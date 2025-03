機場秀時尚！秀智優雅拎CELINE 韓韶禧雪白大長腿搭DIOR

介於休閒和工作之間的機場穿搭可以說是展現最新時尚包款的街拍點。Dior品牌大使韓韶禧,日前從仁川機場將飛往香港出席活動,穿著Dior 2025春夏系列黑白條紋針織毛衣搭配Dior Strike踝靴,露出一雙雪白長腿展現率性感,而她手上的Dior Signature Bucket水桶包款是2025春夏的全新款式,以黑色粒面小牛皮製作,正面綴以復古金色飾面金屬Christian Dior Paris標誌。寬敞的內部隔層設有一個內袋,並配有鈕扣開合設計,可安心收納物品,除了像韓韶禧一樣手提,也可以肩背或斜背,造型多變搭配度高。

CELINE全球品牌大使朴寶劍以及裴秀智也都陸續在首爾仁川國際機場被捕捉到一身最新的夏季行頭,打造簡單有型的搭機裝束。秀智以米白色荷葉領飾襯衫搭配略帶喇叭形的牛仔褲,不僅具拉長比例的視覺效果,清爽配色勾勒出清新感,肩上披掛上費爾島山羊絨開衫,不費吹灰之力營造隨性輕鬆氣息,她手上拎的CELINE LULU包,圓潤廓形採用高端柔軟的粒面皮革打造,手感柔韌,搭配低調精緻的TRIOMPHE標誌,更增添一抹法式優雅氛圍,可手提,肩背或斜背。朴寶劍則以TEDDY皮革夾克打造隨性有型的機場穿搭,手拎標誌印花牛皮革大型旅行袋,低調展現親切氣息。 CELINE全球品牌大使朴寶劍一身CELINE 2025夏季新裝現身仁川機場。圖/CELINE提供 CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN CELINE LULU柔軟粒面牛皮革包,63,000元,配可拆卸及可調節肩帶,靈活切換手提、肩背或斜背的實用設計功能。圖/CELINE提供 CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN CELINE LULU米白色柔軟粒面牛皮革包,63,000元。圖/CELINE提供 韓韶禧穿的Dior Marinière黑白條紋針織毛衣,10萬元。圖/Dior提供 韓韶禧著Dior 2025春夏系列在仁川機場飛往香港。圖/Dior提供 CELINE全球品牌大使秀智一身CELINE 2025夏季新裝現身仁川機場。圖/CELINE提供 CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN CELINE LULU標誌印花及牛皮革包,55,000元。圖/CELINE提供 韓韶禧穿的Dior Signature Bucket粒面小牛皮包中型款,11萬5,000元。圖/Dior提供 韓韶禧著Dior 2025春夏系列在仁川機場飛往香港。圖/Dior提供 CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN CELINE LULU米白色柔軟粒面牛皮革包,63,000元。圖/CELINE提供 韓韶禧著Dior 2025春夏系列在仁川機場飛往香港。圖/Dior提供 韓韶禧穿的Dior Marinière黑白條紋針織毛衣,10萬元。圖/Dior提供 CELINE全球品牌大使秀智一身CELINE 2025夏季新裝現身仁川機場。圖/CELINE提供 韓韶禧穿的D-Strike珠飾踝靴,65,000元。圖/Dior提供