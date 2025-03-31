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獻給在逆境中也閃閃發光的母親！DAMIANI Mimosa表愛意

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
代言人潔西卡雀絲坦配戴DAMIANI Mimosa含羞草系列珠寶與腕表。圖／DAMIANI提供
代言人潔西卡雀絲坦配戴DAMIANI Mimosa含羞草系列珠寶與腕表。圖／DAMIANI提供

義大利的文化中，名喚Mimosa的含羞草，生命力豐沛，是能夠在任何天氣開花的多年生草本植物，可以說是女性氣質的完美象徵。義大利的珠寶品牌DAMIANI品牌第二代傳人Damiano，就以這款充滿力量和韌性的耐寒植物為靈感創作出Mimosa含羞草系列珠寶，向他生命中最重要兩個女人 – 他的妻子Gabriella和女兒Silvia – 致敬。

如今，Mimosa含羞草系列珠寶與腕表已延伸出全系列豐富設計，而每年春天重生的含羞草，更在歐洲與3月8日國際婦女節有了緊密連結，象徵著女性即使在最困難的情況下、也能閃閃發光的特質。在義大利，獻上一把盛開的含羞草，更有代表敬愛或感謝之意。

2025年的母親節，DAMIANI為柔美與力量並存的媽媽們，獻上一款永不凋零的Mimosa含羞草珠寶，象徵溫暖而堅定的母愛。為了能呈現含羞草花的輕盈優雅，DAMIANI瓦倫扎的金匠大師以非凡匠心創意，透過對於鑽石形狀、大小和比例進行仔細研究，精選不同小大和車工的鑽石，採用獨特的「明顯混亂」方式排列，複雜結構在豐富與留白之間展現和諧平衡，成為Mimosa含羞草系列珠寶最具辨識度的設計元素，也彰顯品牌精湛的珠寶技藝。

義大利總部今年特別遠洋空運來台以Mimosa含羞草系列珠寶所延伸發表的Masterpiece大師傑作高級珠寶腕表作品全鑽款式，包括表殼、表圈、表盤與18K金鍊帶鑲滿都以含羞草花獨特的鑲嵌技藝綴上璀璨的鑽石，揉合卓越義式設計與瑞士製表工藝，表盤上的時間猶如被花叢簇擁，鑽石鍊帶由寬至窄環繞手腕，彷彿將整圈含羞草花圈戴在手上，以360度呈現豐富無比的光彩。

而日常也能輕鬆配戴的Mimosa 含羞草系列鑽表，18K金表圈由璀璨迷人的含羞草花圈簇擁，搭配不同鮮艷色彩的表盤與緞面表帶，有的表盤裝飾太陽放射紋（Soleillé），綻放華麗光彩，有的密鑲滿滿鑽石如滿天繁星，更為華麗奪目。從經典雋永的黑色、巧克力色、藍色，到罕見的火紅色和深綠色，兩種款式皆備有多種色彩可供選擇。

而DAMIANI Mimosa含羞草系列珠寶，設計融合含羞草花瓣向陽舒展的V 型輪廓，透過層疊美鑽錯落排列的鑲嵌手法，將象徵勝（Victory）、力量（Vitality）與女性無畏前行的優雅姿態，化作一系列戒指、耳環、鍊墜、與手鍊，豐富立體感與流暢動感在身上隨時綻放出優雅靈動之美。不論是單獨配戴或是搭配表款，無疑是DAMIANI獻給自信而從容的當代女性的永恆之花。

DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金鑽表，密鑲鑽石表盤與白色緞面表帶，108萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金鑽表，密鑲鑽石表盤與白色緞面表帶，108萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K黃金V型鑽石耳環，89,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K黃金V型鑽石耳環，89,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金V型鑽石項鍊，10萬6,400元。圖／DAMIANI提供
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DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金V型鑽石手鍊，86,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金V型鑽石手鍊，86,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金高級珠寶鑽表，335萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金高級珠寶鑽表，335萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金V型鑽石耳環，89,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金V型鑽石耳環，89,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，黑色與綠色太陽紋表盤款。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，黑色與綠色太陽紋表盤款。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金高級珠寶鑽表，335萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金高級珠寶鑽表，335萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金V型鑽石項鍊，10萬6,400元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金V型鑽石項鍊，10萬6,400元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金高級珠寶鑽表，335萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金高級珠寶鑽表，335萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K黃金V型鑽石項鍊，10萬6,400元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K黃金V型鑽石項鍊，10萬6,400元。圖／DAMIANI提供
代言人潔西卡雀絲坦配戴DAMIANI Mimosa含羞草系列高級珠寶腕表。圖／DAMIANI提供
代言人潔西卡雀絲坦配戴DAMIANI Mimosa含羞草系列高級珠寶腕表。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，火紅色太陽紋表盤與火紅色緞面表帶，85萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，火紅色太陽紋表盤與火紅色緞面表帶，85萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列涵蓋腕表與珠寶。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列涵蓋腕表與珠寶。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，銀灰色太陽紋表盤與白色緞面表帶，85萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，銀灰色太陽紋表盤與白色緞面表帶，85萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，藍色太陽紋表盤與藍色緞面表帶，85萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，藍色太陽紋表盤與藍色緞面表帶，85萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金V型鑽石戒指，75,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金V型鑽石戒指，75,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，黑色太陽紋表盤與黑色緞面表帶。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，黑色太陽紋表盤與黑色緞面表帶。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金V型鑽石手鍊，86,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金V型鑽石手鍊，86,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金鑽表，巧克力色太陽紋表盤與巧克力色緞面表帶，85萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金鑽表，巧克力色太陽紋表盤與巧克力色緞面表帶，85萬元。圖／DAMIANI提供
代言人潔西卡雀絲坦配戴DAMIANI Mimosa含羞草系列珠寶與腕表。圖／DAMIANI提供
代言人潔西卡雀絲坦配戴DAMIANI Mimosa含羞草系列珠寶與腕表。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金V型鑽石戒指，75,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金V型鑽石戒指，75,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金鑽表，巧克力色太陽紋表盤與巧克力色緞面表帶，85萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金鑽表，巧克力色太陽紋表盤與巧克力色緞面表帶，85萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K黃金V型鑽石戒指，75,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K黃金V型鑽石戒指，75,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K黃金V型鑽石手鍊，86,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K黃金V型鑽石手鍊，86,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金V型鑽石耳環，89,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金V型鑽石耳環，89,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，深綠色太陽紋表盤與深綠色緞面表帶。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，深綠色太陽紋表盤與深綠色緞面表帶。圖／DAMIANI提供

珠寶 義大利 鑽石

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