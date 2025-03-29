快訊

緬甸強震 觸發台灣2周內恐有規模6以上地震？氣象署回應了

校友公開信點名回應區桂芝發言 北一女校長今首發聲

泰緬旅遊退團原則曝光！ 觀光署：4月15日前 泰、緬團可解約退費

美威鮭魚桃園華泰名品城快閃 毛孩也能一起開吃

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
美威鮭魚特別為華泰快閃店打造多款獨家鮭魚輕食，包括人氣必點美威黑麥鮭魚沙拉堡（左起）、櫻花春烏龍、爆漿奶油鮭魚脆球。圖／美威鮭魚提供
美威鮭魚特別為華泰快閃店打造多款獨家鮭魚輕食，包括人氣必點美威黑麥鮭魚沙拉堡（左起）、櫻花春烏龍、爆漿奶油鮭魚脆球。圖／美威鮭魚提供

來自挪威全球最大鮭魚供應商 MOWI 美威集團在亞洲首創品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，即日起至4月30日以北歐風小木屋形式，快閃桃園華泰名品城，推出「我很餓」和「我有點餓」兩大區塊，帶來多款獨家限定人氣鮭魚輕食，更特別規劃 「毛孩專區」，推出「 鮭魚肚條凍乾」，讓毛孩一同品嚐優質鮭魚製成的寵物凍乾零食。

「我很餓」系列主打「輕羅勒鮭魚筆管麵」、「黑麥燻鮭沙拉堡」和「黑麥鮭魚沙拉堡」三款主食，其中最受歡迎的人氣餐點「黑麥系列沙拉堡」系列每日限量供應，帶著蜂蜜香氣的黑麥麵包，經烘烤過後外酥內軟，搭配上濕潤明太子雞蛋沙拉帶出鮭魚香氣和口感，吃完超滿足。

「我有點餓」則提供「小罪惡拼盤」、「蒔蘿酸奶黃金鮭魚餃」、「爆漿奶油鮭魚脆球」及「黃金脆薯」等多款小食選擇。「蒔蘿酸奶黃金鮭魚餃」將水餃烤至金黃酥脆與蒔蘿酸奶醬搭配，清爽酥脆。其中，「小罪惡拼盤」以鮭魚天婦羅、黃金鮭魚餃及黃金脆薯的經典組合，一次就能享用到燻鮭天婦羅和黃金鮭魚餃兩種必吃經典美味。「爆漿奶油鮭魚脆球」鮮嫩鮭魚肉與濃郁鮮奶油完美結合，撒上起司粉提味，每一口都能同時享受到鹹甜交錯的層次與外脆內滑嫩的驚喜口感。精巧的外型設計更符合逛街時的輕食需求，消費者可以輕鬆單手拿取，邊走邊品嚐。

在飲品方面，有「櫻花春烏龍」、「梅子晶凍春烏龍」、「柚子春鳥龍」與「奶蓋春烏龍」四款可以選擇。此外美威還推出100%純鮭魚製成的「美威鮭魚鬆」，讓消費者能夠將美味帶回家中繼續享用。

◼ Supreme Salmon美威鮭魚華泰名品城快閃店

．時間：即日起至2025年4月30日

．地點：桃園華泰名品城2期⎯⎯第四大道

．地址 : 320桃園市中壢區春德路189號（華泰名品城）

美威鮭魚即日起至4月30日快閃桃園華泰名品城，人氣必吃美威黑麥鮭魚沙拉堡（左），帶著蜂蜜香的黑麥麵包經烘烤後外酥內軟，搭配明太子雞蛋沙拉與鮭魚肉，吃完超滿足。圖／美威鮭魚提供
美威鮭魚即日起至4月30日快閃桃園華泰名品城，人氣必吃美威黑麥鮭魚沙拉堡（左），帶著蜂蜜香的黑麥麵包經烘烤後外酥內軟，搭配明太子雞蛋沙拉與鮭魚肉，吃完超滿足。圖／美威鮭魚提供

華泰名品城 鮭魚 黃金

延伸閱讀

台電桃園營業處餐廳傳火警 竟是抽油煙機油垢釀禍

桃園捷運橘線研究報告出爐 30公里30站跨4行政區

桃園躍升燈塔工廠城市論壇 公私協力推動企業升級

桃園驚傳槍響！詐賭遭抓包和解金未給足 19歲男北上尋仇

相關新聞

美威鮭魚桃園華泰名品城快閃 毛孩也能一起開吃

來自挪威全球最大鮭魚供應商 MOWI 美威集團在亞洲首創品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，即日起至4月30日...

肯德基首揭40年來5大隱藏熱賣逸品！網敲碗：回歸真的會大排長龍

肯德基於1985年正式插旗台灣，細數歷年來推出的薄皮嫩雞、咔啦脆雞、葡式蛋撻等，每年，肯德基都推出各種符合台灣人口味的特色餐點，讓消費者在經典美味之外，也能享受不斷推陳出新的驚喜，今年肯德基迎來在台四

康是美專業醫美節推「seventeen明信片拼圖」加價購

席捲全球、橫掃各大排行榜的韓國超人氣男團seventeen迎來出道10週年，近期陸續宣布成員淨漢、圓佑入伍，讓克拉們十分...

C381型電聯車變身「機器人積木」 北捷這4處可以搶購

兒童節即將到來，台北捷運C381型電聯車化身成變形機器人，北捷今天推出「電聯車變形機器人積木」，共有車頭「鐵騎」、車廂「...

GUCCI「竹境」特展 7展區解構Bamboo 1947包前世今生

最嚴峻的時刻，常能激發創意與變革。二次大戰後世界物資短缺，1947年誕生的Bamboo 1947包款，正是利用竹節創造出...

探索星號明首航+飛鳥、三井郵輪增停靠 基隆拚郵輪商機

基隆港國際郵輪復甦力道強勁，去年郵輪共331艘次、旅客78.7萬人次，其中外籍旅客人次已創歷史新高達26.6萬人次。麗星...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。