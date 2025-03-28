首度於香港藝術周舉槌 佳士得巴斯奇亞4.8億領銜成交
國際拍賣行佳士得（Christie’s）於今（3月28）日於香港舉辦二十及二十一世紀晚間拍賣，是香港佳士得首度於巴塞爾藝術展期間（2025年3月28日至30日）舉槌，領銜的尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的《星期六的夜晚》，以1.126億港元（約4.8億台幣）領銜成交，也是亞洲春季拍賣成交價最高的作品。
本季晚間拍賣買氣相當熱絡，現場座無虛席。從第一件拍品開始幾乎每件拍品都有來自現場、電話、或線上的多口競標。除了巴斯奇亞拍出佳績，以4,877萬5,000港元成交的趙無極作品《28.8.1967》居次；近年來備受藏家追捧的超現實主義畫家馬格利特的《愛德華詹姆斯之夢》以4,756萬5,000港元為今晚第三高價的畫作。中國大陸藝術家張恩利的大尺幅三聯屏作品《親密》、香港藝術家龍家昇的《激動塑料》都有刷新藝術家拍賣紀錄。台灣雕塑藝術家朱銘和李真也有出色的成績，前者的《太極系列 - 單鞭下勢》以超過拍其低估價三倍的價格成交，後者的《入世》的成交價也為拍前低估價的兩倍之多。
在拍後記者會，由佳士得新上任的CEO Bonnie Brennan、佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）、亞洲區二十及二十一世紀藝術部門專家及夜間拍賣主管徐文君（Ada Tsui）、亞太區副主席暨二十及二十一世紀藝術類別主管Cristian Albu共同出席。龐智鋒表示這是香港春拍首度於巴塞爾藝術周期間舉辦，晚拍43件拍品總成交總額5.6億港元，在不穩定的市場中表現亮眼，預展共吸引約7,000人次參觀，拍賣成交率95%。他總結此次拍賣的成功，有賴於優秀的拍品、團隊、與定價，尤其值得注意的是亞洲買家的熱烈參與。
徐文君進一步解說，巴斯奇亞的高價成交證明亞洲市場對於高端藝術品的需求依舊強勁，藝術家在亞洲10大高價拍品有七件都是在佳士得落槌的，而這也見證佳士得長期投入藏家培養的長期扎根和藝術教育的鋪墊獲得成效。除了巴斯奇亞，這次拍品規劃藝術家涵蓋中、韓、日、及東南亞，其中，中國現代藝術與印象派現代藝術都有100%成交。
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