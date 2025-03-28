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藏壽司首度公布兒童最愛壽司 12項熱銷商品限時開賣

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

歡慶兒童節，孩子最愛壽司復刻回歸，藏壽司4月3日至4月30日經典「稻荷壽司」、「玉米沙拉軍艦」，還有小小孩最愛的香甜「玉子燒」等12項熱銷商品限時開賣。

藏壽司表示，孩子最愛壽司，首先是香甜口感系列，最經典的「稻荷壽司」，濃郁豆香口感滿分；日本進口香香甜甜的「玉子燒」充滿幼兒第一次解鎖壽司回憶殺，姊妹品「玉子燒天婦羅握壽司」，日本玉子燒裹上酥脆的天婦羅外衣，搭配特製甜醬油，都是相當受兒童歡迎的商品。

家庭聚會高人氣，以鮮甜海味征服大小朋友味蕾的有「炙烤味噌美乃滋鮭魚」濃厚味噌美乃滋，炙烤出味美香濃的組合；「蟹風味棒天婦羅佐甜醬油握壽司」特選日本蟹風味棒，油炸出天婦羅口感，外皮酥脆內多汁，配上特製的甜醬油，美味藏不住；「飛魚卵軍艦」逼逼啵啵口感，增添歡樂體驗。

蘊藏媽媽料理心情兩道壽司，特製「玉米沙拉軍艦」，貼近生活中那最熟悉味覺；「漢堡排」則是將飽滿的漢堡排淋上照燒醬汁，搭配爽口的美乃滋，創造出寶貝吮指的美味！愛蝦派的必嚐這一味「炙烤起司鮮蝦沙拉」，彈牙鮮蝦結合日式鮮蝦美乃滋，搭配起司炙烤；「酥脆赤蝦佐塔塔醬握壽司(一貫)」，卡滋酥脆的炸蝦淋上特製酸爽塔塔醬，讓人一口接一口。

飯後甜點最愛這兩款，「濃布丁」現打雞蛋融合特選紐西蘭牛乳搭配歐洲進口鮮奶油，每口都香濃順口，不含防腐劑守護寶貝健康；台灣限定「鯛魚燒霜淇淋」，日式鯛魚燒遇上人氣北海道牛奶霜淇淋，搭配口感綿密的紅豆內餡與堅果。

日本 軍艦

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