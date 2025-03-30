南港LaLaport盛大開幕 超人氣品牌TOP 10 一次盤點！

堪稱台北最大型購物中心「LaLaport」終於盛大開幕啦！自這間日系百貨選擇插旗南港消息一出，在網路上的討論度始終居高不下，光平日開幕第一天就湧進三萬人擠爆現場，來客數遠遠超出預期。這裡匯集物販餐飲、休閒運動、親子娛樂、藥妝美容、大型書店、日系大型超市等，共計300餘家專櫃進駐，吃喝玩樂一應俱全，成為南港人休閒購物的新選擇。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出10大LaLaport超人氣品牌，其中最受網友關注的莫過於首次進駐北部的林聰明沙鍋魚頭，以及哈利波特海外首間常設型店舖。除此之外，還有數間首次來台的海外餐廳也引起相當大的討論度，究竟這場人氣品牌之爭誰能勝出呢？

No.10 La Ohana

三井不動產集團提供

南港LaLaport不僅是時尚迷的購物天堂，眾多首度登台的餐飲名店更是引發高度關注，像是來自日本雲雀餐飲集團的「La Ohana」，就將廣受日本人喜愛的夏威夷風格引進台灣。La在夏威夷語是太陽、Ohana則是家人的意思，品牌概念是仿造夏威夷度假飯店。整間店運用大量的木質及藤編傢俱，再搭配島嶼度假風情的背景音樂，每個細節都體現出濃濃的夏威夷氛圍，讓人有種一秒置身國外的錯覺，吸引許多網友在開幕第一天就紛紛排隊嘗鮮。「之前在日本吃過就很喜歡，沒想到南港LaLaport也有了」、「雖然價格稍微偏高，但品嚐夏威夷美味餐點、氛圍也是很不錯的體驗。」

No.9 graniph

主打日系品牌的南港LaLaport引進不少知名服飾，日本國民品牌「graniph」就是其中一間。該服飾品牌以平價、質感佳聞名，因此還享有「高質版Uniqlo」之美譽。其透過與藝術家作品、繪本、音樂和動畫等多樣化的合作 ，推出各種不同類型圖案的商品，以滿足各個年齡層的大小朋友。此次graniph跨出日本，首度登陸台灣、插旗南港，讓喜愛日系品牌的潮人們期待值破表，「超喜歡的品牌終於來台灣了」、「太好了，之前去日本都會去逛逛，只好等人流少一點的時候去了」、「好希望台中的LaLaport也有啊啊啊」。

No.8 韓美膳

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來自日本的連鎖韓式料理「韓美膳」，也選擇在南港LaLaport開出海外首店，該店就設於主題餐廳一級戰區的五樓。店內供應大量的肉類和蔬菜，以及健康美味的街頭小吃，是韓食控絕不能錯過的超人氣名店。人氣招牌首推石鍋拌飯、冷麵和韓式飯捲，其中石鍋拌飯還配合台灣人的喜好增加肉量，並將人氣商品推出「半半套餐」組合，一次滿足有選擇障礙的饕客們。「內場料理人員大多為韓國人，口味算是不錯！畢竟剛開幕還沒被台化」、「韓式控已列入口袋名單，等熱潮退了再去吃」、「半半套餐還挺貼心的欸」。

No.7 SAPPORO BONE

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LaLaport五樓可說是美食的必爭之地，除了夏威夷風情的「La Ohana」、連鎖韓式料理「韓美膳」外，還有來自北海道的帶骨肉品牌「SAPPORO BONE」也是一大亮點。其重現經典日式烤生牛肉與各類排餐餐點，讓饕客免搭飛機出國，在台灣就能品嘗正宗的北海道風味。招牌必推「元祖日式爐烤牛肉丼」，在熱氣氤氳的米飯上堆疊如小山般的爐烤牛肉，並搭配一顆生食級蛋黃，邪惡級組合是不少肉肉控的心頭好。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次的聲量高點落在3月21日，網友於IG上盤點LaLaport的主題餐廳，不少人也留言點名了SAPPORO BONE，「好吃是好吃，但前幾天去排隊加等餐時間大概要一小時」、「南港竟然也有SAPPORO BONE了，之前去日本吃過超愛」、「肉控如我，最期待的就是這家了。」

No.6 9090

日系服飾品牌除了「graniph」呼聲極高外，「9090」的人氣也不容小覷，該牌以「文化復興」為概念，受到1990年代至2000年代青年文化啟發，推出古著混搭設計的街頭品牌，涵蓋寬版剪裁、復古印花、街頭運動風等多種元素，廣受年輕族群喜愛。而首次登台的9090，是繼馬來西亞後第二個海外店，因此於南港設櫃消息一出，在網路上引起一波熱烈的討論，「9090在日本是很有名氣的品牌，很多代購常開，還不一定能買得到」、「9090品牌的調性是能很精準抓到日本時下年輕人的趨勢」、「去日本都看到不少年輕人在穿。」

