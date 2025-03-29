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C381型電聯車變身「機器人積木」 北捷這4處可以搶購

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北捷運電聯車變形機器人積木「銀翼」款。圖／北捷提供
台北捷運電聯車變形機器人積木「銀翼」款。圖／北捷提供

兒童節即將到來，台北捷運C381型電聯車化身成變形機器人，北捷今天推出「電聯車變形機器人積木」，共有車頭「鐵騎」、車廂「銀翼」兩款，同步在3處北捷商品館和線上商城開賣，4月中旬起還有大型打卡牆在北捷商品館忠孝復興店。

北捷表示，「電聯車變形機器人積木」以精緻細節還原台北捷運C381型電聯車，積木共有兩款組合，C381型車頭變身為剛毅強悍的機器人「鐵騎」，而C381型車廂化身為靈活敏捷的機器人「銀翼」，一種組合、多種玩法。組裝過程中，家長帶著孩子體驗「從無到有」的滿滿成就感，是兒童節禮物最佳選擇。 

北捷說，電聯車變形機器人積木會在北捷商品館中山店、忠孝復興店、南京復興店販售，同步在北捷官方直營店線上商城開賣。

另外，4月中旬起忠孝復興店旁將設置「電聯車變形機器人積木」大型打卡牆，「鐵騎」及「銀翼」會以英挺姿態進駐車站，北捷邀請大家帶著組裝好的機器人到現場拍照打卡。

北捷也分享「消費放大術」秘訣，在北捷商品館購買「電聯車變形機器人積木」，可搭配「捷運x反應過激的貓」消費滿額贈活動。消費滿199元贈「反應過激的貓」紀念集章卡1張，完成集章可在捷運商品館兌換限定贈品；消費滿399元則贈「反應過激的貓」聯名摺扇1個。

台北捷運電聯車變形機器人積木「鐵騎」款。圖／北捷提供
台北捷運電聯車變形機器人積木「鐵騎」款。圖／北捷提供

兒童節 台北捷運 車廂

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