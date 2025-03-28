Apple Music推DJ軟體整合功能 1億首歌曲隨你混音創作
蘋果宣布推出「與Apple Music一起DJ」的Apple Music全新功能，整合了AlphaTheta、Serato及inMusic旗下的Engine DJ、Denon DJ、Numark、RANE DJ等頂尖DJ軟硬體平台，讓Apple Music訂閱者能直接從曲庫取用超過1億首歌曲，同時也進一步拓展了與Algoriddim djay Pro這款專業混音軟體的首次整合。
Apple Music全球舞曲、電子與DJ混音總監Stephen Campbell表示：「透過這次全新整合，我們讓Apple Music無縫連接業界領先的DJ軟硬體平台，進一步支持DJ族群的創作流程。」DJ創作者們再也不用一首首購買單曲，所有表演音樂都能透過串流平台進行混音與創作，讓靈感取材更不受限。
即日起，Apple Music也推出專屬的「與Apple Music一起DJ」分類頁面，精選適合DJ使用的歌單，以及為各款DJ軟硬體平台設立的專屬頁面，幫助全球各地的DJ們，或者一般用戶也都能發掘與創作混音作品。這次推出的新整合功能，目前是讓DJ更輕鬆地取用Apple Music曲庫並從中汲取靈感，拓展DJ創作的可能性，為DJ社群提供更完善、整合的創作工具。
「與Apple Music一起DJ」延續了Apple Music在DJ混音領域的發展，自2021年9月「DJ混音精選音樂」推出以來，Apple Music已成為高品質DJ混音內容的首選平台。此外，Apple Music也推出了「Apple Music Club」直播電台，精選匯聚最具代表性與前瞻性的DJ所製作的混音，讓全球樂迷全天候享受DJ精選混音。
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