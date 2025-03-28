感受不一樣的台中探城事！雀客推出《探城事·小雀行》

雀客旅館-台中中山即日起推出《探城事·小雀行》全新升級街區探訪計畫，以旅館為中心，精心彙整周圍30個在地知名景點，分別以11家「美食尋味」、8處「人文創興」、6處「生活聚落」、5家「舊市小店」等四大主題，只為帶領旅人步行探訪舊城風光，完整感受不一樣的台中。

雀客國際旗下「雀客旅館 - 台中中山」，位於台中市中區中山路，地理位置優越，鄰近台中火車站、宮原眼科、第二市場等知名景點。旅客可以輕鬆漫步在台中舊城街巷，細細品味台中豐富的歷史文化與道地美食。

雀客國際指出，在這座獨具懷舊氛圍的台中城市，不僅適合慢遊探索，更吸引眾多海外旅客駐足，沉浸台中的獨特風情。

雀客旅館-台中中山的設計，巧妙結合懷舊與現代元素，由留美建築師與故宮南院設計師聯手打造，透過簡約溫潤的色調與細膩的空間規劃，營造獨特的住宿氛圍。

挑高且開放式設計的大廳，提供輕鬆自在的交流空間，讓旅人能夠放鬆身心，分享旅途的點滴；客房內設備齊全，加上地理位置優勢，不論是深度探索或短期停留，都能滿足各類旅客的需求。

雀客國際表示，雀客旅館-台中中山以《探城事·小雀行》為全新的街區探索計畫，邀請旅人以輕鬆步調漫遊「台中舊城區」，細細品味這座城市的獨特韻味。

舊城區並非正式的行政區，而是指現今台中舊火車站周邊的發展地帶，這裡曾是昔日台中最先發展、最繁榮的地區，縱貫南來北往的交通樞紐，見證了台中繁華興衰。如今已然褪去風華，展現新、舊融合的全新樣貌，雀客旅館希望透過這趟旅程，讓旅人不只是入住，更能真正走進城市脈動，感受台中的人情故事。

為了讓旅人更貼近台中舊城的魅力，雀客旅館特別推薦30個在地景點，並以「美食尋味」、「人文創興」、「生活聚落」、「舊市小店」四大主題，帶領旅人步行探訪舊城風光。

綠川水岸的悠然漫步，到第二市場的百年美食，或是在歷史建築裡品味咖啡香，甚至造訪歷史悠久的中央書局，每一站都將舊城風景盡收眼底。無論是文化愛好者、美食饕客或文青旅人，都能在此發掘獨特的城市風貌。

認識一座城市的方法有很多種。有的人喜歡透過舌尖品嚐道地美食，散逛民生聚點感受熙攘日常；有的人鍾情遊歷名勝古蹟品味文化，尋訪特色小舖遊覽老派風情，無論偏好的方法是哪一種，要想遊出深度，自然少不了在地人帶路。

那些當地鄰里時常拜訪的吃喝玩樂心頭好，之所以成為不可或缺的存在，個中魅力是啥物(siann-mih)？體驗時有哪些鋩角(me-kak)？隨著在地嚮導「小雀」的分享與介紹，按圖索驥踏上探索之旅，細細發掘城市中的人情味。