發光的特質。在義大利，獻上一把盛開的含羞草，更有代表敬愛或感謝之意。

2025年的母親節，DAMIANI為柔美與力量並存的媽媽們，獻上一款永不凋零的Mimosa含羞草珠寶，象徵溫暖而堅定的母愛。為了能呈現含羞草花的輕盈優雅，DAMIANI瓦倫扎的金匠大師以非凡匠心創意，透過對於鑽石形狀、大小和比例進行仔細研究，精選不同小大和車工的鑽石，採用獨特的「明顯混亂」方式排列，複雜結構在豐富與留白之間展現和諧平衡，成為Mimosa含羞草系列珠寶最具辨識度的設計元素，也彰顯品牌精湛的珠寶技藝。

義大利總部今年特別遠洋空運來台以Mimosa含羞草系列珠寶所延伸發表的Masterpiece大師傑作高級珠寶腕表作品全鑽款式，包括表殼、表圈、表盤與18K金鍊帶鑲滿都以含羞草花獨特的鑲嵌技藝綴上璀璨的鑽石，揉合卓越義式設計與瑞士製表工藝，表盤上的時間猶如被花叢簇擁，鑽石鍊帶由寬至窄環繞手腕，彷彿將整圈含羞草花圈戴在手上，以360度呈現豐富無比的光彩。

而日常也能輕鬆配戴的Mimosa 含羞草系列鑽表，18K金表圈由璀璨迷人的含羞草花圈簇擁，搭配不同鮮艷色彩的表盤與緞面表帶，有的表盤裝飾太陽放射紋（Soleillé），綻放華麗光彩，有的密鑲滿滿鑽石如滿天繁星，更為華麗奪目。從經典雋永的黑色、巧克力色、藍色，到罕見的火紅色和深綠色，兩種款式皆備有多種色彩可供選擇。