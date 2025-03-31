牛五蔵「12片櫛瓜880」！網友打臉：店家非常不誠實

位於台南，曾經入選米其林指南推薦餐廳的「牛五蔵」，近日遭網友爆料，指出在店內消費燒烤料理，結果結帳時全體傻眼，「8片山藥880元，12片櫛瓜880元，肉兩盤分別5,500元和4,600元」誇張的價格，也立刻在網上引發熱烈討論。業者也在3月30日針對此事回應。不過對於業者的答覆，該名消費者也出示對話紀錄打臉，並且表示「這個部分店家非常不誠實！」

一名消費者於3月29日於threads發表勸世文，內容指出在3月28日至牛五蔵吃燒烤慶生。文中指出「燒烤沒有菜單，於是line請老闆準備五個女生的份量～那因為火鍋吃了蠻多次的，都還算是在正常價格範圍內便沒有多問。」結果結帳時，該網友表示「我們全體傻眼，就不提肉有多乾柴了，僅討論價格合理性：圖中是8片山藥880元，12片櫛瓜880元，肉兩盤分別5,500元和4,600元。」最後總價為15,440元，文中也表示「然後連炭火都要收錢？史上第一次遇到！」

同時該名網友並表示，「這價格全程是我們自行手動烤肉，無服務人員協助，並且詢問肉的部位，服務人員完全搞不懂毫無專業，每次都是回覆要問老闆！？包含我們拿到帳單提出疑問，依舊是不清楚，老闆key的⋯」該篇爆料文也立刻引起其他網友的熱烈討論。許多網友紛紛覺得不合理，表示「12片櫛瓜880元，都可以在我這買一箱了」、「身為前員工完全不感到意外」、「上個月跟團買櫛瓜12條170，品質也很好。12片880是⋯？」

對於消費者的指控，業者也透過媒體回應。根據《壹蘋新聞網》報導，業者表示牛肉為台灣溫體牛料理，對於燒烤部位的肉質很講究，需動用很多人力挑選。山藥是日本進口，高山櫛瓜則是南投產地，也都去頭去尾只取中央較厚的部位，成本比較高。

對於業者的回應與其他網友的疑問，發文者也在3月30日晚間再於threads上出示與業者的訂餐對話回應。對於網友的事後公審一說，發文者表示，「中高價位的餐廳我們也是吃的不少，即便是偏貴的價位但在合理範圍內，我們絕對認同餐飲辛勞應當獲得相當的酬勞這件事」，「而非是搞不清楚狀況才訂位，但是櫛瓜跟山藥的價格已並非是偏貴，而是到了極度不合理的程度，甚至連炭火都收費，不在一般常理認知」

此外，原PO除了針對山藥、櫛瓜等價格陳述想法之外，對於新聞片段中，劉姓業者強調「該桌客人是熟客，說想要吃燒烤料理，他也有說牛肉這麼厚，價格一定會比較高，但對方說他們大約5個人，可以均分，因此還好。」之說法，原PO也打臉業者，表示「這一整段內容，我不知道老闆是睡覺夢到的還是想像出來的，提供我們訂位內容全文給各位看，老闆講的這一段話從頭到尾都沒有出現過。」

另外業者對外解釋「比較遺憾的是當天因牛舌品質不佳，沒有提供。」，原PO更直接表示「這個部分店家非常不誠實」。根據對話紀錄，訂位時老闆告知會配好牛肉跟牛舌五個女生的份量，還強調牛舌一定會有。但是原PO指出「當天沒有牛舌，老闆回我們：『怕我們吃不完，如果有需要我再幫你們切過來。』和他所陳述的品質不佳，完全是不一樣的回覆。」原PO並表示「一般正常這種無菜單，合理的狀況應該是估好五人份牛肉和牛舌分別的量，不然人數是確認心酸的嗎？」

對於網友質疑為何不馬上反應，原PO則表示「我們拿到帳單第一時間大笑（因為覺得太不可思議），然後立刻跟店員反應，店員只表示他不清楚是老闆key的單，但也完全沒有想要去了解的意思」。並指出「我們不想為難店員，所以便付了錢，回家傳Line給老闆表達我們的意見，然而老闆無視前面任何有關價錢疑慮的部分僅對員工再多訓練這個部分回覆，並直至本文發出前都無再有任何回覆。」

