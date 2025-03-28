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把握周末逛起來！台北國際美容保養展匯聚「創新美力」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo 2025）的美甲區人氣爆棚。記者王聰賢／攝影
2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo 2025）的美甲區人氣爆棚。記者王聰賢／攝影

2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo 2025）將在台北世貿一館A、D區展出至3月30日，集結5國家的230家參展商、共500個展位，匯聚台灣在地創新與全球領先技術，展現美容產業的無限可能。展會不僅好逛好買，周六（3月29日）還有精彩的「春姿綻放．魅力新生」2025 THBA春魅髮妝時尚大秀、「指尖傳奇．廿載新知」TNA國際美甲藝術展暨大師論壇登場。

本屆展覽匯聚亞太美容供應鏈各環節的專業方案，更是串聯台灣美業通路商、美業技職者、創業者與供應商的最佳平台。參觀者可以探索ELT COSMETICS和DR.CELLIO-CELLIO的創新護膚配方、NALU的獨特美甲美睫方案，以及由ES INTERNATIONAL代理的熱門韓國品牌MEDI-PEEL、Dr. Jart和JM Solution等。

明天上午11點30分至下午4點在展場A區主舞台舉辦的「春姿綻放．魅力新生」2025 THBA春魅髮妝時尚大秀，在不同時段分別帶來THBA 菁英沙龍素人改造大賞、YOUNG STAR青年之星潮流髮型技術、時尚旗袍髮藝、日系潮流髮型技術等精彩展演；D區 Beauty Talk舉辦的「「指尖傳奇．廿載新知」TNA國際美甲藝術展暨大師論壇」自上午11點30分至下午4點則有數場由冠軍講師主講的穿戴甲技法示範講座。

周末逛展一定要買好買滿，推薦「週間保養手足柔嫩發亮組」原價2,320元，展場限定可 享50片5折、100片4折獨家優惠；「inmiro LED專業美妝鏡＋4X放大鏡組」展場限定優惠價999元；「育膚堂活養髮梳」原價8,850元、3月29日下午1點至5點展場限時優惠8折；吉畇「ESTHEMAX HYDROJELLY易潔美軟糖膜」可享展場限定優惠，指定罐裝軟糖膜530g 1＋1優惠價3,600元，贈ESTHEMAX精華液或酵素清潔粉＋5g挖勺。

吉畇「ESTHEMAX HYDROJELLY易潔美軟糖膜」可享展場限定優惠，指定罐裝軟糖膜530g 1＋1優惠價3,600元，贈ESTHEMAX精華液或酵素清潔粉＋5g挖勺。圖／主辦單位提供
吉畇「ESTHEMAX HYDROJELLY易潔美軟糖膜」可享展場限定優惠，指定罐裝軟糖膜530g 1＋1優惠價3,600元，贈ESTHEMAX精華液或酵素清潔粉＋5g挖勺。圖／主辦單位提供
2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo 2025）好逛好買，把握本周末最後時機。圖／主辦單位提供
2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo 2025）好逛好買，把握本周末最後時機。圖／主辦單位提供
2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo 2025）將在台北世貿一館A、D區展出至3月30日。記者王聰賢／攝影
2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo 2025）將在台北世貿一館A、D區展出至3月30日。記者王聰賢／攝影
2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo 2025）匯聚台灣在地創新與全球領先技術，吸引大批人潮逛展。圖／主辦單位提供
2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo 2025）匯聚台灣在地創新與全球領先技術，吸引大批人潮逛展。圖／主辦單位提供
「inmiro LED專業美妝鏡＋4X放大鏡組」展場限定優惠價999元。圖／主辦單位提供
「inmiro LED專業美妝鏡＋4X放大鏡組」展場限定優惠價999元。圖／主辦單位提供

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