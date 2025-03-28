快訊

緬甸7.7強震深度僅10公里！ 建築夷為平地、大橋斷裂畫面曝光

報名白沙屯媽祖進香排爆！不是跟著走就好？拱天宮：名字會燒進香火爐

聽新聞
0:00 / 0:00

杜絕順風車！好市多4月1日起掃描會員卡才能入場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
台灣好市多今宣布4月1日起需掃描會員卡才能入場。記者黃筱晴／攝影
台灣好市多今宣布4月1日起需掃描會員卡才能入場。記者黃筱晴／攝影

採取會員制的美式賣場好市多，經常傳出有非會員偷溜進場去免驗卡的熟食區消費，或是隨機找會員幫結帳的消息。前陣子就有台灣會員發文，希望跟進美國改成電子掃描會員卡入場維持公平性。

針對此事，台灣好市多今宣布，將從4月1日起調整入場方式，需掃描實體或App會員卡才能入場。

台灣好市多表示，「為維護會員權益並與全球標準一致，台灣好市多將依總部指示推行入口電子會員掃描機制。該設備主要輔助員工確認會員卡有效性及是否由本人持有，確保會員制度落實。」

此外，原會員規章依然適用，每位會員最多可攜帶2位來賓，且來賓購物須由持卡會員付款。這項措施旨在保障會員專屬權益，同時維持優質的購物環境與服務品質。

好市多 會員卡

延伸閱讀

會員注意！ 好市多重大變革公告 4／1起進入賣場需「掃描會員條碼」

韓好市多會員費不到900元！台灣媽咪神操作省荷包 眾人心癢想跟進

戒掉手搖飲！好市多1飲品冷熱都好喝 網大讚：喝過就回不去

她飲料倒廚餘桶被好市多店員罵 餐飲業員工解釋倒1處很合理

相關新聞

杜絕順風車！好市多4月1日起掃描會員卡才能入場

採取會員制的美式賣場好市多，經常傳出有非會員偷溜進場去免驗卡的熟食區消費，或是隨機找會員幫結帳的消息。前陣子就有台灣會員...

Apple Music推DJ軟體整合功能 1億首歌曲隨你混音創作

蘋果宣布推出「與Apple Music一起DJ」的Apple Music全新功能，整合了AlphaTheta、Serat...

帶骨牛小排桌邊現切！柏克金燒肉屋預訂倒數、先搶先贏

金車柏克金餐酒集團旗下「柏克金燒肉屋」，自4月1日起推出全新菜單。菜單升級後不僅提供了經濟實惠個人燒肉商業午餐，還包括內...

有影片！跟著黃偉晉、彭千祐 揭「香港四隅」隱世秘境

香港郊野風光優美，其間，還有許多旅人未曾揭開的隱世秘境。香港旅遊發展局推出全新「香港四隅」系列宣傳片，4支影片帶旅人遊走...

男神金城武神隱多年為它現身 網友嗨：帥大叔終於營業了！

神隱多年的男神金城武終於現身了！中國無印良品今晚上官宣金城武為MUJI Friend，穿著標準無印風的服飾單品，展現自然...

獨創「燒鳥＋割烹」無菜單組合 「鳥力」享雙重滿足

日式燒鳥搭配割烹，會碰撞出什麼滋味呢？鄰近台北榮星花園的全新日本料理餐廳「鳥力TORICHIKARA」，標榜首創「燒鳥＋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。