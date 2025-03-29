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探索星號明首航+飛鳥、三井郵輪增停靠 基隆拚郵輪商機

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
麗星郵輪旗下前身為「名勝世界壹號」郵輪回復更名為「探索星號」，將以基隆為母港，明天首航。記者游明煌／攝影
麗星郵輪旗下前身為「名勝世界壹號」郵輪回復更名為「探索星號」，將以基隆為母港，明天首航。記者游明煌／攝影

基隆港國際郵輪復甦力道強勁，去年郵輪共331艘次、旅客78.7萬人次，其中外籍旅客人次已創歷史新高達26.6萬人次。麗星郵輪旗下「探索星號」以基隆為母港，明天首航基隆。基隆全力搶郵輪商機，近日再爭取到飛鳥郵輪、三井郵輪增加掛靠基隆港，規畫多條客製化行程可深度探索基隆。

基隆港務分公司表示，外籍郵輪旅客來台旅遊模式而言，可區分為「船進船出」、「船進機出／機進船出」兩種模式。去年「船進船出」部分共計22萬餘人次，較2018年成長4.5%，為基隆港外籍旅郵輪旅客創歷史新高主因。

今年國際郵輪預報472艘次，郵輪旅客人次預計可達86.1萬，較2024年人次成長約9.5%，基隆港與基隆市政府全力拚郵輪商機，優化碼頭硬體設施、提供獎勵優惠，爭取更多郵輪靠泊。

為提高外籍郵輪旅客人均消費，港務公司今年加碼推出費率優惠，母港作業郵輪搭載外籍旅客數達全船旅客數之30%者，船方可享每位旅客減免100元旅客服務費優惠。

麗星郵輪旗下前身為「名勝世界壹號」郵輪回復更名為「探索星號」，將以基隆為母港，明天首航，近8個月的航程、期間每周往返日本及韓國，共計13種行程，包括41個趟次的3天航程，前往石垣島、宮古島、那霸等地；8趟4天航程前往那霸及石垣島或宮古島；以及25趟6天航程前往日本及韓國多個地點。

為拚郵輪經濟，基隆市長謝國樑與港務公司日前赴日爭取航線也有成果。日本飛鳥郵輪的飛鳥二號今年底的日本新年假期航程中增加掛靠基隆港，明年上半年再加碼造訪2次基隆港。7月將新下水的飛鳥三號將成為日籍郵輪中最大噸位者，也將有機會安排造訪基隆。

三井郵輪旗下日本丸號今年年底也預報在基隆港停泊跨年，海洋富士號今年下半年預報5航次、明年上半年預報2航次掛靠基隆港。謝國樑說，基隆市政府將協助規畫多條客製化行程，讓旅客有多元選擇可以深度探索基隆。

基隆文觀局長江亭玫表示，市政府與港務公司合作，透過出國行銷基隆文化觀光資源、港口費率優惠方案、合作辦理踩線團活動等方式，爭取更多國際郵輪停靠，並藉由友善店家整合、走動式外語導覽及便捷交通接駁等服務，讓更多國內外旅客體驗基隆豐富的美食美景及百年港口風華。

麗星郵輪旗下前身為「名勝世界壹號」郵輪回復更名為「探索星號」，將以基隆為母港，明天首航。記者游明煌／攝影
麗星郵輪旗下前身為「名勝世界壹號」郵輪回復更名為「探索星號」，將以基隆為母港，明天首航。記者游明煌／攝影

基隆港 郵輪

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