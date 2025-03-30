景美捷運站旁3分鐘！開幕9年「星靚點花園飯店」熄燈

台北市文山區的「星靚點花園飯店」，自2016年開幕至今，但是近日於官方粉絲團公佈，表示將於3月31日結束營業，令許多粉絲相當錯愕。

星靚點花園飯店鄰近景美的瀚星百貨，距離景美捷運站步行約3分鐘。館內標榜打造五大主題風格宴會廳，並採無梁柱挑高空間，打造有浮空投影光雕門、光纖玻璃走道等設備，陪伴許多新人度過人生的重要時刻。在google map中，星靚點花園飯店獲得超過4000則評論，平均獲4.0分。

近日，星靚點花園飯店發布歇業公告，預告將於3月31日結束營業。隨著消息出爐，粉絲也表示「好可惜」、「為什麼收了？」。隨著星靚點花園飯店熄燈落幕，同集團的「靚點婚宴廣場」，則已於去年於新店開幕，館內打造天日廳、天悅廳等廳房，同樣提供婚宴、宴會、會議等服務方案。