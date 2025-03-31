他怨超商店員結帳「大腦過載」 門市員經驗分享：真會亂掉

超商店員找錢時大腦真的會突然「當機」嗎？一名網友發文，稱他去超商買飲料，本來兩瓶特價55元，店員忘記特價，算成76元，於是他拿100元出來，後來發現特價，他直接想拿55元出來，讓店員還回本來的100元就好，店員卻突然「當機」，慢慢算完後，才找一堆零錢，讓他感嘆：「好像是我的問題一樣，我的零錢包又更重了」。

一名網友在Dcard發文，表示他去超商買飲料，兩瓶飲料特價55元，結帳時櫃檯店員並未算到特價，刷出來價格是76元，原PO一開始覺得沒差，給了一張100元鈔票給店員，後來店員才驚覺有特價是55元，但原PO不想要那麼多零錢，於是打算直接給店員55元，請他直接還剛才的100元就好了。

原PO表示，當時店員腦袋突然「當機」，愣住大概十秒，原PO請他還回100元就好，店員卻口氣很差地表示：「我正在算，你這樣都把我搞亂了」，之後店員先找了他24元，再找76，並說這樣算較不會亂掉，讓原PO的零錢包變得更重了，他也不禁感嘆：「好像是我的問題一樣」。

此文一出，不少門市人員現身說法，表示找錢時頭腦真的會當機，「身為一個在診所工作會坐櫃檯的人想說一下，有的時候是真的會亂掉，因為我收錢的時候就會在心裡想好要找多少錢，這時如果患者又拿零錢出來給我，我會整個超慌張的想所以我要找你多少錢，需要幾秒鐘時間想一下才行」、「我頭腦不好，如果發票已經打出來的情況，我應該會當機，我會不好意思的請客人等一下，再按計算機算出來」。

也有網友表示，只要按照收銀機流程操作，就不會有問題，「收銀機都會有支收顯示，一切都請按流程一動一動，就不會有錯，自以為聰明的，其實也是最常犯錯誤的，因為機器顯示錯誤是機器問題，小聰明錯誤是你自己的問題」。