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千呼萬喚LV Sneakerina 時髦結合運動和芭蕾平底鞋

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LV Sneakerina米色麂皮搭配黃色納帕小牛皮革款。圖／路易威登提供
LV Sneakerina米色麂皮搭配黃色納帕小牛皮革款。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出全新LV Sneakerina鞋款，正如其名結合Sneaker和Ballerina，設計揉合當今最受喜愛的休閒運動鞋與現代芭蕾舞平底鞋，在運動風的鞋款上玩轉對比。全新鞋款將於4月4日起在路易威登官網及路易威登應用程式獨家線上預購，並且於2025年4月11日在全球精品店上市。

動感十足的流線型LV Sneakerina鞋款，穿上腳後活動無拘無束，敏捷性與流暢度無與倫比。鞋款外觀洋溢當今崇尚的簡約運動風格，裝飾路易威登最具辨識度的Monogram圖紋及LV Circle等歷久彌新的標誌圖案，搭配Sacchetto結構讓鞋底擁有高度彈性，加上超輕盈的內裡設計，每個鞋款專為日常穿著而設計，可搭配任何休閒或盛裝造型，兼具機能與優雅。

LV Sneakerina提供豐富多樣不同材質組合和鮮豔的顏色搭配。絲絨效果和金屬光澤皮革、高科技緞面布料、閃閃發光的亮片刺繡，還有網布與皮革組合，都注入了紫紅、森林綠、米色、黑白、粉紅、藍色和銀色這些活潑的「多巴胺」配色，可以說是本季最值得入手的時尚單品。

LV Sneakerina桃紅色納帕小牛皮革搭配麂皮款。圖／路易威登提供
LV Sneakerina桃紅色納帕小牛皮革搭配麂皮款。圖／路易威登提供
LV Sneakerina綠色納帕皮革搭配麂皮款。圖／路易威登提供
LV Sneakerina綠色納帕皮革搭配麂皮款。圖／路易威登提供
LV Sneakerina栗色麂皮款。圖／路易威登提供
LV Sneakerina栗色麂皮款。圖／路易威登提供
LV Sneakerina白色混合材質款。圖／路易威登提供
LV Sneakerina白色混合材質款。圖／路易威登提供
LV Sneakerina黑色與銀色亮片款。圖／路易威登提供
LV Sneakerina黑色與銀色亮片款。圖／路易威登提供
LV Sneakerina黑色科技緞面材質搭配Monogram帆布款。圖／路易威登提供
LV Sneakerina黑色科技緞面材質搭配Monogram帆布款。圖／路易威登提供

LV 運動

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