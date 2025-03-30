向經典電影取經 郭恆生品牌時裝秀探索東方情慾
從經典電影提煉東方內斂情慾，服裝設計師郭恆生繼去年舉辦首場自創品牌大秀，今年再度登上台北時裝周，以馬甲、窄身旗袍等服裝形象，探索傳統東方情慾感受。
郭恆生曾參與台北時裝周SS23 Young Talent新鮮秀，東方文化和民族元素常見於其設計服裝，去年他的自創品牌HANSEN ATELIER參加台北時裝周SS25，就主打新東方美學舉辦首場品牌秀，昨晚參與台北時裝周AW25，則從「臥虎藏龍」、「色戒」、「花樣年華」、「2046」等電影角色服裝得到靈感。
郭恆生今天透過新聞稿表示，馬甲不僅束縛身形，更象徵壓抑與掙扎；窄身旗袍以流暢線條勾勒女性姿態，如同電影中含蓄卻炙熱的情感流動；寬版男裝則展現自持與距離，呼應那些沉默卻深邃的銀幕形象。
此次服裝秀上，如還原1940至1960年代氛圍。郭恆生透過布料質感與剪裁線條，傳達戲中角色情緒，刺繡花卉象徵隱藏的慾望與釋放，內裡印花代表悄然流露情感的起伏，滾邊與花扣等細節則延續東方服飾的精緻工藝。
技術上，部分服飾與中華民國紡織業拓展會、西園29服飾創作基地合作，採用一體成型針織技術，透過無縫針織工藝，讓服裝更加舒適貼合，讓現代科技融入傳統工藝，展現台灣紡織技術的深厚功力。
郭恆生相信，時裝不僅能展現風格，更能傳遞情感。在這場跨越時代的敘事中，他透過服裝的材質與剪裁、場景的氛圍與布局，能讓觀眾感受到那些隱藏在銀幕中的情感波動。更重要的是，服裝也能像電影中的鏡頭語言，可以傳遞感受。
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