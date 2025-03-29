快訊

許志豪才「打卡曼谷黎明寺」泰國強震樓塌　他報平安曝提前返台

國軍新造F-16首架出廠曝光 預計2026年底交機

冷氣團發威、晚起水氣增溼冷到下周一 清明連假好天氣

GUCCI「竹境」特展 7展區解構Bamboo 1947包前世今生

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
GUCCI「竹境：解譯傳奇」的「竹韻典藏」展區。圖／GUCCI提供
GUCCI「竹境：解譯傳奇」的「竹韻典藏」展區。圖／GUCCI提供

最嚴峻的時刻，常能激發創意與變革。二次大戰後世界物資短缺，1947年誕生的Bamboo 1947包款，正是利用竹節創造出時代性、工藝性的經典設計。GUCCI近日並於上海舉辦了「竹境：解譯傳奇」（Gucci Bamboo：Decoding an Icon）特展，出席明星包含中國明星張凌赫、宋威龍、台灣女星文淇，以及章子怡站台成活動最閃星光，展覽並將自4月1日起開放公共參觀。

靈感源自馬術世界的弧形竹節手柄除了成為包款名稱密碼，同時亦致敬了創辦人Guccio Gucci之子所鍾愛的竹製手杖。竹節在東方觀念中常與堅韌、清幽的意境連結，像是「無竹令人俗」、「竹解心虛即我師」的古典詩詞，便展現了東方思潮對竹的愛戴，魏末晉初的「竹林七賢」，更讓竹子與名流雅士劃上了形而上的等號。

本次的「竹境：解譯傳奇」並細分為「竹林細語」、「包款解構」、「匠心傳承」、「竹韻典藏」、「脈絡聯結」、「蛻變新生」與「明日構想」，合計7個子展區。其中「竹林細語」不僅以懸浮的竹藝裝置創造了奇幻、生動的竹林景緻，影片更出自藝術家Christian Kondić借助人工智慧所創造，蓬勃、生意盎然；「包款解構」展區中陳列了從紙質模型到37個單一皮件的塑形組裝，還原了Bamboo包款歷經428個步驟、13小時的工序拆解與細節。

「匠心傳承」展廳則還原了GUCCI佛羅倫薩的Gucci ArtLab工坊場景，由於地點位在上海古蹟內、不得使用明火，幸好在Davide Rapp執導的影片中，領人欣賞工匠們的製作工程，無論是火焰燒烤竹節、雕刻、拋光與縫製接合的程序，宛如見證了一只Bamboo 1947包款的誕生。畢竟Bamboo 1947已有近數十年歷史，「竹韻典藏」區則嚴選了70多年來竹節包在設計、選料、美感呈現上的多樣性，此外「蛻變新生」區則大膽與藝術家Francesco D’Abbraccio合作，透過後者以生成式人工智慧創作的影片裝置，展望了GUCCI Bamboo 1947竹節包的無限可能。

