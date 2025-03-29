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冠軍直飛美國朝聖 NBA！虎牌啤酒街頭籃球賽登場
亞洲首屈一指、台灣在地釀造的國際啤酒品牌虎牌啤酒，正式宣布 2025「BE LIKE TIGER 3X3 虎牌啤酒街頭籃球賽－熱血地頭虎」熱血回歸。今年虎牌啤酒再次打造全台唯一 3x3、2x2、1x1 回合制對抗，帶來更刺激、更高張力的比賽體驗，爭奪總價值高達50萬元的獎項，還有直飛美國看 NBA 的終極夢想。
虎牌啤酒源自新加坡、在台灣本地新鮮釀造，旗下「虎牌冰釀」採用 -1°C 冰點過濾技術，保留純粹、喝出清爽，致力以極致平衡的風味與品質，成為年輕世代每一場熱血激戰後的犒賞。多年來虎牌深耕街頭文化、推動街頭運動風潮，號召街頭年輕人勇敢追尋自我，今年更以「熱血地頭虎」為主題，號召年輕朋友代表自己的街頭參賽。
賽事開放年滿18歲且符合報名資格的籃球愛好者報名參加，成功報名即贈虎牌專屬球衣與摩曼頓購物優惠券。晉級決賽的隊伍還可獲得決賽特製球衣，登上總決賽「Tiger Street 超熱派對」舞台，冠軍隊伍將獲得美國聯業籃球賽之旅（含全隊機票、住宿及球賽門票）及NBA登機箱。
◎「BE LIKE TIGER 3X3 虎牌啤酒街頭籃球賽 - 熱血地頭虎」報名資訊
．報名時間：即日起～4月25日（五）24:00（名額有限，額滿為止）
．活動報名連結： bsms.tw/9TLJ2Y
．賽事獎項一覽：
●冠軍：美國聯業籃球賽之旅（含全隊機票、住宿及球賽門票）及NBA登機箱
●亞軍：摩曼頓購物金20,000元及NBA登機箱
●季軍：摩曼頓購物金15,000元及NBA登機箱
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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