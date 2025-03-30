SOGO母親節化妝品下殺更猛送更多 主打比出國買還划算

百貨業競爭加劇，加上出國潮衝擊的化妝品買氣，今年4月1日登場的SOGO台北店母親節化妝品檔期訴求「寵粉」，化妝品牌與百貨在折扣與回饋深度聯手，今年的折扣下殺更低，更直接與免稅比價，主打比出國買還便宜。

「化妝品天后宮」SOGO忠孝館這次檔期DM一打開，主打2千組特惠組買就直接現折500元，還可參加化妝品買千送百優惠，像是資生堂國際櫃長賣王百優精純乳霜組買50ml正貨送18ml x 3（共54ml）光是送的贈品ml數就比正貨多，此外特惠組價2,520元，現抵500元後折扣價2,020元就可入手共104ml的百優乳霜。

SOGO復興、敦化聯手在開檔首周也端出優於免稅價的獨家特惠組，此外在額外加送10％電子商品券，像是植村秀超持久輕粉底霜星組優惠價2,997元，4.6折優於免稅價6.4折，再加送300元電子商品券。肌膚之鑰激光瓶組優惠價8,500元，5折折扣優於免稅價6.9折，買再送800元電子商品券。

忠孝館、復興館再推「買正貨送正貨」，像是Giorgio Armani買黑曜研新生奇蹟乳霜50ml直接送一瓶，優惠價15,800元（忠、復都有）；忠孝館DECORTE黛珂隔離乳60ml正貨送60ml價值2,600元，優惠價1,300元；復興館后洗顏蜜買一送一。

此外，SOGO送贈品也不手軟，忠孝館4月1日至4月3日Beauty Club、SOGO App會員於化妝品單筆消費滿3千元，就可兌換KINYO磁吸無線充；復興館則是推出Beauty Club、SOGO App會員化妝品單筆滿6千元再送美食獨享鍋。天母店4月8日至4月10日App會員單筆1,500元送富士山造型兩用頸枕。

SOGO台北店母親節化妝品檔期4月1日至4月7日期間，化妝品區單筆5,000元送500元電子抵用券，指定彩妝、香氛、男士保養單筆3,000元送300元電子抵用券，刷聯名卡最高可享13%回饋。