康是美專業醫美節推「seventeen明信片拼圖」加價購

席捲全球、橫掃各大排行榜的韓國超人氣男團seventeen迎來出道10週年，近期陸續宣布成員淨漢、圓佑入伍，讓克拉們十分不捨。然而，seventeen對粉絲的寵愛從未停歇，除了計畫於10週年紀念日發行全新專輯，讓克拉們在軍白期也不孤單，康是美專業醫美節期間更首度攜手seventeen帶來官方授權的夢幻逸品—「seventeen明信片拼圖」，全系列共14款，包含成員個人及團體款式，即日起至4月15日於康是美購買醫美指定商品滿1,000元，即可享69元加購一張seventeen明信片拼圖，單筆發票限加購7張，數量有限，售完為止，各款式數量依各門市實際庫存為主。

這次的拼圖採用seventeen改版專輯《SECTOR 17》的絕美海報，收錄13位成員的個人獨照及全員合照，共14款精美拼圖，每一組皆搭配完整明信片、拼圖及收藏袋。成員們夢幻造型搭配浪漫的畫面風格，每一張都彷彿藝術品般值得收藏，呈現seventeen最具代表性的視覺美感，無論是專屬本命，還是整組收藏，這波限量拼圖千萬別錯過！

除了seventeen限定加購活動，康是美年度醫美盛事「專業醫美節」也進入最後倒數，各種優惠持續加碼。即日起至4月15日購買醫美指定商品單筆滿1,500元可享85折，折扣後滿3,000元再送500元現金折價券；不僅如此，超過200件人氣醫美商品買一送一，還有超值組合包4折起，再加碼4月3日至4月6日清明連假全店（非醫美商品）祭出88折。