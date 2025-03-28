快訊

常發「成為台灣首富」勵志文 台中網紅「夢戈」殺人未遂連夜遭聲押

要價7200美金的賓士 F1 包廂值得嗎？極致奢華的AMG Silver Arrow Lounge體驗！

誰害你瘋狂購物？美式資本主義的消費心理學

聽新聞
0:00 / 0:00

有影片！跟著黃偉晉、彭千祐 揭「香港四隅」隱世秘境

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
泰國演員甘莫内·仁希（Eye Kamolned Ruengsri）到香港北部紅花嶺郊野公園，走訪歷史遺跡與壯麗山景。圖/港旅局提供
泰國演員甘莫内·仁希（Eye Kamolned Ruengsri）到香港北部紅花嶺郊野公園，走訪歷史遺跡與壯麗山景。圖/港旅局提供

香港郊野風光優美，其間，還有許多旅人未曾揭開的隱世秘境。香港旅遊發展局推出全新「香港四隅」系列宣傳片，4支影片帶旅人遊走香港的「東、南、西、北」。其中，來自台灣的人氣歌手黃偉晉與熱播劇集《不良執念清除師》的新生代演員彭千祐受邀前往香港，上山下海親身探索香港南區美景，深入感受純樸與震撼的景色，用綜藝風格的拍攝情節，帶大家輕鬆有趣地看見不一樣的香港風貌。

一天就能完成上山下海的體驗。黃偉晉與彭千祐前往香港南端的蒲台島，島上風光如畫，美麗靜謐，是逃離煩囂鬧市的好去處。島上遍布奇岩異石，如佛手岩、靈龜石、僧人石等，讓人不得不讚歎大自然的鬼斧神工。沿著郊遊徑輕鬆探索小島，感受海風，飽覽一望無際、清澈湛藍的南中國海景致，絕對是賞心樂事。

歌手黃偉晉與演員彭千祐私下或工作都常造訪香港，這次他們前往香港蒲台島及南區，體驗了獨木舟、爬山等戶外行程，兩人直呼大開眼界。首次嘗鮮體驗香港前所未有的上山下海之旅，黃偉晉分享在蒲台島幸運遇到夕陽時分，眺望海面映照落日的壯麗感受，帶來的震撼感動。也在蒲台島遇到許多充滿人情味的長輩，滿滿溫暖的幫助讓身心靈都得到意外的撫慰。

彭千祐則分享，在赤柱正灘泳灘划獨木舟是一個全新的嘗試，原本以為自己不太適合水上運動，划著划著就愛上了這種自在感。他發現，赤柱是一個仿如存在畫中的海濱社區，擁有琳瑯滿目的市集、還可以享受沿海餐館及酒吧，更有許多驚喜的水上活動。行程最後兩人來到香港島南區的小漁港鴨脷洲，享受美味海鮮大餐。兩人都認為這次行程讓他們顛覆了過去香港快節奏的印象，感受到難得的悠閒與慢活。

「香港四隅」系列影片深入香港的東南西北四區郊野與沿海地帶，帶領旅客感受這座城市令人驚艷的自然美景。東區由國際知名越野跑「香港100」跑手帶領，探訪被譽為「香港後花園」的西貢。旅程途經香港聯合國教科文組織世界地質公園主要景點如破邊洲、萬宜水庫東壩等，帶領旅客觀賞流紋質六角形岩柱等億萬年地質奇觀，感受大自然鬼斧神工。

西區的大嶼山由另一國際知名越野跑「飛越大嶼 by UTMB®」的跑手領跑，抵達全港最大的島嶼大嶼山，並登上香港第二高峰鳳凰山及第三高峰大東山，踏足樹影婆娑的貝澳沙灘，在山海懷抱中盡情揮灑汗水。除了挑戰體能的戶外行程，更能在天壇大佛、 昂坪360及大澳等地盡情打卡留念。

北區的紅花嶺郊野公園則由泰國演員甘莫内･仁希，以旅遊VLOG的方式帶領觀眾走訪刻畫香港工業採礦歷史的蓮麻坑鉛礦洞、參觀二戰時期日軍機槍堡（亞公角、山咀）及二級歷史建築麥景陶碉堡（礦山）等歷史遺跡。

「香港四隅」系列宣傳片可於香港旅遊發展局社群平台觀看（YouTube 、Instagram 、Facebook），透過邀請各界名人親身體驗，讓旅人跟隨他們的腳步，發掘香港郊野的獨特魅力。

影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=OsRENiRDrFE

香港島南區鴨脷洲的美味海鮮大餐，讓兩人讚不絕口。圖/港旅局提供
香港島南區鴨脷洲的美味海鮮大餐，讓兩人讚不絕口。圖/港旅局提供
國際知名越野跑「香港100」跑手帶領觀眾探訪東區，感受大自然的鬼斧神工。圖/港旅局提供
國際知名越野跑「香港100」跑手帶領觀眾探訪東區，感受大自然的鬼斧神工。圖/港旅局提供
赤柱有許多驚喜的水上活動，是戶外體驗的首選。圖/港旅局提供
赤柱有許多驚喜的水上活動，是戶外體驗的首選。圖/港旅局提供
香港有許多大自然風景，是放鬆身心的好去處。圖/港旅局提供
香港有許多大自然風景，是放鬆身心的好去處。圖/港旅局提供

影片 行程 香港

延伸閱讀

傳北京叫停國企與李嘉誠公司新合作 港媒：消息不真實

全球可口可樂緊急回收3批飲品 食藥署查台灣輸入紀錄結果出爐

港擴大輸入7萬外勞 1年半增23倍 重創本地建築、餐飲…

簽合作備忘錄 海南准香港醫護、社工等45項執業資格

相關新聞

男神金城武神隱多年為它現身 網友嗨：帥大叔終於營業了！

神隱多年的男神金城武終於現身了！中國無印良品今晚上官宣金城武為MUJI Friend，穿著標準無印風的服飾單品，展現自然...

有影片！跟著黃偉晉、彭千祐 揭「香港四隅」隱世秘境

香港郊野風光優美，其間，還有許多旅人未曾揭開的隱世秘境。香港旅遊發展局推出全新「香港四隅」系列宣傳片，4支影片帶旅人遊走...

獨創「燒鳥＋割烹」無菜單組合 「鳥力」享雙重滿足

日式燒鳥搭配割烹，會碰撞出什麼滋味呢？鄰近台北榮星花園的全新日本料理餐廳「鳥力TORICHIKARA」，標榜首創「燒鳥＋...

盛大開幕 李鐘碩、楊謹華雙星會FERRAGAMO台北101專賣店

超人氣韓星李鐘碩今日特別由南韓首爾機場出發抵台，參加全新FERRAGAMO台北101專賣店的改裝開幕，同場並有金鐘影后楊...

機場秀時尚！秀智優雅拎CELINE 韓韶禧雪白大長腿搭DIOR

介於休閒和工作之間的機場穿搭可以說是展現最新時尚包款的街拍點。Dior品牌大使韓韶禧，日前從仁川機場將飛往香港出席活動，...

千呼萬喚LV Sneakerina 時髦結合運動和芭蕾平底鞋

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出全新LV Sneakerina鞋款，正如其名結合Sneaker和Ba...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。