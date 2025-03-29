快訊

送完大S最後一程 Makiyo親揭小S和S媽現況

緬甸強震泳池變瀑布 大樓外牆「清潔工懸掛半空」驚險一刻被拍下

緬甸強震波及「KK園區」？他揭當地災況 受困豬仔絕望訊息曝光

全家Fami!ce最夯口味來了！「伊藤園抹茶霜淇淋」必嘗

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
4月2日至4月29日於全家便利商店實體店舖購買Fami!ce霜淇淋（不限口味）＋伊藤園（濃茶／綠茶），可享合購價69元。圖／全家便利商店提供
4月2日至4月29日於全家便利商店實體店舖購買Fami!ce霜淇淋（不限口味）＋伊藤園（濃茶／綠茶），可享合購價69元。圖／全家便利商店提供

每年的3、4月是日本採收新茶、製作抹茶的季節，全家便利商店Fami!ce與日本第一茶品牌「伊藤園」攜手合作，4月2日起推出「伊藤園抹茶霜淇淋」，4月2日至4月6日會員APP「隨買跨店取」再享5支188元優惠。4月2日至4月29日於實體店舖單筆購買3支Fami!ce霜淇淋還可獲得「皮克敏水果叉」，送完為止；同一期間另有Fami!ce霜淇淋與伊藤園指定飲品合購69元優惠。

根據外部社群口碑觀察，抹茶霜淇淋榮登便利商店最受歡迎霜淇淋口味，同時「全家」銷售數據亦顯示，抹茶為每年霜淇淋口味排行前三名常勝軍，最高一個月可賣出300萬支，相當於每秒賣出1支。為滿足抹茶愛好者的味蕾，「全家」Fami!ce今年攜手日本第一茶品牌「伊藤園」，4月2日起推出「伊藤園抹茶霜淇淋」，採用100%日本直輸鹿兒島抹茶，由日本技師精心研發，搭配日本第一「NISSEI日世」霜淇淋機台，確保每一口都能呈現完美的三圈半美味。

鹿兒島縣是日本最大的綠茶生產地，其生產茶葉以有機自然聞名，「全家」Fami!ce結合伊藤園「自然が好きです。（我喜歡自然）」的品牌理念，以100%鹿兒島抹茶打造出「伊藤園抹茶霜淇淋」，融合抹茶的濃郁與獨特茶韻，入口時帶有微苦的層次感，隨後是絲滑順口的綿密口感，最後留下清新茶香的悠長餘韻，打造不甜膩、剛剛好的平衡風味。

此外，「全家」FamiPort抹茶季、母親節百項商品熱烈預購中，抹茶季美食首推亞尼克「宇治抹茶生乳捲」使用珍貴的石臼研磨堀井七茗園抹茶調製北海道奶霜，清爽不苦澀，更帶出茶之甘甜尾韻；七見櫻堂「柚凝抹茶柚香蛋糕捲」嚴選日本山口縣柚子粉，搭配西尾抹茶所製作的抹茶慕斯，冷凍、冷藏吃皆適合。

母親節預購則集結蛋糕、禮盒、花束及家電廚具等，首推紅葉、法朋、BAC、minimore等多款人氣蛋糕與My Dear strawberries 「浪漫女神紅絲絨康乃馨永生花禮」、「法式浪漫質感粉康乃馨永生花束」等。

「全家」更邀請消費者響應母親節公益送愛，推出唐氏症基金會「愛不囉嗦－日式抹茶年輪蛋糕」、喜憨兒基金會「甜莓媽咪－莓果磅蛋糕」等多款母親節禮，消費者可於FamiPort愛心認購不取貨，將蛋糕等物資捐贈給需要幫助的對象，讓每個家庭與角落都因為愛而充滿溫暖。

全家便利商店FamiPort抹茶季、母親節百項商品熱烈預購中，集結知名品牌蛋糕、康乃馨永生花束、水果禮盒、家電廚具等人氣品項。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamiPort抹茶季、母親節百項商品熱烈預購中，集結知名品牌蛋糕、康乃馨永生花束、水果禮盒、家電廚具等人氣品項。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce「伊藤園抹茶霜淇淋」，採用100%日本直輸鹿兒島抹茶入料，以道地的日本茶香帶來頂級味覺享受。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce「伊藤園抹茶霜淇淋」，採用100%日本直輸鹿兒島抹茶入料，以道地的日本茶香帶來頂級味覺享受。圖／全家便利商店提供
全家便利商店搶攻春日濃茶商機，Fami!ce與日本第一茶品牌「伊藤園」攜手合作，4月2日起推出「伊藤園抹茶霜淇淋」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店搶攻春日濃茶商機，Fami!ce與日本第一茶品牌「伊藤園」攜手合作，4月2日起推出「伊藤園抹茶霜淇淋」。圖／全家便利商店提供

日本 母親節 霜淇淋

延伸閱讀

日相與美日防長訪硫磺島 首度聯合追悼戰亡者

橫濱牛排「390元不限時吃到飽」！內行點「午間套餐」CP值更高 獨家「咖哩飯、牛肉煮、霜淇淋」任你爽吃

涮嘴狂吃！全聯1款洋芋片口味「超台式」 老饕大讚：已買10包

全聯買星巴克飲品「送質感小物」 婆媽瘋搶購：CP值很高

相關新聞

米其林3月新入選揭曉 台中小吃功夫上海手工魚丸進榜

《米其林指南》公佈5家位於台北與台中的三月新入選餐廳，分別是台北的預約制杭州與江浙料理「心宴」、全台首間川菜Fine D...

全家Fami!ce最夯口味來了！「伊藤園抹茶霜淇淋」必嘗

每年的3、4月是日本採收新茶、製作抹茶的季節，全家便利商店Fami!ce與日本第一茶品牌「伊藤園」攜手合作，4月2日起推...

foodpanda攜手中信兄弟攻蛋 外帶自取獨家享7.9折優惠

職棒開幕戰今晚熱血登場！foodpanda首度攜手中信兄弟，進駐大巨蛋並全面升級「外帶自取」服務範圍，讓球迷能透過APP...

美威鮭魚桃園華泰名品城快閃 毛孩也能一起開吃

來自挪威全球最大鮭魚供應商 MOWI 美威集團在亞洲首創品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，即日起至4月30日...

肯德基首揭40年來5大隱藏熱賣逸品！網敲碗：回歸真的會大排長龍

肯德基於1985年正式插旗台灣，細數歷年來推出的薄皮嫩雞、咔啦脆雞、葡式蛋撻等，每年，肯德基都推出各種符合台灣人口味的特色餐點，讓消費者在經典美味之外，也能享受不斷推陳出新的驚喜，今年肯德基迎來在台四

康是美專業醫美節推「seventeen明信片拼圖」加價購

席捲全球、橫掃各大排行榜的韓國超人氣男團seventeen迎來出道10週年，近期陸續宣布成員淨漢、圓佑入伍，讓克拉們十分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。