GUCCI於上海所舉辦之「竹境：解譯傳奇」展覽，將自4月1日（二）展開，地點位於上海孫科別墅，地址則為上海市番禺路60號，並將持續展出至4月6日（四）為止。

竹節也曾為GUCCI設計成高跟鞋鞋跟。記者／易景萱攝影
竹節也曾為GUCCI設計成高跟鞋鞋跟。記者／易景萱攝影
GUCCI 暗紅Bamboo小型手提包，16萬9,300元。圖／GUCCI提供
GUCCI 暗紅Bamboo小型手提包，16萬9,300元。圖／GUCCI提供
竹節同時運用在包款蓋片的扣鎖上。記者／易景萱攝影
竹節同時運用在包款蓋片的扣鎖上。記者／易景萱攝影
GUCCI「竹境：解譯傳奇」的「包款解構」展區。圖／GUCCI提供
GUCCI「竹境：解譯傳奇」的「包款解構」展區。圖／GUCCI提供
活動現場並陳列了不少植物、竹子相關藝術文獻。記者／易景萱攝影
活動現場並陳列了不少植物、竹子相關藝術文獻。記者／易景萱攝影
GUCCI「竹境：解譯傳奇」的「脈絡聯結」展區，以竹節架起結構、並搭配多媒體影音裝置。圖／GUCCI提供
GUCCI「竹境：解譯傳奇」的「脈絡聯結」展區，以竹節架起結構、並搭配多媒體影音裝置。圖／GUCCI提供
GUCCI 黑色Bamboo手提包，16萬5,400元。圖／GUCCI提供
GUCCI 黑色Bamboo手提包，16萬5,400元。圖／GUCCI提供
Bamboo 1947包擁有大量的配色與皮革使用、風格多變。記者／易景萱攝影
Bamboo 1947包擁有大量的配色與皮革使用、風格多變。記者／易景萱攝影
堅硬的竹節把柄需經工匠手藝、高溫淬煉最終才能成就圓弧手把。記者／易景萱攝影
堅硬的竹節把柄需經工匠手藝、高溫淬煉最終才能成就圓弧手把。記者／易景萱攝影
展覽現場展出大量骨董包款，例如圖中一款1960年代初的Bamboo 1947竹節包，表面並有豐富的印花圖紋。記者／易景萱攝影
展覽現場展出大量骨董包款，例如圖中一款1960年代初的Bamboo 1947竹節包，表面並有豐富的印花圖紋。記者／易景萱攝影
GUCCI Bamboo暗紅迷你小包，13萬3,900元。圖／GUCCI提供
GUCCI Bamboo暗紅迷你小包，13萬3,900元。圖／GUCCI提供
章子怡。記者／易景萱攝影
章子怡。記者／易景萱攝影
中國男星宋威龍。記者／易景萱攝影
中國男星宋威龍。記者／易景萱攝影
現場陳列以豐富的竹節配件細節。記者／易景萱攝影
現場陳列以豐富的竹節配件細節。記者／易景萱攝影

Gucci 上海

延伸閱讀

一部劇「預言半個娛樂圈未來」！演過的全紅了　6陸劇大咖爆紅的命運齒輪開始轉動

王力宏在大陸被告了 將於4/28在上海開庭

獨厚台灣！GUCCI年度High End Event全球巡迴豪奢首發

上海電商女強人嫁台灣董座拒與公婆住 來台僅3月棄夫獨回「離了」

相關新聞

GUCCI「竹境」特展 7展區解構Bamboo 1947包前世今生

最嚴峻的時刻，常能激發創意與變革。二次大戰後世界物資短缺，1947年誕生的Bamboo 1947包款，正是利用竹節創造出...

探索星號明首航+飛鳥、三井郵輪增停靠 基隆拚郵輪商機

基隆港國際郵輪復甦力道強勁，去年郵輪共331艘次、旅客78.7萬人次，其中外籍旅客人次已創歷史新高達26.6萬人次。麗星...

首度於香港藝術周舉槌 佳士得巴斯奇亞4.8億領銜成交

國際拍賣行佳士得（Christie’s）於今（3月28）日於香港舉辦二十及二十一世紀晚間拍賣，是香港佳士得首度於巴塞爾藝...

南台灣最難訂餐廳AKAME迎十周年 主廚彭天恩初心不滅

擁有「南台灣最難訂位餐廳」美譽的AKAME，歡喜迎接十周年。這次創辦人暨主廚彭天恩（Alex）登高一呼，以「四季十載」為...

把握周末逛起來！台北國際美容保養展匯聚「創新美力」

2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo 2025）將在台北世貿一館A、D區展出至3月30日，...

喝1滴少1滴！匯聚6家幽靈酒廠 約翰走路52年全台僅10瓶

身為歷史最悠久的領銜威士忌品牌，Johnnie Walker隆重推出史上最高年份「約翰走路 52年」奢華鉅作，以神秘珍稀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。