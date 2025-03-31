草花協會聯合調漲四季草花價格 遭公平會開罰

桃園市草花協會透過會員大會調漲四季草花銷售價格，違反公平交易法聯合行為之禁止規定，經公平會委員會議決議處新台幣10萬元罰鍰。

公平會調查發現，桃園市草花協會分別在110年及112年透過會員大會決議調漲四季草花價格，再以該協會名義製作漲價通知函，將通知函傳送LINE群組周知所屬會員。桃園市草花協會110年決議自111年起四季草花價格調整為8元以上；112年則決議113年起調整為9元以上，但該112年的漲價決議因公平會及時調查及介入，而在實施前取消。

公平會表示，桃園市草花協會雖表示漲價決議不具拘束力，亦無任何罰則，但該等價格於市場上已形成價格決策的「基準點」，足以影響個別會員之訂價自由，有悖市場競爭機制，影響市場供需功能，已違反公平交易法禁止為聯合行為之規定，經公平會委員會議決議處10萬元罰鍰。

公平會提醒，同業公會、協會等事業團體，不應透過會員大會、理監事會議或其他方式合意決定商品或服務的價格。無論該合意有無強制性或拘束力，皆可能形成訂價參考基準，限制了業者本可基於各項成本因素等訂價的自由，而構成違法的聯合行為。公平會再度呼籲，各事業團體應注意公平交易法規定，不要共同決定商品或服務之價格、數量、交易對象等相互約束事業經營活動之行為，而應由會員本於自身營運情狀自行決定價格，避免觸法挨罰。