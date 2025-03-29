GUCCI「竹境」特展 7展區解構Bamboo 1947包前世今生

最嚴峻的時刻，常能激發創意與變革。二次大戰後世界物資短缺，1947年誕生的Bamboo 1947包款，正是利用竹節創造出時代性、工藝性的經典設計。GUCCI近日並於上海舉辦了「竹境：解譯傳奇」（Gucci Bamboo：Decoding an Icon）特展，出席明星包含中國明星張凌赫、宋威龍、台灣女星文淇，以及章子怡站台成活動最閃星光，展覽並將自4月1日起開放公共參觀。

靈感源自馬術世界的弧形竹節手柄除了成為包款名稱密碼，同時亦致敬了創辦人Guccio Gucci之子所鍾愛的竹製手杖。竹節在東方觀念中常與堅韌、清幽的意境連結，像是「無竹令人俗」、「竹解心虛即我師」的古典詩詞，便展現了東方思潮對竹的愛戴，魏末晉初的「竹林七賢」，更讓竹子與名流雅士劃上了形而上的等號。

本次的「竹境：解譯傳奇」並細分為「竹林細語」、「包款解構」、「匠心傳承」、「竹韻典藏」、「脈絡聯結」、「蛻變新生」與「明日構想」，合計7個子展區。其中「竹林細語」不僅以懸浮的竹藝裝置創造了奇幻、生動的竹林景緻，影片更出自藝術家Christian Kondić借助人工智慧所創造，蓬勃、生意盎然；「包款解構」展區中陳列了從紙質模型到37個單一皮件的塑形組裝，還原了Bamboo包款歷經428個步驟、13小時的工序拆解與細節。

「匠心傳承」展廳則還原了GUCCI佛羅倫薩的Gucci ArtLab工坊場景，由於地點位在上海古蹟內、不得使用明火，幸好在Davide Rapp執導的影片中，領人欣賞工匠們的製作工程，無論是火焰燒烤竹節、雕刻、拋光與縫製接合的程序，宛如見證了一只Bamboo 1947包款的誕生。畢竟Bamboo 1947已有近數十年歷史，「竹韻典藏」區則嚴選了70多年來竹節包在設計、選料、美感呈現上的多樣性，此外「蛻變新生」區則大膽與藝術家Francesco D’Abbraccio合作，透過後者以生成式人工智慧創作的影片裝置，展望了GUCCI Bamboo 1947竹節包的無限可能。