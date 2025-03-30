《重裝制裁》只為了「她」一個人值得嗎？有了女兒後你就會瞭解

里文（傑森·史塔森 飾演）離開皇家海軍陸戰隊，退役後轉當工人；一天，老闆的女兒遭人綁架失蹤，拜託里文利用他過去的軍事專業幫忙救回女兒。

在層層調查之後，里文發現這不僅僅是一宗單一的綁架索錢事件，而是一個組織型的犯罪，背後更牽扯到龐大的黑幫結構。

看動作戲還有劇情 太賺了

看傑森·史塔森演出的電影，不就是為了他的動作戲嗎？劇情往往只是為了讓他能施展手腳的輔助工具罷了。

不過在《重裝制裁》中，角色具有很重的背景故事，雖然沒有太刻意地展示過往，但電影前半段的劇情中有許多都提到了。

片中刻畫出身為父親的里文，對於過去充滿哀傷，為了能和女兒多一點相處，他努力生活；這也更加強了他為什麼要不顧一切去救老闆女兒的合理性。

圖／車庫娛樂提供

游刃有餘的動作身手 太過專業導致調查每每遇到困難

揮拳、槍、武器、擒拿技術…還有各種嚴刑？應該說是創意的拷問。在傑森·史塔森身上展現出來的就是從容，根本就是與生俱來的。

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也因為太過專業？其實應該說是情緒沒有控制好，結果不小心把壞人殺了…

殺了不是應該的嗎？但要在獲得口供之後才殺，這樣經常會斷了線索。

不過還好，因為前面所謂的整個幫派結構，他每次殺的人都比一次還要重要。

所以斷了線索也不要緊，會有更多線索主動送上門來找他。

只為了「她」一個人值得嗎？有了女兒後你就會瞭解

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這部電影最大的亮點，莫過於父女情的小小劇情線了。

讓這部簡單到不用猜劇情的電影，添加了感性和親情的部分，還加強了拯救被綁架老闆女兒的必要性。

令人開心的是，這部電影是根據小說改編，原作的內容量絕對足夠打造出三部曲的電影，當然是要在票房好的前提之下。

不過就前一年《蜂刑者》的成功，我想這部電影的票房絕對不會差到哪裡去。

而且觀影時，就覺得這樣的劇情和角色背景故事，根本就是在醞釀必須一定會有續集。

況且這集的父女情劇情亮點，再加上招惹了一大堆的幫派，若我當編劇都可以預測下一集受害者會是誰，應該就是女兒被綁架了吧！

如果救老闆的女兒都能這麼拚命，這部電影能賣座的話；那換成救女兒，實在想不出不拍的理由，而且肯定會更好看，施展暴力的時候還會有更多的情緒（畢竟是自己女兒跟老闆女兒還是有差）。

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