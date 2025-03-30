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黃金燉雞湯、濃芋排骨湯！忠青商行「青嬌麵館」新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
青嬌提供「黃金燉雞湯」、「濃芋排骨湯」、「黃金雞燉手工湯麵」等多種品項。圖／青嬌提供
青嬌提供「黃金燉雞湯」、「濃芋排骨湯」、「黃金雞燉手工湯麵」等多種品項。圖／青嬌提供

台灣眷村餐飲品牌「忠青商行」以溫潤的雞湯為核心，推出全新品牌「青嬌」膠原麵館，店內提供「黃金燉雞湯」、「濃芋排骨湯」、「黃金雞燉手工湯麵」等多種品項，預計4月7日正式開幕，現已開放試營運。

「青嬌」膠原麵館店址位於台北市濟南路上，採兩層樓設計，座位數共可容納約30人，店內透過復古風格的設計結合創意字句，營造出輕鬆又帶文青感的用餐氛圍。主打的「黃金燉雞湯」，承襲江浙菜經典技法，以母玉米雞為主角，搭配金華火腿與扁尖等食材，慢火煨燉8小時而成，風味濃郁並蘊含膠原蛋白，每份260元。至於「濃芋排骨湯」以豬骨慢燉6小時，再融合大甲芋頭心製成的芋泥，增添整體濃郁滑順，每份260元。

除了湯品之外，亦可從延伸出「黃金雞燉手工湯麵」、「濃芋排骨手工湯麵」等麵食，帶來不同的飽足感，每份230元起。亦可將招牌湯品搭配「青香上海菜飯」或「黑蔥油乾拌麵」等主食。另外店內並供應怪味雞、蔥油雞、排骨酥、炸金條等小菜，以及總共超過20款、每日限定其中10款的開胃小菜，每盤50元，增添餐桌的豐富度。

「青嬌」膠原麵館將於4月7日正式開幕，自即日起至4月6日進行試營運，期間每日限量提供150碗麵食，售完為止。

蔥油雞，每份90元。圖／青嬌提供
蔥油雞，每份90元。圖／青嬌提供
主打款「黃金燉雞湯」，可搭配「青香上海菜飯」。圖／青嬌提供
主打款「黃金燉雞湯」，可搭配「青香上海菜飯」。圖／青嬌提供
忠青商行推出全新品牌「青嬌」膠原麵館。圖／青嬌提供
忠青商行推出全新品牌「青嬌」膠原麵館。圖／青嬌提供

湯麵 黃金

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