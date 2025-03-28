首度於香港藝術周舉槌 佳士得巴斯奇亞4.8億領銜成交

國際拍賣行佳士得（Christie’s）於今（3月28）日於香港舉辦二十及二十一世紀晚間拍賣，是香港佳士得首度於巴塞爾藝術展期間（2025年3月28日至30日）舉槌，領銜的尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的《星期六的夜晚》，以1.126億港元（約4.8億台幣）領銜成交，也是亞洲春季拍賣成交價最高的作品。

本季晚間拍賣買氣相當熱絡，現場座無虛席。從第一件拍品開始幾乎每件拍品都有來自現場、電話、或線上的多口競標。除了巴斯奇亞拍出佳績，以4,877萬5,000港元成交的趙無極作品《28.8.1967》居次；近年來備受藏家追捧的超現實主義畫家馬格利特的《愛德華詹姆斯之夢》以4,756萬5,000港元為今晚第三高價的畫作。中國大陸藝術家張恩利的大尺幅三聯屏作品《親密》、香港藝術家龍家昇的《激動塑料》都有刷新藝術家拍賣紀錄。台灣雕塑藝術家朱銘和李真也有出色的成績，前者的《太極系列 - 單鞭下勢》以超過拍其低估價三倍的價格成交，後者的《入世》的成交價也為拍前低估價的兩倍之多。

在拍後記者會，由佳士得新上任的CEO Bonnie Brennan、佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）、亞洲區二十及二十一世紀藝術部門專家及夜間拍賣主管徐文君（Ada Tsui）、亞太區副主席暨二十及二十一世紀藝術類別主管Cristian Albu共同出席。龐智鋒表示這是香港春拍首度於巴塞爾藝術周期間舉辦，晚拍43件拍品總成交總額5.6億港元，在不穩定的市場中表現亮眼，預展共吸引約7,000人次參觀，拍賣成交率95%。他總結此次拍賣的成功，有賴於優秀的拍品、團隊、與定價，尤其值得注意的是亞洲買家的熱烈參與。