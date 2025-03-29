肯德基首揭40年來5大隱藏熱賣逸品！網敲碗：回歸真的會大排長龍

肯德基於1985年正式插旗台灣，細數歷年來推出的薄皮嫩雞、咔啦脆雞、葡式蛋撻等，每年，肯德基都推出各種符合台灣人口味的特色餐點，讓消費者在經典美味之外，也能享受不斷推陳出新的驚喜，今年肯德基迎來在台四十周年，一路陪伴了許多人的青春歲月，在前陣子釋出的官方貼文中，不少網友也紛紛表示自己也是1985年出生，細數例年來的懷念品項更掀起一波回憶殺。

如今肯德基不只是一個速食品牌，更已成為一代代台灣人記憶中的味道，許多產品在一上市就獲得全台民眾排隊瘋搶。這次肯德基首度公開這些年五大隱藏熱賣逸品，每一款都在台灣美食史上留下重要足跡，開賣多年後，仍有許多網友熱情敲碗求回歸：「如果能出，不管說甚麼我一定買爆」、「如果能常駐我一定天天買…」、「許願爺爺，拜託再推出一次吧！」。

爺爺聽到大家的心聲了，邀請大家到肯德基FB指定貼文敲碗留言，就有機會抽到40周年「限定回歸品」，究竟終於要回來的「它」是哪些產品？請大家拭目以待即將陸續登場的限定回歸商品！

歷年來五大隱藏熱賣逸品

比利時鬆餅咔啦雞腿堡

被粉絲譽為炸雞界夢幻逸品的「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」於2021年推出後，便迅速席捲全台速食產業，「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」以外酥內軟的比利時鬆餅取代上下層傳統漢堡麵包，並搭配招牌多汁的咔啦雞腿排，與鹹香烤培根、楓糖風味糖醬、特調美乃滋的絕妙組合，在當年一上市便掀起搶購熱潮，為肯德基史上數一數二期間限定熱銷商品之一，至今仍讓無數粉絲念念不忘。

勁爆雞米花

肯德基有史以來敲碗最瘋狂的點心「勁爆雞米花」使用嚴選雞肉以咔啦脆雞神秘配方酥炸至金黃酥脆，外皮金黃酥脆、雞肉鮮嫩多汁，一上市就被網友號稱「史上最強點心，真的好吃到哭」。2022年宣布停賣後，成為粉絲多年來回味無窮的滋味，經常都有網友敲碗許願回歸。

爆漿卡士達蛋撻

被肯德基員工票選最愛產品TOP 1的「爆漿卡士達蛋撻」，在163層酥脆原味蛋撻中灌入香華濃郁卡士達內餡，一口咬下的滿滿爆料口感，蛋奶香帶著淡淡香草香氣，外酥內嫩整體口感更添層次。2009年推出時造成轟動式的瘋搶，十餘年過後不僅時常有網友留言回憶，就連員工們也都念念不忘！

經典玉米濃湯

肯德基療癒系「經典玉米濃湯」憑藉獨特濃郁順口奶香、香甜飽滿的玉米粒、熱燙鬆軟的馬鈴薯塊，成為無數肯德基迷的必點配餐。無論是寒冷冬日還是日常餐點，綿密馬鈴薯塊搭配濃郁香滑的玉米濃湯，雙重口感總能帶來滿滿的幸福感！當年肯德基宣布停售時，不少人直呼「回憶被拿走了！」、「瞬間少了一種靈魂！」。

紐奧良手扒雞

2013年肯德基曾在聖誕節推出期間限定「紐奧良手扒雞」，整隻新鮮雞結合匈牙利紅椒粉、胡椒、洋蔥粉、蒜粉等數10種辛香料調製成的紐奧良風味醬料，再用手工按摩、滾打醃漬入味，最後使用獨家嫩烤技術，打造外皮酥脆、雞肉多汁的口感。網友吃過後即無限回味：「以後只剩下聖誕節回憶了」、「哭，那個調味再也吃不到了」。

究竟是哪款老饕回憶口碑商品將被成功復出？

網友多年來的熱情吶喊，肯德基聽到了！更廣邀大家留言告訴爺爺，最想敲碗呼喚的肯德基經典回歸商品是誰？終於要回來的「它」是哪些產品？是「炸雞界的夢幻逸品」、「老饕愛到哭的點心」還是「蛋撻界天花板」的它呢？粉絲們別錯過這次敲碗呼喚的機會，快和親朋好友一起於肯德基FB指定貼文留言，就有機會獲得40周年「限定回歸品」搶先吃！持續關注肯德基官方資訊，一次掌握即將陸續登場的限定回歸商品最新資訊與周年限定優惠！