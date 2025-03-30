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麗星郵輪回歸 探索星號以基隆港為母港「往來日本、南韓」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
「麗星遊輪」重返台灣，今天在基隆港舉辦探索星號啟航儀式。探索星號預估今年在基隆港靠泊71航次，成是基隆港郵輪復甦重要推力。記者邱瑞杰／攝影
「麗星遊輪」重返台灣，今天在基隆港舉辦探索星號啟航儀式。探索星號預估今年在基隆港靠泊71航次，成是基隆港郵輪復甦重要推力。記者邱瑞杰／攝影

「麗星遊輪」重返台灣，今天在基隆港舉辦探索星號啟航儀式。基隆港務分公司表示，探索星號預估今年在基隆港靠泊71航次，成是基隆港郵輪復甦重要推力。

麗星郵輪在台灣深耕20多年，探索星號就是20多年前，麗星郵輪以基隆港為母港的處女星號郵輪，後來改為星夢郵輪探索夢號、名勝世界郵輪名勝世界壹號，今年以麗星郵輪探索星號重返基隆港。

麗星、星夢郵輪總裁吳明發表示，台灣是麗星郵輪「夢開始的地方」，去年名勝世界壹號郵輪在台灣的3個月航季，採購金額超過1.3億元，展現對在地經濟的支持，今年還要再深化，啟動契作計畫，確保食材來自產地，讓遊客享受在地新鮮的美食。未來也會與官學合作，提供學生實習機會。

代表基市府出席啟航儀式的副市長邱佩琳說，探索星號是「老朋友，新身分」，船方在基隆採購食材，對城市農漁經濟產值也有幫助。基隆港得天獨厚的地理位置，具備有發展海空聯運（Fly-Cruise）遊程的條件，市府會持續推廣郵輪以基隆港為母港。

基隆港務公司總經理王錦榮表示，新冠肺炎疫情過後，名勝世界壹號在高雄、基隆出航，是帶動台灣郵輪產業復甦的關鍵，今年以台灣民眾熟知的麗星郵輪名號重返台灣令人振奮。今年台灣港群國際郵輪預報共557艘次，旅客將達100萬人次，其中探索星號就占近3成。

探索星號3月28日展開在台航程，以基隆港為母港，規畫為期8個月的郵輪體驗遊程，不定航次分別前往日本九洲熊本、鹿兒島、那霸、關西大阪、高知或韓國濟洲島、釜山等地。

「麗星遊輪」重返台灣，今天在基隆港舉辦探索星號啟航儀式。探索星號預估今年在基隆港靠泊71航次，成是基隆港郵輪復甦重要推力。記者邱瑞杰／攝影
「麗星遊輪」重返台灣，今天在基隆港舉辦探索星號啟航儀式。探索星號預估今年在基隆港靠泊71航次，成是基隆港郵輪復甦重要推力。記者邱瑞杰／攝影
「麗星遊輪」重返台灣，今天在基隆港舉辦探索星號啟航儀式。基隆港務分公司總經理高傳凱和船長互贈首航紀念品。記者邱瑞杰／攝影
「麗星遊輪」重返台灣，今天在基隆港舉辦探索星號啟航儀式。基隆港務分公司總經理高傳凱和船長互贈首航紀念品。記者邱瑞杰／攝影
「麗星遊輪」重返台灣，今天在基隆港舉辦探索星號啟航儀式。探索星號預估今年在基隆港靠泊71航次，成是基隆港郵輪復甦重要推力。記者邱瑞杰／攝影
「麗星遊輪」重返台灣，今天在基隆港舉辦探索星號啟航儀式。探索星號預估今年在基隆港靠泊71航次，成是基隆港郵輪復甦重要推力。記者邱瑞杰／攝影
「麗星遊輪」重返台灣，今天在基隆港舉辦探索星號啟航儀式。探索星號預估今年在基隆港靠泊71航次，成是基隆港郵輪復甦重要推力。記者邱瑞杰／攝影
「麗星遊輪」重返台灣，今天在基隆港舉辦探索星號啟航儀式。探索星號預估今年在基隆港靠泊71航次，成是基隆港郵輪復甦重要推力。記者邱瑞杰／攝影
「麗星遊輪」重返台灣，今天在基隆港舉辦探索星號啟航儀式。探索星號預估今年在基隆港靠泊71航次，成是基隆港郵輪復甦重要推力。記者邱瑞杰／攝影
「麗星遊輪」重返台灣，今天在基隆港舉辦探索星號啟航儀式。探索星號預估今年在基隆港靠泊71航次，成是基隆港郵輪復甦重要推力。記者邱瑞杰／攝影

基隆港 探索夢號 日本 郵輪

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