No.5 KidZania

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在日本相當受歡迎的兒童職業體驗「KidZania」，這次也選在南港LaLaport開設台灣首店。近2,000坪的超大型兒童互動城市，主要是以2歲至14歲的孩童為對象，提供超過50個全方位的職業體驗，幫助小朋友學習發展社交技能，使其提前體驗各行各業的樂趣。這座充滿寓教於樂的兒童城市，預計於2026年上半年正式營運，未來勢必成為爸媽遛孩放電的最佳去處。「台北的kidzania據說會跟星宇航空合作推出空少空姐的職業」、「以後知道該帶小孩去哪殺時間了」、「台灣居然也有KidZania了，以後不用跑日本也能體驗 太棒啦」。

No.4 威秀影城

以後大家再也不用往信義區跑了，南港LaLaport就能一次滿足逛街購物、吃美食、看電影三大需求。堪稱「北市規模最大」的威秀影城是南港LaLaport的另一大亮點，擁有17座影廳及超過1,400席座位。其不僅提供頂級的視聽設備，還為每一位影迷創造舒適的觀影體驗，給大家帶來最極致的感官享受，成為許多情侶約會看電影的首選。雖然威秀影城LaLaport店還未正式對外營業，但在網路上已引起相當高的關注，「以後可以不用去喜樂南港！擠爆南港威秀吧」、「沒IMAX真的很可惜」、「南港威秀有imax廳嘛？杜比？luex？總得有個特殊影廳當賣點。」

No.3 LOPIA

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日本知名超市「LOPIA」於台灣已有5間門市，而這次首度進駐台北市，在南港LaLaport開設全台第6家。店內嚴選眾多來自日本的優質食材，像是首次在台販售的日本乾果、新鮮直送的帆立貝與螃蟹，另外還推出自家製爐烤牛肉與現場鐵板煎肉，讓肉品以最鮮嫩的狀態呈現，滿足饕客們的味蕾。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次的聲量高點落在3月21日，網友threads上分享LOPIA的鮭魚壽司一貫只要20元，引發留言區熱烈迴響，創下單日聲量527筆，網友紛紛留言表示「我也跑去買了 鮭魚壽司真的好大好好吃」、「晚上Lopia排隊的人比哈利波特還多，有點誇張」、「扯到不行...不說了我先出門掃貨。」

No.2 林聰明沙鍋魚頭

林聰明沙鍋魚頭提供

嘉義人氣名店「林聰明沙鍋魚頭」初次進軍北部展店，首間地點就選擇進駐南港LaLaport美食街。店內共提供有7款套餐方案，其中還推出沙鍋鮭魚頭、沙鍋香酥魚排、沙鍋水餃三大南港限定款，另外也有機會買到限量款「林聰明沙鍋魚頭風味杯麵」，力求讓更多北部饕客都能體驗到嘉義小吃的獨特魅力。開幕首日，現場排隊人龍宛如貪食蛇般，顯見其進駐北部市場的巨大吸引力。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次的聲量高點是因為旅遊頻道3月21日於粉專分享「林聰明沙鍋魚頭」的開箱照後，引發不少網友留言討論，帶動聲量。網友討論「個人覺得很好吃，就是有點甜倒是真的」、「排的時間都可以開到嘉義了」、「台中LaLaport port 也想要林聰明進駐。」

No.1 Harry Potter Mahou Dokoro

《網路溫度計dailyview》

不負眾望，本次南港LaLaport人氣品牌由「Harry Potter - Mahou Dokoro 」拿下聲量冠軍，該間為海外首間常設型店舖，門面外觀沿襲日本的深藍色櫥窗風格設計，面寬超過10公尺展現出一種氣勢非凡的霸氣感；一推門步入店內，還能來場沉浸式體驗，整間店則以哈利波特系列為靈感，神還原電影中許多經典場景，包含重現九又四分之三月台、漫天飛舞的霍格華茲入學信，以及牆面還掛著許多生動有趣的霍格華茲城堡肖像畫等，可說每個角落都有令人驚喜的細節設計。

此外，還有各種官方授權周邊商品也吸睛登場，從巫師袍、霍格華茲四學院造型絨毛小熊，再到英倫風劍橋包，讓粉絲們免飛日本，在台灣就能一次入手。不過，由於價格問題和作者J.K.羅琳之爭議，讓哈利波特專賣店掀起正反兩面討論度，也連帶衝高了網路聲量，網友紛紛表示「幸好去過東京哈利波特園區，不用被這種瘋狂價格削錢」、「不要忘了J.K. Rowling對台灣拳擊選手林郁婷做的事」、「你們儘量抵制，我去買，不然都要排隊好久好久」、「這個價格⋯會不會去東京哈利波特影城比較划算。」

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2025年03月20日至2025年03月25日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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