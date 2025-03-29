C381型電聯車變身「機器人積木」 北捷這4處可以搶購

兒童節即將到來，台北捷運C381型電聯車化身成變形機器人，北捷今天推出「電聯車變形機器人積木」，共有車頭「鐵騎」、車廂「銀翼」兩款，同步在3處北捷商品館和線上商城開賣，4月中旬起還有大型打卡牆在北捷商品館忠孝復興店。

北捷表示，「電聯車變形機器人積木」以精緻細節還原台北捷運C381型電聯車，積木共有兩款組合，C381型車頭變身為剛毅強悍的機器人「鐵騎」，而C381型車廂化身為靈活敏捷的機器人「銀翼」，一種組合、多種玩法。組裝過程中，家長帶著孩子體驗「從無到有」的滿滿成就感，是兒童節禮物最佳選擇。

北捷說，電聯車變形機器人積木會在北捷商品館中山店、忠孝復興店、南京復興店販售，同步在北捷官方直營店線上商城開賣。

另外，4月中旬起忠孝復興店旁將設置「電聯車變形機器人積木」大型打卡牆，「鐵騎」及「銀翼」會以英挺姿態進駐車站，北捷邀請大家帶著組裝好的機器人到現場拍照打卡。