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南台灣最難訂餐廳AKAME迎十周年 主廚彭天恩初心不滅

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
彭天恩（右一）邀請父親、母親、岳母及家人團隊，為AKAME十周年掌廚設宴。圖／AKAME提供
彭天恩（右一）邀請父親、母親、岳母及家人團隊，為AKAME十周年掌廚設宴。圖／AKAME提供

擁有「南台灣最難訂位餐廳」美譽的AKAME，歡喜迎接十周年。這次創辦人暨主廚彭天恩（Alex）登高一呼，以「四季十載」為主題，將十周年生日辦成一場部落喜宴。彭天恩遵循魯凱族傳統，由家族耆老掌廚設宴，邀請父親、母親、岳母及家人團隊下廚，以辦桌形式呈現充滿情感與回憶的部落經典料理，向AKAME的起源致敬。彭天恩說：「今天你們不會吃到我的菜，而是吃到我的靈魂。」

AKAME是魯凱族語中「烤」的意思，彭天恩以柴窯取代現代爐具，使用大量傳統香料與採集自山林的野菜，如小米、馬告、土當歸等，再以煙燻、燒烤、乾燥、發酵等古老料理手法，結合法式料理Fine Dining的精緻精神，期望為原民傳統料理提出新譯。

十年以來，AKAME始終堅持以四季更迭的食材，傳遞山林的純粹風味，讓更多人透過料理認識台灣這片土地的珍貴滋味。無論春日新生的嫩葉、夏季濃郁的果實、秋天豐收的穀物，或是冬日厚實的根莖，每一道料理都承載著季節的流轉與大地的恩賜。

在這次的十周年餐會中，由彭天恩身為文化傳承部落耆老的父親，擔任餐會行政總廚，母親與岳母則擔任副主廚。他們穿上最正式的部落禮服，以辦喜事的心情，端出小米粽、酸漿葉包肉、芋粉肉、烤豬五花、青菜小米粥、魚乾搖搖飯…等一道又一道部落經典料理。彭天恩表示，這些他從小吃到大的滋味，正是AKAME的起點。「AKAME的味道源於母親的廚房。」彭天恩說：「十周年之際，我們期望回歸最初的起點，邀請大家共同感受那份最純粹、最真摯的味道。」

AKAME每年都與地葡萄酒莊威石東（WEIGHTSTONE）攜手，釀製專屬餐廳的周年紀念酒。這次的十周年專屬酒款——2015年份白中白傳統釀造氣泡酒（KABAVANE No.10），更是別具意義。該酒款以2015年採收的100%金香葡萄，用傳統釀造手法，釀製成白中白氣泡酒。由於2015年的金香葡萄因多雨而提早採收，葡萄呈現出輕盈俐落且優雅的特性。經過長達102個月的陳年培養，獨特的張力，集中的白柚果香，融合著細緻蜂蜜質地，尾韻圓潤悠長。

長時間的酒泥瓶中熟成，更讓酒體的層次感加倍豐富。在這款氣泡酒的製作過程中，特別在完成除渣步驟（Dégorgement）後的添酒（Liqueur d'Expedition）環節，融入AKAME家族的小米酒，讓它帶有獨特的小米酒風味，賦予酒款獨一無二、穩重厚實的口感，飽滿的結構，每一口都令人驚艷。

威石東酒莊莊主楊仁亞（Vivian）指出：「2015年份白中白傳統釀造氣泡酒，是刻意與巧合的結晶，就如同生命中許多無法解釋的緣分，難以言喻且值得收藏。」十年前，恰到好處的天候條件、一家餐廳的誕生、一段耐心的等待，以及釀酒師的執著，共同促成了這次絕妙的巧合。彭天恩也感性地表示：「我想，這支酒或許真的是為我們而生。」

十年前，AKAME從一把窯火開始；開業十年，彭天恩心裡的那把料理之火始終不滅，「火焰的光芒、溫度與噼啪聲響，賦予了我、AKAME、座席上的賓客，以及這片土地最真實、強烈的生命熱忱。AKAME將持續擔任傳遞者，將這份情感與熱情永續延續下去。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

AKAME將10周年生日辦成一場部落喜宴。記者李莘于／攝影
AKAME將10周年生日辦成一場部落喜宴。記者李莘于／攝影
部落經典料理「魚乾搖搖飯」。記者李莘于／攝影
部落經典料理「魚乾搖搖飯」。記者李莘于／攝影
魯凱版本的「烤血腸」。記者李莘于／攝影
魯凱版本的「烤血腸」。記者李莘于／攝影
「酸漿葉包肉」與「芋粉肉」。記者李莘于／攝影
「酸漿葉包肉」與「芋粉肉」。記者李莘于／攝影
威石東酒莊莊主楊仁亞（左）表示，2015年份白中白傳統釀造氣泡酒，是刻意與巧合的結晶，就如同生命中許多無法解釋的緣分。記者李莘于／攝影 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
威石東酒莊莊主楊仁亞（左）表示，2015年份白中白傳統釀造氣泡酒，是刻意與巧合的結晶，就如同生命中許多無法解釋的緣分。記者李莘于／攝影 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
彭天恩將AKAME十周年主題定調為「四季十載」。記者李莘于／攝影
彭天恩將AKAME十周年主題定調為「四季十載」。記者李莘于／攝影

氣泡酒 法式料理 餐廳

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