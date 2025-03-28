把握周末逛起來！台北國際美容保養展匯聚「創新美力」

2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo 2025）將在台北世貿一館A、D區展出至3月30日，集結5國家的230家參展商、共500個展位，匯聚台灣在地創新與全球領先技術，展現美容產業的無限可能。展會不僅好逛好買，周六（3月29日）還有精彩的「春姿綻放．魅力新生」2025 THBA春魅髮妝時尚大秀、「指尖傳奇．廿載新知」TNA國際美甲藝術展暨大師論壇登場。

本屆展覽匯聚亞太美容供應鏈各環節的專業方案，更是串聯台灣美業通路商、美業技職者、創業者與供應商的最佳平台。參觀者可以探索ELT COSMETICS和DR.CELLIO-CELLIO的創新護膚配方、NALU的獨特美甲美睫方案，以及由ES INTERNATIONAL代理的熱門韓國品牌MEDI-PEEL、Dr. Jart和JM Solution等。

明天上午11點30分至下午4點在展場A區主舞台舉辦的「春姿綻放．魅力新生」2025 THBA春魅髮妝時尚大秀，在不同時段分別帶來THBA 菁英沙龍素人改造大賞、YOUNG STAR青年之星潮流髮型技術、時尚旗袍髮藝、日系潮流髮型技術等精彩展演；D區 Beauty Talk舉辦的「「指尖傳奇．廿載新知」TNA國際美甲藝術展暨大師論壇」自上午11點30分至下午4點則有數場由冠軍講師主講的穿戴甲技法示範講座。