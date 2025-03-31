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新光三越初夏購物節4/2登場 上半年美妝名品最佳買點

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
上半年最大購物盛會，新光三越初夏購物節4月2日起登場。圖／新光三越提供
上半年最大購物盛會，新光三越初夏購物節4月2日起登場。圖／新光三越提供

百貨上半年最大購物盛會來了，新光三越初夏購物節將於4月2日起登場，新光三越推出化妝品單筆滿3,000元送3,000點skm points、首七日名品單筆滿1萬送5,000點等會員專屬回饋，正是上半年選購春夏商品、為保養等日常消耗用品補貨的最好時機。

初夏購物節會員專屬回饋包括：化妝品單筆滿3,000送3,000點skm points、獨家限定組合還有點數加碼；首七日（4月2日至4月8日）名品單筆滿1萬送5,000點，國際名品此時新品到貨最齊全，活動首周是最佳買點。另外，skm pay首8日（4月9日前）再加碼，用新光三越聯名卡單筆刷8,000元加贈3,000點；8大指定銀行刷服飾滿5,000元加贈2,000點skm points（限量，每卡每日限一次）。

新光三越信義新天地則因來客屬性偏年輕、客單多落在2千至3千元，於是信義四店回饋門檻更低，推出使用skm pay單筆滿3,000元送2,000點，除了服飾還擴大家用（不含大家電）、女性雜貨業種，相較其他同業在這檔以化妝品回饋為主，新光三越信義新天地等於母親節檔期提前開戰，提早在初夏購物節給出6%回饋，讓主力年輕客群可以輕鬆達到門檻賺回饋。

不只有化妝品滿3,000元送3,000點，會員最愛的超級品牌日限時7天登場，新光三越攜手16大美妝品牌推出下殺5.2折起，還有蘭蔻、資生堂、SK-II、MAKE UP FOR EVER、克蘭詩、Kiehl's等品牌推出特惠組送點數組合，最高贈送2,000點。另針對精品香氛、文青小眾香氛受歡迎趨勢號召20大香氛品牌打造全台最齊全香氛圖書館。

還有6大品牌快閃店登場，像是引發美妝迷高度討論的韓國潮流美妝品牌「Fwee」，全台首發正在新光三越台北A11展開快閃店，話題度高、被列為品牌必買的唇頰布丁膏、唇釉、氣墊粉餅現在在台灣就可以輕鬆買到；春夏服飾露膚度高，手腳也要同步美麗，韓國凝膠美甲貼「ohora」即起至6月9日進駐信義A8。

時尚趨勢走向運動潮流，其中復古運動風潮人氣飆升，從經典跑鞋到時下流行的芭蕾運動鞋都是春夏人氣單品。新光三越攜手超過500家服飾品牌推出百貨流行服飾8折起，4月9日前用skm pay選購服飾再加碼8大銀行刷5,000元加贈2,000點。

LONGCHAMP Le Roseau水桶包，26,900元。圖／新光三越提供
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新光三越打造全台最齊全香氛圖書館，PRADA Beauty唯我莫測淡香精30ml，3,500元。圖／新光三越提供
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BOBBI BROWN夏日拍拍刷刷底妝組價值6,250元，特價5,665元。圖／新光三越提供
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FILA ECHAPPE VC v2中性芭蕾風運動鞋，2,880元。圖／新光三越提供
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ASICS GEL-KINETIC FLUENT男女中性款運動休閒鞋，5,980元。圖／新光三越提供
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COACH BROOKLYN 28單肩手袋，14,800元。圖／新光三越提供
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韓國潮流美妝品牌「Fwee」全台首發，即起至8月31日在新光三越台北A11展開快閃店。圖／新光三越提供
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超級品牌日LANCOME超極限肌因入門組價值6,702元，特價4,550元，4月2日買即加贈skm points 2,000點（獨家限量）。圖／新光三越提供
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