聽新聞
0:00 / 0:00

開幕爆人潮！2025台北國際美容保養展登場 美甲、韓國館超夯

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo 2025）今天（3月27日）在台北世貿一館A、D區正式登場，邀請各界貴賓舉辦開幕儀式。記者王聰賢／攝影
2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo 2025）今天（3月27日）在台北世貿一館A、D區正式登場，邀請各界貴賓舉辦開幕儀式。記者王聰賢／攝影

2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo 2025）今天（3月27日）至3月30日在台北世貿一館A、D區正式登場，集結來自5國的230家參展商、共設500個展位，規模創新高，開展首日就吸引大批人潮逛展，本屆展會特別設立的各國家展館成為焦點，美甲攤位更是一如既往買氣超夯，甚至早上就排起長長的結帳人龍。

邁入第35屆的2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo 2025），首度以法蘭克福展覽集團全球Beautyworld系列展之姿亮相。在今早的開幕儀式中，聯合線上公司執行長孫志華表示，此展會已成長為亞洲美容產業的重要平台，「唯有通過不斷創新，才能在激烈的國際競爭中脫穎而出，帶來更優質、貼心的產品與服務。」

展場亦有多家吸睛攤位，像是自2015年起深耕代理韓系美妝、居家香氛品牌的TiMO，現場帶來espoir彩妝、ONE THING保養系列、moev髮品等；吉畇國際為義大利美膚美髮品牌RICA和美國護膚品牌Esthemax台灣總代理；赫蒂法除了代理與自有品牌保養品之外，還設置AI肌膚檢測體驗區。

明天（3月28日）上午10點30分在A區主舞台將由國際評審王薇老師帶來「國色芳華，明珠獻藝」造型秀，讓東、西方文化碰撞出全新潮流；下午2點舉辦2025「世界年度夫人先生」菁英台日交流盛典，下午3點更安排國際台步教父史帝芬（Stephen）與日本台步教父淺尾仁（Asao Jin）親自指導台步教學。

展場必逛商品包括氧顏森活14天Vitamin Bs舒活精華液原價1,600元、展場價990元；捦泰不易吸收粉底粉撲（黑色） 菱形／水滴型原價160元、展場價144元；博惠生技亮顏水嫩精華液組原價9,000元、展場價4,500元。

TiMO現場帶來espoir彩妝、ONE THING保養系列、moev髮品等多樣化商品。記者王聰賢／攝影
TiMO現場帶來espoir彩妝、ONE THING保養系列、moev髮品等多樣化商品。記者王聰賢／攝影
2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo 2025）今天（3月27日）開展首日便吸引大批人潮逛展。記者王聰賢／攝影
2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo 2025）今天（3月27日）開展首日便吸引大批人潮逛展。記者王聰賢／攝影
TiMO現場帶來espoir彩妝、ONE THING保養系列、moev髮品等多樣化商品。記者王聰賢／攝影
TiMO現場帶來espoir彩妝、ONE THING保養系列、moev髮品等多樣化商品。記者王聰賢／攝影
捦泰不易吸收粉底粉撲（黑色） 菱形／水滴型原價160元、展場價144元。圖／主辦單位提供
捦泰不易吸收粉底粉撲（黑色） 菱形／水滴型原價160元、展場價144元。圖／主辦單位提供
2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo 2025）今天（3月27日）在台北世貿一館開幕，並安排國際貴賓導覽現場，感受全球美業品牌的匯聚與交流。記者王聰賢／攝影
2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo 2025）今天（3月27日）在台北世貿一館開幕，並安排國際貴賓導覽現場，感受全球美業品牌的匯聚與交流。記者王聰賢／攝影
氧顏森活14天Vitamin Bs舒活精華液，原價1,600元、展場價990元。圖／主辦單位提供
氧顏森活14天Vitamin Bs舒活精華液，原價1,600元、展場價990元。圖／主辦單位提供
吉畇國際為義大利美膚美髮品牌RICA和美國護膚品牌Esthemax台灣總代理。記者王聰賢／攝影
吉畇國際為義大利美膚美髮品牌RICA和美國護膚品牌Esthemax台灣總代理。記者王聰賢／攝影
赫蒂法現場帶來除了代理與自有品牌保養品之外，還設置AI肌膚檢測體驗區。記者王聰賢／攝影
赫蒂法現場帶來除了代理與自有品牌保養品之外，還設置AI肌膚檢測體驗區。記者王聰賢／攝影

品牌 彩妝 美甲 義大利

延伸閱讀

台北國際美容保養展明登場 一站式體驗全球美妝新趨勢

陶喆 IS BACK！新歌出爐美甲上陣：才知女生辛苦

2025台北國際美容保養展27日登場！「韓、日、中、泰」國際展商參與度創新高

金門幼教博覽會熱鬧登場 「扎根零歲」政策成會場焦點

相關新聞

千呼萬喚LV Sneakerina 時髦結合運動和芭蕾平底鞋

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出全新LV Sneakerina鞋款，正如其名結合Sneaker和Ba...

開幕爆人潮！2025台北國際美容保養展登場 美甲、韓國館超夯

2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo 2025）今天（3月27日）至3月30日在台北世貿一...

新光三越「是誰遊樂園」巡迴首站 台南中山店3月28日開展

新光三越2025年「是誰遊樂園」巡迴展首展3月28日起至4月20日在新光三越台南中山店7樓展演空間展開，攜手知名插畫家王...

《寶可夢明耀之星》遊戲機登台 玩法、據點搶先公開

繼在台銷售創下1億張的《寶可夢加傲樂》後，SEGA台灣宣布4月2日將於全台正式推出新一代機種《寶可夢明耀之星》，全聯亦宣...

春假瘋出國 遠傳祭漫遊抽「日本遊輪雙人行」搶客

下周迎來四天春假，台灣人頻頻規劃出國行程，遠傳指出，台灣人不管飛往日韓賞櫻、前往東南亞海島放鬆，或探索中港澳美食，遠傳提...

前一波秒殺…這次搶得到嗎？ 金色三麥新品「葡萄調酒」開賣

SUNMAI金色三麥「超濃果感」調酒再推新品，繼前一波開賣即秒殺絕版的「草莓梅酒」，隨著春天的到來，SUNMAI金色三麥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。