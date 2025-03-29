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米其林3月新入選揭曉 台中小吃功夫上海手工魚丸進榜

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
台中的「功夫上海手工魚丸」。圖／摘自米其林官網
台中的「功夫上海手工魚丸」。圖／摘自米其林官網

米其林指南》公佈5家位於台北與台中的三月新入選餐廳，分別是台北的預約制杭州與江浙料理「心宴」、全台首間川菜Fine Dining餐廳「川雅」，以及台中的「東引釣客」、「功夫上海手工魚丸」與「魚麗共同廚房」。

以「誠心款待」為出發的預約制高端杭州與江浙料理「心宴」，位於台北市中山區明水路，由天香樓前主廚楊光宗掌勺，以十道菜套餐呈現。米其林評審員認為，「心宴」菜色風格自由奔放，不單將經典老菜與西式技術融會貫通，還採用客家醃菜、日本海藻、番紅花等特色食材，饒富創意，

全台首間川菜Fine Dining餐廳「川雅」，位於台北市信義區微風南山46樓，主廚王國政親赴川菜傳奇名店「松雲澤」團隊取經學習，糅合川味精髓。米其林評審員指出，「『川雅尋味套餐』讓食客自行搭配菜色，不論是工序費時的開水白菜，還是潔白如雪的龍蝦雪花雞淖，其細緻滋味均令人難以忘懷。」

位於台中向上路一段的「東引釣客」，主打各式海釣海鮮料理，以及馬祖特色菜。海鮮每日新鮮直送，米其林評審員特別推薦「越菜中卷」，「將醃漬的高麗菜與中卷同炒，滋味十足。」此外，「店家自製的冬瓜醬蒸魚也值得一試。」

以懷舊攤車為爐台的「功夫上海手工魚丸」，以小吃搭配古典音樂，令人印象深刻。店內的醬汁、魚丸及餛飩，都是老闆親手製作。米其林評審員特別推薦「上海蔥油拌麵」，「用上台中水湳市場的生麵，口感極佳，僅以蔥段煮出自然鹹香，清爽且滋味十足。」此外，「雪菜魚丸」也是招牌，「湯底加入炒過的雪菜，搭配軟綿的旗魚魚丸，讓人回味。」

台菜餐廳「魚麗共同廚房」廚房團隊傳承老師傅手藝，讓幾近失傳的經典老菜得以復刻。採用來自在地小農的新鮮食材，烹調出暖心的台灣料理。米其林評審員特別推薦「招牌雞肉飯」，「選用臺灣冠軍米，雞腿肉鮮嫩多汁，拌以腴潤的雞油，香氣與風味俱佳。」

◎《米其林指南》2025年三月新入選餐廳：

．心宴：台北市中山區明水路598號。電話：02-8501-5980

．川雅：台北市信義區松智路17號46樓（微風南山）。電話：02-2722-0303

．東引釣客：台中市西區向上路一段96-2號。電話：04-2301-1931

．功夫上海手工魚丸：台中市西區中美街380號。電話：0932-618-038

．魚麗共同廚房：台中市北區德化街417號。電話：04-2225-9811

台中的「東引釣客」。圖／摘自米其林官網
台中的「東引釣客」。圖／摘自米其林官網
台中的「魚麗共同廚房」。圖／摘自米其林官網
台中的「魚麗共同廚房」。圖／摘自米其林官網
台北的「川雅」。圖／摘自米其林官網
台北的「川雅」。圖／摘自米其林官網
台北的「心宴」。圖／摘自米其林官網
台北的「心宴」。圖／摘自米其林官網
「心宴」位於台北市中山區明水路。圖／摘自米其林官網
「心宴」位於台北市中山區明水路。圖／摘自米其林官網

廚房 米其林 餐廳

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