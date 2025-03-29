美威鮭魚桃園華泰名品城快閃 毛孩也能一起開吃

來自挪威全球最大鮭魚供應商 MOWI 美威集團在亞洲首創品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，即日起至4月30日以北歐風小木屋形式，快閃桃園華泰名品城，推出「我很餓」和「我有點餓」兩大區塊，帶來多款獨家限定人氣鮭魚輕食，更特別規劃 「毛孩專區」，推出「 鮭魚肚條凍乾」，讓毛孩一同品嚐優質鮭魚製成的寵物凍乾零食。

「我很餓」系列主打「輕羅勒鮭魚筆管麵」、「黑麥燻鮭沙拉堡」和「黑麥鮭魚沙拉堡」三款主食，其中最受歡迎的人氣餐點「黑麥系列沙拉堡」系列每日限量供應，帶著蜂蜜香氣的黑麥麵包，經烘烤過後外酥內軟，搭配上濕潤明太子雞蛋沙拉帶出鮭魚香氣和口感，吃完超滿足。

「我有點餓」則提供「小罪惡拼盤」、「蒔蘿酸奶黃金鮭魚餃」、「爆漿奶油鮭魚脆球」及「黃金脆薯」等多款小食選擇。「蒔蘿酸奶黃金鮭魚餃」將水餃烤至金黃酥脆與蒔蘿酸奶醬搭配，清爽酥脆。其中，「小罪惡拼盤」以鮭魚天婦羅、黃金鮭魚餃及黃金脆薯的經典組合，一次就能享用到燻鮭天婦羅和黃金鮭魚餃兩種必吃經典美味。「爆漿奶油鮭魚脆球」鮮嫩鮭魚肉與濃郁鮮奶油完美結合，撒上起司粉提味，每一口都能同時享受到鹹甜交錯的層次與外脆內滑嫩的驚喜口感。精巧的外型設計更符合逛街時的輕食需求，消費者可以輕鬆單手拿取，邊走邊品嚐。

在飲品方面，有「櫻花春烏龍」、「梅子晶凍春烏龍」、「柚子春鳥龍」與「奶蓋春烏龍」四款可以選擇。此外美威還推出100%純鮭魚製成的「美威鮭魚鬆」，讓消費者能夠將美味帶回家中繼續享用。

◼ Supreme Salmon美威鮭魚華泰名品城快閃店

．時間：即日起至2025年4月30日

．地點：桃園華泰名品城2期⎯⎯第四大道