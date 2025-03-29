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冠軍直飛美國朝聖 NBA！虎牌啤酒街頭籃球賽登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「BE LIKE TIGER 3X3 虎牌啤酒街頭籃球賽——熱血地頭虎」總獎項價值高達50萬元。冠軍隊伍直飛美國朝聖 NBA。圖／海尼根台灣提供
「BE LIKE TIGER 3X3 虎牌啤酒街頭籃球賽——熱血地頭虎」總獎項價值高達50萬元。冠軍隊伍直飛美國朝聖 NBA。圖／海尼根台灣提供

亞洲首屈一指、台灣在地釀造的國際啤酒品牌虎牌啤酒，正式宣布 2025「BE LIKE TIGER 3X3 虎牌啤酒街頭籃球賽－熱血地頭虎」熱血回歸。今年虎牌啤酒再次打造全台唯一 3x3、2x2、1x1 回合制對抗，帶來更刺激、更高張力的比賽體驗，爭奪總價值高達50萬元的獎項，還有直飛美國看 NBA 的終極夢想。

虎牌啤酒源自新加坡、在台灣本地新鮮釀造，旗下「虎牌冰釀」採用 -1°C 冰點過濾技術，保留純粹、喝出清爽，致力以極致平衡的風味與品質，成為年輕世代每一場熱血激戰後的犒賞。多年來虎牌深耕街頭文化、推動街頭運動風潮，號召街頭年輕人勇敢追尋自我，今年更以「熱血地頭虎」為主題，號召年輕朋友代表自己的街頭參賽。

賽事開放年滿18歲且符合報名資格的籃球愛好者報名參加，成功報名即贈虎牌專屬球衣與摩曼頓購物優惠券。晉級決賽的隊伍還可獲得決賽特製球衣，登上總決賽「Tiger Street 超熱派對」舞台，冠軍隊伍將獲得美國聯業籃球賽之旅（含全隊機票、住宿及球賽門票）及NBA登機箱。

◎「BE LIKE TIGER 3X3 虎牌啤酒街頭籃球賽 - 熱血地頭虎」報名資訊

．報名時間：即日起～4月25日（五）24:00（名額有限，額滿為止）

．活動報名連結： bsms.tw/9TLJ2Y

．賽事獎項一覽：

●冠軍：美國聯業籃球賽之旅（含全隊機票、住宿及球賽門票）及NBA登機箱

●亞軍：摩曼頓購物金20,000元及NBA登機箱

●季軍：摩曼頓購物金15,000元及NBA登機箱

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「BE LIKE TIGER 3X3」全台唯一 3x3、2x2、1x1 對抗制全面開打。圖／海尼根台灣提供
「BE LIKE TIGER 3X3」全台唯一 3x3、2x2、1x1 對抗制全面開打。圖／海尼根台灣提供
2025「BE LIKE TIGER 3X3 虎牌啤酒街頭籃球賽－熱血地頭虎」，號召全台熱血地頭虎「一起無所畏」。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2025「BE LIKE TIGER 3X3 虎牌啤酒街頭籃球賽－熱血地頭虎」，號召全台熱血地頭虎「一起無所畏」。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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