除了將透過GOOGLE評論與IG分享消費經驗外，原PO並表示，「告誡我們自己，也呼籲店家，不管任何前提，在每一次的消費都要彼此詳細確認過價格才購買避免紛爭。」

【消費者回應全文】（已獲作者授權使用）

抱歉，由於第一篇文的私密帳號不開放追蹤，但因為有些人希望可以私訊我一些內容，所以後續由此公開帳號發文！可由此公開IG與我聯繫。

另外所有在爆料公社、ptt及各大媒體報導均尚未經過本人同意授權，無法直接代表我方言論。

有朋友今天傳了新聞連結給我，有關老闆陳述的內容，有很多部分非事實及針對網友提出來的疑問，以下做個回覆：

1.網友說我們搞不清楚價格才在事後公審

我們五個人基本上在台南除了Mo lab永遠吃不到之外，其他中高價位的餐廳我們也是吃的不少，即便是偏貴的價位但在合理範圍內，我們絕對認同餐飲辛勞應當獲得相當的酬勞這件事，所以即便這家火鍋在多數人的評價本來就偏貴我們都接受並各自吃過至少三四次以上，才會進而想訂購所謂獨家的台灣牛肉燒烤，而非是搞不清楚狀況才訂位，但是櫛瓜跟山藥的價格已並非是偏貴，而是到了極度不合理的程度，甚至連炭火都收費，不在一般常理認知，我們才會在脆上想確認自己的貧窮程度。況且在文章的開頭我們就已經告訴大家，這是一篇勸世文，提醒大家務必再怎麼常吃的店沒點過菜單的都要先確認價格。

2.老闆新聞裡陳述食材為日本山藥、南投高山櫛瓜，並且都去頭去尾，所以才會收這個高檔價格。這個部分很多網友下面都有提供產地價格了，那樣的量（14片）880元目前3000多個留言是沒有人可以接受而且認同的，很多網友也提供了在南投購買櫛瓜的價格，甚至連產地老闆還有販售櫛瓜料理的店家都提出販售價格依據，遠遠遠遠低於店家價格，況且櫛瓜和山藥本來就必須去頭去尾，這理由更讓我們強烈覺得被當盤子。

牛肉的部分即便我們覺得超級乾柴沒有價值，但因為我們並非專家所以在發第一篇脆文的時候其實是沒有任何評論的，這個價格合理性就看有沒有牛肉業者提出看法了。

3. 新聞片段：「劉姓業者還強調，經營無菜單燒烤料理並不容易，因該桌客人是熟客，說想要吃燒烤料理，他也有說牛肉這麼厚，價格一定會比較高，但對方說他們大約5個人，可以均分，因此還好。」

這一整段內容，我不知道老闆是睡覺夢到的還是想像出來的，提供我們訂位內容全文給各位看，老闆講的這一段話從頭到尾都沒有出現過。

4. 新聞片段：「比較遺憾的是當天因牛舌品質不佳，沒有提供。」

這個部分店家非常不誠實，可以看到在訂位的時候老闆告知會幫我們配好牛肉跟牛舌五個女生的份量，還強調牛舌一定會有，當天我們發現桌上只有牛肉沒有牛舌的時候馬上跟老闆確認，老闆回我們：「怕我們吃不完，如果有需要我再幫你們切過來。」和他所陳述的品質不佳，完全是不一樣的回覆。

一般正常這種無菜單，合理的狀況應該是估好五人份牛肉和牛舌分別的量，不然人數是確認心酸的嗎？

5. 有網友問我們為什麼在店家不馬上反應？

我們拿到帳單第一時間大笑（因為覺得太不可思議），然後立刻跟店員反應，店員只表示他不清楚是老闆key的單，但也完全沒有想要去了解的意思，整個講話很小聲又畏縮，不知道是不是經常遇到這個狀況。我們不想為難店員，所以便付了錢，回家傳Line給老闆表達我們的意見，然而老闆無視前面任何有關價錢疑慮的部分僅對員工再多訓練這個部分回覆，並直至本文發出前都無再有任何回覆

總結，感謝多數網友協助發聲，我們陸續也會在Google評論以及IG文章留下本次的消費經驗，提供消費者參考，避免發生上述不愉快的消費。

再來就是告誡我們自己，也呼籲店家，不管任何前提，在每一次的消費都要彼此詳細確認過價格才購買避免紛爭。