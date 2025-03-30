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太魯閣號事故4周年音樂會 台鐵：持續強化安全管理

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵將於4月2日晚間7時於台北車站1樓大廳，舉辦0402太魯閣事故4周年紀念音樂會，與家屬及大眾一同哀悼緬懷逝世的49位罹難者。圖／台鐵提供
台鐵將於4月2日晚間7時於台北車站1樓大廳，舉辦0402太魯閣事故4周年紀念音樂會，與家屬及大眾一同哀悼緬懷逝世的49位罹難者。圖／台鐵提供

太魯閣號事故奪走49條生命、造成309名乘客受傷，讓社會大眾更加正視台鐵安全管理問題，台鐵公司今宣布，將於4月2日晚間7時於台北車站1樓大廳，舉辦0402太魯閣事故4周年紀念音樂會，與家屬及大眾一同哀悼緬懷逝世的49位罹難者。 

台鐵表示，0402太魯閣事故發生以來，推動多項改革，以提升行車安全與營運效率，包含強化安全管理：重新檢討內部的「運工機電」四大系統，建立更有效的橫向溝通協調機制，確保資訊傳遞順暢；全面檢討施工安全規範，強化軌道與設備的巡檢機制，並導入先進的監測與安全防護技術，以防範類似事故再次發生。

去年台鐵完成公司化里程碑，為建立更透明、更具效率的安全管理架構與體系邁出重要關鍵的一步；此外，交通部設立「外部監督臺鐵安全改革委員會」，讓外部專業人士參與監督臺鐵安全改革，確保改革工作持續推進落實，並真正符合公共利益。

同時，罹難者家屬及親友也協助台鐵進行多項改革，積極參與各項會議，包含台鐵公司化的討論、與JR西日本福知山線事故遺族交流，並邀請安部教授等專業人士來臺進行一連串的工作坊及研討會，以及外部監督台鐵安全改革委員會議等，不僅監督政府是否落實改革承諾，也積極向相關單位提出建議，確保每一項措施都能真正提升公共安全。

台鐵表示，改革仍持續進行，不能因時間過去而淡忘。為悼念罹難者並提醒社會關注鐵路安全議題，台鐵將持續每年舉辦「紀念音樂會」，以音樂傳遞家屬的思念並持續警惕鐵路安全的重要性，在各項層面落實改革目標與行動，盼能真正帶來安全與永續發展的長遠變革。

台鐵太魯閣事故造成49人死亡、300餘人受傷。聯合報系資料照
台鐵太魯閣事故造成49人死亡、300餘人受傷。聯合報系資料照

台鐵公司化 音樂會

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