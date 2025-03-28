有影片！跟著黃偉晉、彭千祐 揭「香港四隅」隱世秘境

香港郊野風光優美，其間，還有許多旅人未曾揭開的隱世秘境。香港旅遊發展局推出全新「香港四隅」系列宣傳片，4支影片帶旅人遊走香港的「東、南、西、北」。其中，來自台灣的人氣歌手黃偉晉與熱播劇集《不良執念清除師》的新生代演員彭千祐受邀前往香港，上山下海親身探索香港南區美景，深入感受純樸與震撼的景色，用綜藝風格的拍攝情節，帶大家輕鬆有趣地看見不一樣的香港風貌。

一天就能完成上山下海的體驗。黃偉晉與彭千祐前往香港南端的蒲台島，島上風光如畫，美麗靜謐，是逃離煩囂鬧市的好去處。島上遍布奇岩異石，如佛手岩、靈龜石、僧人石等，讓人不得不讚歎大自然的鬼斧神工。沿著郊遊徑輕鬆探索小島，感受海風，飽覽一望無際、清澈湛藍的南中國海景致，絕對是賞心樂事。

歌手黃偉晉與演員彭千祐私下或工作都常造訪香港，這次他們前往香港蒲台島及南區，體驗了獨木舟、爬山等戶外行程，兩人直呼大開眼界。首次嘗鮮體驗香港前所未有的上山下海之旅，黃偉晉分享在蒲台島幸運遇到夕陽時分，眺望海面映照落日的壯麗感受，帶來的震撼感動。也在蒲台島遇到許多充滿人情味的長輩，滿滿溫暖的幫助讓身心靈都得到意外的撫慰。

彭千祐則分享，在赤柱正灘泳灘划獨木舟是一個全新的嘗試，原本以為自己不太適合水上運動，划著划著就愛上了這種自在感。他發現，赤柱是一個仿如存在畫中的海濱社區，擁有琳瑯滿目的市集、還可以享受沿海餐館及酒吧，更有許多驚喜的水上活動。行程最後兩人來到香港島南區的小漁港鴨脷洲，享受美味海鮮大餐。兩人都認為這次行程讓他們顛覆了過去香港快節奏的印象，感受到難得的悠閒與慢活。

「香港四隅」系列影片深入香港的東南西北四區郊野與沿海地帶，帶領旅客感受這座城市令人驚艷的自然美景。東區由國際知名越野跑「香港100」跑手帶領，探訪被譽為「香港後花園」的西貢。旅程途經香港聯合國教科文組織世界地質公園主要景點如破邊洲、萬宜水庫東壩等，帶領旅客觀賞流紋質六角形岩柱等億萬年地質奇觀，感受大自然鬼斧神工。

西區的大嶼山由另一國際知名越野跑「飛越大嶼 by UTMB®」的跑手領跑，抵達全港最大的島嶼大嶼山，並登上香港第二高峰鳳凰山及第三高峰大東山，踏足樹影婆娑的貝澳沙灘，在山海懷抱中盡情揮灑汗水。除了挑戰體能的戶外行程，更能在天壇大佛、 昂坪360及大澳等地盡情打卡留念。

北區的紅花嶺郊野公園則由泰國演員甘莫内･仁希，以旅遊VLOG的方式帶領觀眾走訪刻畫香港工業採礦歷史的蓮麻坑鉛礦洞、參觀二戰時期日軍機槍堡（亞公角、山咀）及二級歷史建築麥景陶碉堡（礦山）等歷史遺跡。

「香港四隅」系列宣傳片可於香港旅遊發展局社群平台觀看（YouTube 、Instagram 、Facebook），透過邀請各界名人親身體驗，讓旅人跟隨他們的腳步，發掘香港郊野的獨特魅力。