布丁泡芙、抹茶千層吐司！3間日系甜點店 新品好香甜

迎來春天，「杏桃鬆餅屋」以日本靜岡縣的焙茶，推出多款焙茶甜點。其中「焙茶蒙布朗薄鬆餅」以經典的薄鬆餅為基礎，加上日本專業設備現作、添入焙茶粉與豆沙製成的蒙布朗餡，搭配上蒙布朗奶油、焙茶醬與焙茶粉，還有具有日式風情的蕨餅，打造出具有春天氣息的和洋滋味，桃園大江店限定，每份260元。

除此之外，還有高達4公分的「焙茶蒙布朗厚鬆餅」，不僅口感豐富，還搭配焙茶鮮奶油、焙茶醬與香桔醬等元素，呈現冷熱交錯的風味，每份260元。另有搭配焙茶冰淇淋的「焙茶鮮奶油薄鬆餅」、「焙茶歐蕾」同步登場。桃園大江門市並推出「焙茶蒙布朗薄鬆餅套餐」，套餐組合包含任選2杯160元飲品，特價449元。

「八月堂」針對春日抹茶季，推出「抹茶山丘可頌」，可頌外皮內使用京都宇治百年茶舖「堀田勝太郎商店」冠軍茶匠監製的宇治抹茶雙餡，吃得到濃郁的卡士達與滑順的抹茶布丁，每份79元。另外同步登場的「抹茶山嶺千層吐司」，在千層吐司內包裹濃郁的宇治抹茶卡士達，表面也特別設計如山嶺般的抹茶裝飾，每個89元。除了抹茶系甜點外，八月堂並推出「開心果熔岩千層」，每個159元，吃得到開心果熔岩內餡與碎果粒，帶來滿滿的堅果香氣。