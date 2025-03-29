foodpanda攜手中信兄弟攻蛋 外帶自取獨家享7.9折優惠

職棒開幕戰今晚熱血登場！foodpanda首度攜手中信兄弟，進駐大巨蛋並全面升級「外帶自取」服務範圍，讓球迷能透過APP提前下單、快速通道取餐，不再錯過比賽精彩時刻。

此次合作是從開幕戰起至整季13場例行賽限時推出7.9折優惠，凡是中信兄弟於大巨蛋進行賽事，球迷都能在APP上選購大巨蛋場內與周邊的超人氣餐飲夥伴，包含「週末炸雞俱樂部」、「老賴茶棧」等。foodpanda聯名卡友更可享專屬7折優惠碼，兩者疊加可達5.5折超狂折扣。

此外，foodpanda還邀請pandapro會員進場享受VIP體驗，專人送餐至位子上，並獻上「foodpanda x 中信兄弟必勝飽盒」，讓球迷體驗超高品質的美食應援。為響應環境永續，foodpanda也與好盒器合作提供專屬循環杯，讓球迷在享受美食的同時，也能響應永續發展。

「foodpanda X 中信兄弟聯名應援包」也首次亮相的，內含限量周邊商品，包括胖胖達娃娃、聯名毛巾、加油棒等，讓球迷全副武裝、應援力滿點。中信兄弟當家游擊手江坤宇和人氣啦啦隊邊荷律、短今也搶先體驗 pandapro的送餐服務，見證「坐著等美食」的便利。

除了現場球迷，無法到場的粉絲也可享受線上優惠。即日起至4月11日，使用foodpanda APP訂購指定餐廳，滿399元輸入優惠碼「美食助攻兄弟」即可享8.5折，最高折抵120元；