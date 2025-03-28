男神金城武神隱多年為它現身 網友：帥大叔終於營業了

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
神隱多年的男神金城武終於現身了，為中國無印良品拍攝春夏形象廣告。圖／摘自微博無印良品
神隱多年的男神金城武終於現身了，為中國無印良品拍攝春夏形象廣告。圖／摘自微博無印良品

神隱多年的男神金城武終於現身了！中國無印良品今晚上官宣金城武為MUJI Friend，穿著標準無印風的服飾單品，展現自然生活樣貌。此形象照一曝光，立即在微博掀起討論，網友紛說「帥大叔終於營業了！」、「無印良品悶聲幹大事」、「童年回憶裡的帥哥」。

兩張形象照中，金城武分別穿著白T恤、白襯衫在郊外牽著單車，另一張他穿著白T恤搭藍色襯衫種植綠植，充滿日常生活氛圍感。網友看不過癮，特別標註無印良品要看更多金城武的影音畫面，官方小編回答：明天敬請期待。可預計還會有更多金城武帥照釋出。

中國無印良品在文宣寫著：「自然裡，有舒適生活的智慧，自然裡，有舒適生活的答案。於巔峰時轉身向野，於日常中感受幸福。身穿自然素材的漢麻，在庭院播種、翻土、灌溉，在郊野騎行、散步…聽草叢與風的奏樂，也獲取大自然對生活的輕柔解答。和MUJI Friend金城武一起，探索人、自然與物品的理想共生關係，度過一個舒適的春夏。」

神隱多年的男神金城武終於現身了，為中國無印良品拍攝春夏形象廣告。圖／摘自微博無印良品
神隱多年的男神金城武終於現身了，為中國無印良品拍攝春夏形象廣告。圖／摘自微博無印良品

單車 無印良品

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