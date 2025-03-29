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foodpanda攜手中信兄弟攻蛋 外帶自取獨家享7.9折優惠

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
中信人氣啦啦隊女神邊荷律、短今，邀請民眾進場觀賽，活用foodpanda外帶自取的優惠與服務。圖／foodpanda提供
中信人氣啦啦隊女神邊荷律、短今，邀請民眾進場觀賽，活用foodpanda外帶自取的優惠與服務。圖／foodpanda提供

職棒開幕戰今晚熱血登場！foodpanda首度攜手中信兄弟，進駐大巨蛋並全面升級「外帶自取」服務範圍，讓球迷能透過APP提前下單、快速通道取餐，不再錯過比賽精彩時刻。

此次合作是從開幕戰起至整季13場例行賽限時推出7.9折優惠，凡是中信兄弟於大巨蛋進行賽事，球迷都能在APP上選購大巨蛋場內與周邊的超人氣餐飲夥伴，包含「週末炸雞俱樂部」、「老賴茶棧」等。foodpanda聯名卡友更可享專屬7折優惠碼，兩者疊加可達5.5折超狂折扣。

此外，foodpanda還邀請pandapro會員進場享受VIP體驗，專人送餐至位子上，並獻上「foodpanda x 中信兄弟必勝飽盒」，讓球迷體驗超高品質的美食應援。為響應環境永續，foodpanda也與好盒器合作提供專屬循環杯，讓球迷在享受美食的同時，也能響應永續發展。

「foodpanda X 中信兄弟聯名應援包」也首次亮相的，內含限量周邊商品，包括胖胖達娃娃、聯名毛巾、加油棒等，讓球迷全副武裝、應援力滿點。中信兄弟當家游擊手江坤宇和人氣啦啦隊邊荷律、短今也搶先體驗 pandapro的送餐服務，見證「坐著等美食」的便利。

除了現場球迷，無法到場的粉絲也可享受線上優惠。即日起至4月11日，使用foodpanda APP訂購指定餐廳，滿399元輸入優惠碼「美食助攻兄弟」即可享8.5折，最高折抵120元；

即日起至3月30日，使用中國信託foodpanda聯名卡訂購大巨蛋外帶自取滿199元輸入優惠碼「聯名卡挺兄弟」享7折，最高折抵80元。

開幕戰2日中獎的pandapro可享用由專人親送至席的「foodpanda x 中信兄弟必勝飽盒」。記者黃筱晴／攝影
開幕戰2日中獎的pandapro可享用由專人親送至席的「foodpanda x 中信兄弟必勝飽盒」。記者黃筱晴／攝影
球迷可在foodpanda上選購大巨蛋場內與周邊的超人氣餐飲，享受最優惠的價格、最快速的取餐體驗。記者黃筱晴／攝影
球迷可在foodpanda上選購大巨蛋場內與周邊的超人氣餐飲，享受最優惠的價格、最快速的取餐體驗。記者黃筱晴／攝影
foodpanda x 中信兄弟必勝飽盒。圖／foodpanda提供
foodpanda x 中信兄弟必勝飽盒。圖／foodpanda提供
中信兄弟當家游擊手江坤宇大讚這次合作讓球迷可以更輕鬆享受比賽，不怕錯過關鍵play。圖／foodpanda提供
中信兄弟當家游擊手江坤宇大讚這次合作讓球迷可以更輕鬆享受比賽，不怕錯過關鍵play。圖／foodpanda提供
中信人氣啦啦隊女神邊荷律、短今，邀請民眾進場觀賽，活用foodpanda外帶自取的優惠與服務。圖／foodpanda提供
中信人氣啦啦隊女神邊荷律、短今，邀請民眾進場觀賽，活用foodpanda外帶自取的優惠與服務。圖／foodpanda提供
中信人氣啦啦隊女神邊荷律、短今，在開幕賽前搶先體驗pandapro的送餐服務。圖／foodpanda提供
中信人氣啦啦隊女神邊荷律、短今，在開幕賽前搶先體驗pandapro的送餐服務。圖／foodpanda提供
開幕戰2日中獎的pandapro可享用由專人親送至席的「foodpanda x 中信兄弟必勝飽盒」。記者黃筱晴／攝影
開幕戰2日中獎的pandapro可享用由專人親送至席的「foodpanda x 中信兄弟必勝飽盒」。記者黃筱晴／攝影
foodpanda首度勇闖大巨蛋，攜手中信兄弟全面升級「外帶自取」服務範圍，橫跨整個賽季推出限時7.9折優惠。圖／foodpanda提供
foodpanda首度勇闖大巨蛋，攜手中信兄弟全面升級「外帶自取」服務範圍，橫跨整個賽季推出限時7.9折優惠。圖／foodpanda提供

foodpanda 中信 兄弟

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