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杜絕順風車！好市多4月1日起掃描會員卡才能入場
採取會員制的美式賣場好市多，經常傳出有非會員偷溜進場去免驗卡的熟食區消費，或是隨機找會員幫結帳的消息。前陣子就有台灣會員發文，希望跟進美國改成電子掃描會員卡入場維持公平性。
針對此事，台灣好市多今宣布，將從4月1日起調整入場方式，需掃描實體或App會員卡才能入場。
台灣好市多表示，「為維護會員權益並與全球標準一致，台灣好市多將依總部指示推行入口電子會員掃描機制。該設備主要輔助員工確認會員卡有效性及是否由本人持有，確保會員制度落實。」
此外，原會員規章依然適用，每位會員最多可攜帶2位來賓，且來賓購物須由持卡會員付款。這項措施旨在保障會員專屬權益，同時維持優質的購物環境與服務品質。
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