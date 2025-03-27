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盛大開幕 李鐘碩、楊謹華雙星會FERRAGAMO台北101專賣店
超人氣韓星李鐘碩今日特別由南韓首爾機場出發抵台，參加全新FERRAGAMO台北101專賣店的改裝開幕，同場並有金鐘影后楊謹華出席，同時FERRAGAMO東南亞太平洋地區CEO Simone Casalini也到場，為FERRAGAMO台北101專賣店、盛大揭幕。
出席活動的楊謹華身穿FERRAGAMO 2025春夏系列黑色洋裝，並搭配以芭蕾舞鞋為靈感的全新高跟鞋、手提一只Soft Bag粉色手提包；韓星李鐘碩則展現了義大利當代紳士風貌，他並表示，在來到台灣之前，已經到FERRAGAMO店上逛過，他特別喜歡品牌的皮革觸感，因此選擇了今日身上的穿戴。
有趣的是，因為台北今日天氣特別炎熱，現場李鐘碩也感覺到了好天氣與粉絲熱情，超級nice的他並逗趣問候現場記者與編輯們，「大家都還好嗎？」展現出人氣紅星不僅寵粉、也對媒體十足友善。
全新FERRAGAMO台北101專賣店使用了維也納石膏牆面、大理石地板及天花板等貴重裝潢質材，唯色彩感受則以淡雅奶油色，嘗試令人感受到溫暖、寧靜與精緻；同時店內並使用100%可再生能源，在運用智慧科技節能、降低耗損之外，店內建材與技術皆符合LEED金級綠建築認證標準，展現義大利精品品牌在接軌國際永續風潮的用香。
FERRAGAMO 2025春夏並主打Piercing Soft Bag與Hug Bag兩種包款，前者具有皺褶結構，除了運用五金呈現皮革的柔軟與曼妙紋理，更被趣稱為「水餃包」、帶來好記憶的幽默風趣；後者則有著幾何的包款輪廓，猶如像是一個「討拍」的動作，像是包款向主人「討拍拍」，因此得名Hug Bag，並有光滑線條、流蘇帆布、多口袋拼接等特色。包款皆為2025春夏全新設計，並有多種色彩、款式可供選擇，價格店洽。
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