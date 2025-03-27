開幕爆人潮！2025台北國際美容保養展登場 美甲、韓國館超夯

2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo 2025）今天（3月27日）至3月30日在台北世貿一館A、D區正式登場，集結來自5國的230家參展商、共設500個展位，規模創新高，開展首日就吸引大批人潮逛展，本屆展會特別設立的各國家展館成為焦點，美甲攤位更是一如既往買氣超夯，甚至早上就排起長長的結帳人龍。

邁入第35屆的2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo 2025），首度以法蘭克福展覽集團全球Beautyworld系列展之姿亮相。在今早的開幕儀式中，聯合線上公司執行長孫志華表示，此展會已成長為亞洲美容產業的重要平台，「唯有通過不斷創新，才能在激烈的國際競爭中脫穎而出，帶來更優質、貼心的產品與服務。」

展場亦有多家吸睛攤位，像是自2015年起深耕代理韓系美妝、居家香氛品牌的TiMO，現場帶來espoir彩妝、ONE THING保養系列、moev髮品等；吉畇國際為義大利美膚美髮品牌RICA和美國護膚品牌Esthemax台灣總代理；赫蒂法除了代理與自有品牌保養品之外，還設置AI肌膚檢測體驗區。

明天（3月28日）上午10點30分在A區主舞台將由國際評審王薇老師帶來「國色芳華，明珠獻藝」造型秀，讓東、西方文化碰撞出全新潮流；下午2點舉辦2025「世界年度夫人先生」菁英台日交流盛典，下午3點更安排國際台步教父史帝芬（Stephen）與日本台步教父淺尾仁（Asao Jin）親自指導台步教學。