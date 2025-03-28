帶骨牛小排桌邊現切！柏克金燒肉屋預訂倒數、先搶先贏

金車柏克金餐酒集團旗下「柏克金燒肉屋」，自4月1日起推出全新菜單。菜單升級後不僅提供了經濟實惠個人燒肉商業午餐，還包括內容豐富、份量十足的雙人套餐以及日本、澳洲和美國極黑和牛手切肉品，並可搭配金車柏克金的經典與季節限定生啤酒，不限用餐時間，讓賓客細烤慢品，擁有更精緻的燒肉體驗。

新菜單亮點之一是訓練有素的廚師在桌邊分切「美國帶骨牛小排」，依據肉質紋理分切為條狀、片狀及幻切，從牛小排去骨、分切到燒烤呈盤，都在賓客的眼前呈現，五感沉浸體驗一次滿足。每四人建議分享一隻帶骨牛小排，需提前三天預訂。此外，「牛舌一本切」選用澳洲穀飼牛舌，專業師傅精修後以最軟嫩的舌中後段到舌根，搭配華麗刀法，讓牛舌整條不間斷，專人代烤，燒烤後的牛舌醇厚多汁，可同時品嘗到脆口與軟嫩兩種口感，實惠的價格，每天限量供應。

餐廳精挑細選日本A5和牛、澳洲8~9級和牛以及美國極黑和牛等多部位，由專業師傅依據肉品最適合的方式手切呈現，讓和牛經燒烤後能突顯其油花及口感。除燒肉外，柏克金燒肉屋也創作了多道特色料理，包括用金車柏克金拉格啤酒入菜的「啤酒烤牛尾」、軟嫩綿密的「和牛玉子燒」還有小朋友最愛的手打「日式漢堡排」。

菜單升級後，全面更新商業午餐，包括五種肉品的「豪華燒肉組」、牛舌控最愛的「澳洲厚切穀飼牛舌套餐」、雙拼肉品「澳洲和牛胸肉及紐西蘭牛舌套餐」等多達十款個人燒肉套餐，除肉品外，套餐均附小菜、沙拉、季節時蔬、日本越光米、湯品、店內手工甜點以及飲品，是商務聚餐首選。

升級後的柏克金燒肉屋，不僅在肉品餐點多有著墨，桌邊服務也更趨細膩，讓賓客可以細烤慢品，沉浸在舒適的燒肉氛圍裡。