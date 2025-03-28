快訊

茂林前鄉長氣絕紅塵峽谷！溯溪時發生意外 倒下來不及救臥河床

北一女師被抹紅檢舉 蔣萬安表態：堅定捍衛言論自由

清明求財記得藏紅包！「4生肖」注意…祖先若託夢會旺財

感受不一樣的台中探城事！雀客推出《探城事·小雀行》

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
雀客旅館-台中中山即日起推出《探城事·小雀行》全新升級街區探訪計畫。記者宋健生/攝影
雀客旅館-台中中山即日起推出《探城事·小雀行》全新升級街區探訪計畫。記者宋健生/攝影

雀客旅館-台中中山即日起推出《探城事·小雀行》全新升級街區探訪計畫，以旅館為中心，精心彙整周圍30個在地知名景點，分別以11家「美食尋味」、8處「人文創興」、6處「生活聚落」、5家「舊市小店」等四大主題，只為帶領旅人步行探訪舊城風光，完整感受不一樣的台中。

雀客國際旗下「雀客旅館 - 台中中山」，位於台中市中區中山路，地理位置優越，鄰近台中火車站、宮原眼科、第二市場等知名景點。旅客可以輕鬆漫步在台中舊城街巷，細細品味台中豐富的歷史文化與道地美食。

雀客國際指出，在這座獨具懷舊氛圍的台中城市，不僅適合慢遊探索，更吸引眾多海外旅客駐足，沉浸台中的獨特風情。

雀客旅館-台中中山的設計，巧妙結合懷舊與現代元素，由留美建築師與故宮南院設計師聯手打造，透過簡約溫潤的色調與細膩的空間規劃，營造獨特的住宿氛圍。

挑高且開放式設計的大廳，提供輕鬆自在的交流空間，讓旅人能夠放鬆身心，分享旅途的點滴；客房內設備齊全，加上地理位置優勢，不論是深度探索或短期停留，都能滿足各類旅客的需求。

雀客國際表示，雀客旅館-台中中山以《探城事·小雀行》為全新的街區探索計畫，邀請旅人以輕鬆步調漫遊「台中舊城區」，細細品味這座城市的獨特韻味。

舊城區並非正式的行政區，而是指現今台中舊火車站周邊的發展地帶，這裡曾是昔日台中最先發展、最繁榮的地區，縱貫南來北往的交通樞紐，見證了台中繁華興衰。如今已然褪去風華，展現新、舊融合的全新樣貌，雀客旅館希望透過這趟旅程，讓旅人不只是入住，更能真正走進城市脈動，感受台中的人情故事。

為了讓旅人更貼近台中舊城的魅力，雀客旅館特別推薦30個在地景點，並以「美食尋味」、「人文創興」、「生活聚落」、「舊市小店」四大主題，帶領旅人步行探訪舊城風光。

綠川水岸的悠然漫步，到第二市場的百年美食，或是在歷史建築裡品味咖啡香，甚至造訪歷史悠久的中央書局，每一站都將舊城風景盡收眼底。無論是文化愛好者、美食饕客或文青旅人，都能在此發掘獨特的城市風貌。

認識一座城市的方法有很多種。有的人喜歡透過舌尖品嚐道地美食，散逛民生聚點感受熙攘日常；有的人鍾情遊歷名勝古蹟品味文化，尋訪特色小舖遊覽老派風情，無論偏好的方法是哪一種，要想遊出深度，自然少不了在地人帶路。

那些當地鄰里時常拜訪的吃喝玩樂心頭好，之所以成為不可或缺的存在，個中魅力是啥物(siann-mih)？體驗時有哪些鋩角(me-kak)？隨著在地嚮導「小雀」的分享與介紹，按圖索驥踏上探索之旅，細細發掘城市中的人情味。

《舊城裡的大好時光》有11美食尋味X8人文創興X6生活聚落X5舊市小店日治時期的歷史建築、傳統商店林立的特色商街、綿延數個世代的特產美食⋯，作為台中市最早發展的地區之一，舊城區的百年市井風韻別具一格，攜上五感在巷弄間恣意漫遊，大好時光俯拾皆是。

為了讓旅人更貼近台中舊城的魅力，雀客旅館特別推薦30個在地景點。記者宋健生/攝影
為了讓旅人更貼近台中舊城的魅力，雀客旅館特別推薦30個在地景點。記者宋健生/攝影
雀客國際邀請旅人以輕鬆步調漫遊「台中舊城區」，細細品味這座城市的獨特韻味。記者宋健生/攝影
雀客國際邀請旅人以輕鬆步調漫遊「台中舊城區」，細細品味這座城市的獨特韻味。記者宋健生/攝影
雀客旅館-台中中山透過簡約溫潤的色調與細膩的空間規劃，營造獨特的住宿氛圍。記者宋健生/攝影
雀客旅館-台中中山透過簡約溫潤的色調與細膩的空間規劃，營造獨特的住宿氛圍。記者宋健生/攝影
挑高且開放式設計的大廳，提供輕鬆自在的交流空間，讓旅人能夠放鬆身心。記者宋健生/攝影
挑高且開放式設計的大廳，提供輕鬆自在的交流空間，讓旅人能夠放鬆身心。記者宋健生/攝影

文創 漫遊

延伸閱讀

與「探索星號」共同展開全球文化與美食盛宴之旅 體驗基隆出發周末3天2晚海上假期

中山、高雄大學擬併校…中山近7成7學生反對 2校生皆首選「這校名」

2025螢光花泉季 3/29台南登場

台南故事走讀串聯文化地景！學生當記錄人「拍片說家鄉故事」

相關新聞

男神金城武神隱多年為它現身 網友嗨：帥大叔終於營業了！

神隱多年的男神金城武終於現身了！中國無印良品今晚上官宣金城武為MUJI Friend，穿著標準無印風的服飾單品，展現自然...

有影片！跟著黃偉晉、彭千祐 揭「香港四隅」隱世秘境

香港郊野風光優美，其間，還有許多旅人未曾揭開的隱世秘境。香港旅遊發展局推出全新「香港四隅」系列宣傳片，4支影片帶旅人遊走...

獨創「燒鳥＋割烹」無菜單組合 「鳥力」享雙重滿足

日式燒鳥搭配割烹，會碰撞出什麼滋味呢？鄰近台北榮星花園的全新日本料理餐廳「鳥力TORICHIKARA」，標榜首創「燒鳥＋...

盛大開幕 李鐘碩、楊謹華雙星會FERRAGAMO台北101專賣店

超人氣韓星李鐘碩今日特別由南韓首爾機場出發抵台，參加全新FERRAGAMO台北101專賣店的改裝開幕，同場並有金鐘影后楊...

機場秀時尚！秀智優雅拎CELINE 韓韶禧雪白大長腿搭DIOR

介於休閒和工作之間的機場穿搭可以說是展現最新時尚包款的街拍點。Dior品牌大使韓韶禧，日前從仁川機場將飛往香港出席活動，...

千呼萬喚LV Sneakerina 時髦結合運動和芭蕾平底鞋

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出全新LV Sneakerina鞋款，正如其名結合Sneaker和Ba...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。