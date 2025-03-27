新光三越「是誰遊樂園」巡迴首站 台南中山店3月28日開展

新光三越2025年「是誰遊樂園」巡迴展首展3月28日起至4月20日在新光三越台南中山店7樓展演空間展開，攜手知名插畫家王詩婷Maruco，以遊樂園為主題，展覽濃縮了她十年的創作精華並將挑戰將作品大型立體化呈現，精心打造9大主題互動展區、逾百件創作展出，展期連續24天，天天免費入場，邀請民眾一起來現場開箱這座充滿溫暖小動物的遊樂園。

插畫家Maruco以水彩和色鉛筆創作小動物插畫，因喜愛手繪所帶來的單純快樂，創作品牌 「Maruco小畫室」由此誕生，今年適逢十周年這次展覽更是她首度挑戰從無到有的全新繪製大型主題策展，她筆下的小動物們將化身為遊樂園的遊玩夥伴。除了9大互動展區，今年更是邀來多位不同領域的藝術家，周周帶來有趣的手作體驗課程。

Maruco表示，「我在創作中通常會依據不同的主題幻想小動物在裡面進行角色扮演，作品角色幾乎都有動態感，看起來像一小段故事，這次我將多年來創作的各種小動物主題世界全部融入在一起，集合成這次的小動物遊樂園展覽。」

而這次策展經驗也和她過往創作大不相同，過去Maruco創作時只需要考慮如何把作品畫美就好，她興奮的說「這次和新光三越合作給我很多的驚喜，他們讓我的作品都立體化了，這次策展我必須要考量到如何把我幻想中的世界可以實體做出來並加入互動遊樂體驗，新光三越團隊很厲害，總是可以把我自己覺得不合邏輯的想像創作，變成一個實體存在的世界，這次展覽對我來說真的很有意義。」