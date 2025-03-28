喝1滴少1滴！匯聚6家幽靈酒廠 約翰走路52年全台僅10瓶

身為歷史最悠久的領銜威士忌品牌，Johnnie Walker隆重推出史上最高年份「約翰走路 52年」奢華鉅作，以神秘珍稀的原液為基底，透過精確的調和工藝，讓「幽靈酒廠」（Ghost Distilleries）重新面世。此限量酒款全球限量200瓶，其中10瓶傳世之選獨獻台灣，將由台灣帝亞吉歐私人客戶團隊獨家發行，建議售價為新台幣83萬9,900元。

「約翰走路 52年」是品牌創立200餘年至今的最高年份之作，首席調酒師 Emma Walker以52年陳釀，致敬品牌創始人父子約翰・華克（John Walker）與亞歷山大・華克 （Alexander Walker）的超群調和工藝，每一滴酒液都凝聚著品牌獨特風韻和與非凡匠心。

為向兩位傳奇人物致敬，其中每款原酒至少歷經半世紀以上的熟成，皆選自品牌典藏酒窖內極其珍稀的陳年酒桶。首席調酒師Emma Walker表示：「我與專業團隊精心甄選蘇格蘭6款高地單一麥芽威士忌（Dalwhinnie、Blair Athol、Glenlochy、Glen Albyn、Glenury Royal、Brora）與2款低地單一穀物威士忌（Cambus、Carsebridge）中最古老、最珍稀酒桶，打造出上任以來的巔峰之作。」其中，Cambus、Carsebridge、Glenlochy、Glen Albyn、Glenury Royal 及 Brora，是已經關閉、停止運作的「幽靈酒廠」。

富含珍稀高年份的原酒的「約翰走路 52年」，巧妙地綻放由Cambus、Carsebridge帶領的濃郁香草、太妃糖與香料氣息，並交織茶葉與薄荷的清新味蕾。而Blair Athol提供豐饒的葡萄乾、黑醋栗與熱帶水果果香，一層一層堆疊出木質香料的深邃風韻，並在Glenury Royal與Glenlochy威士忌襯托下，賦予酒體醇厚質感，甘甜多汁的莓果與糖漬水果風味，也在相互輝映中帶出更細膩、馥郁口感。

最後，尾韻以Glen Albyn、Dalwhinnie勾勒出熟成肉的淡淡鹹香及可可香調。並以威士忌界尊為「窖藏遺產」的Brora酒廠特有的藍紋乳酪的煙燻調性，為這味覺交響樂劃下句點。

有如傳奇般存在的「幽靈酒廠」神秘珍稀，其窖藏原酒有著「喝一滴即少一滴」的罕見價值，首席調酒師Emma Walker 承襲大師級調和工藝，在「約翰走路 52年」使用的8種威士忌原液中，史無前例地取自高達6家幽靈酒廠 ，不只年份罕有，更是風味上的極致之作，讓此限量瓶的收藏價值更顯極致奢華。

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