快訊

台大窗殺／防治遲到30年 綠鳩的最後4秒鐘開啟台灣研究

台北101進軍台中一級戰區 比鄰百貨霸主有雙重難題

國道3號貨車與砂石車追撞 39歲駕駛傷重不治

聽新聞
0:00 / 0:00

景美捷運站旁3分鐘！開幕9年「星靚點花園飯店」熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
星靓點花園飯店將於3月31日結束營業。圖／擷取自星靓點花園飯店粉絲頁
星靓點花園飯店將於3月31日結束營業。圖／擷取自星靓點花園飯店粉絲頁

台北市文山區的「星靚點花園飯店」，自2016年開幕至今，但是近日於官方粉絲團公佈，表示將於3月31日結束營業，令許多粉絲相當錯愕。

星靚點花園飯店鄰近景美的瀚星百貨，距離景美捷運站步行約3分鐘。館內標榜打造五大主題風格宴會廳，並採無梁柱挑高空間，打造有浮空投影光雕門、光纖玻璃走道等設備，陪伴許多新人度過人生的重要時刻。在google map中，星靚點花園飯店獲得超過4000則評論，平均獲4.0分。

近日，星靚點花園飯店發布歇業公告，預告將於3月31日結束營業。隨著消息出爐，粉絲也表示「好可惜」、「為什麼收了？」。隨著星靚點花園飯店熄燈落幕，同集團的「靚點婚宴廣場」，則已於去年於新店開幕，館內打造天日廳、天悅廳等廳房，同樣提供婚宴、宴會、會議等服務方案。

百貨 粉絲 飯店

延伸閱讀

三重等大眾運輸路邊機車格收費 機車族：不怕沒位子

波伽利「獻聲」台北捷運 每天這3個時段搭捷運聽得到

台北關店潮來襲！不只豬腳飯老店熄燈　公館「胡饕米粉湯」最後營業日曝光

2度獲米其林餐盤推薦 頂級牛排THE WANG營運5年熄燈

相關新聞

太魯閣號事故4周年音樂會 台鐵：持續強化安全管理

太魯閣號事故奪走49條生命、造成309名乘客受傷，讓社會大眾更加正視台鐵安全管理問題，台鐵公司今宣布，將於4月2日晚間7...

景美捷運站旁3分鐘！開幕9年「星靚點花園飯店」熄燈

台北市文山區的「星靚點花園飯店」，自2016年開幕至今，但是近日於官方粉絲團公佈，表示將於3月31日結束營業，令許多粉絲...

南港LaLaport盛大開幕 超人氣品牌TOP 10 一次盤點！

台北最大威秀影院、日系超市「LOPIA」，還有台灣首座「KidZania」也正式進駐南港LaLaport，各大人氣品牌一次盤點！

全家Fami!ce最夯口味來了！「伊藤園抹茶霜淇淋」必嘗

每年的3、4月是日本採收新茶、製作抹茶的季節，全家便利商店Fami!ce與日本第一茶品牌「伊藤園」攜手合作，4月2日起推...

米其林3月新入選揭曉 台中小吃功夫上海手工魚丸進榜

《米其林指南》公佈5家位於台北與台中的三月新入選餐廳，分別是台北的預約制杭州與江浙料理「心宴」、全台首間川菜Fine D...

foodpanda攜手中信兄弟攻蛋 外帶自取獨家享7.9折優惠

職棒開幕戰今晚熱血登場！foodpanda首度攜手中信兄弟，進駐大巨蛋並全面升級「外帶自取」服務範圍，讓球迷能透過APP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。