全家Fami!ce最夯口味來了！「伊藤園抹茶霜淇淋」必嘗

每年的3、4月是日本採收新茶、製作抹茶的季節，全家便利商店Fami!ce與日本第一茶品牌「伊藤園」攜手合作，4月2日起推出「伊藤園抹茶霜淇淋」，4月2日至4月6日會員APP「隨買跨店取」再享5支188元優惠。4月2日至4月29日於實體店舖單筆購買3支Fami!ce霜淇淋還可獲得「皮克敏水果叉」，送完為止；同一期間另有Fami!ce霜淇淋與伊藤園指定飲品合購69元優惠。

根據外部社群口碑觀察，抹茶霜淇淋榮登便利商店最受歡迎霜淇淋口味，同時「全家」銷售數據亦顯示，抹茶為每年霜淇淋口味排行前三名常勝軍，最高一個月可賣出300萬支，相當於每秒賣出1支。為滿足抹茶愛好者的味蕾，「全家」Fami!ce今年攜手日本第一茶品牌「伊藤園」，4月2日起推出「伊藤園抹茶霜淇淋」，採用100%日本直輸鹿兒島抹茶，由日本技師精心研發，搭配日本第一「NISSEI日世」霜淇淋機台，確保每一口都能呈現完美的三圈半美味。

鹿兒島縣是日本最大的綠茶生產地，其生產茶葉以有機自然聞名，「全家」Fami!ce結合伊藤園「自然が好きです。（我喜歡自然）」的品牌理念，以100%鹿兒島抹茶打造出「伊藤園抹茶霜淇淋」，融合抹茶的濃郁與獨特茶韻，入口時帶有微苦的層次感，隨後是絲滑順口的綿密口感，最後留下清新茶香的悠長餘韻，打造不甜膩、剛剛好的平衡風味。

此外，「全家」FamiPort抹茶季、母親節百項商品熱烈預購中，抹茶季美食首推亞尼克「宇治抹茶生乳捲」使用珍貴的石臼研磨堀井七茗園抹茶調製北海道奶霜，清爽不苦澀，更帶出茶之甘甜尾韻；七見櫻堂「柚凝抹茶柚香蛋糕捲」嚴選日本山口縣柚子粉，搭配西尾抹茶所製作的抹茶慕斯，冷凍、冷藏吃皆適合。

母親節預購則集結蛋糕、禮盒、花束及家電廚具等，首推紅葉、法朋、BAC、minimore等多款人氣蛋糕與My Dear strawberries 「浪漫女神紅絲絨康乃馨永生花禮」、「法式浪漫質感粉康乃馨永生花束」等。